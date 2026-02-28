Oleada de robos en 10 viviendas en dos pueblos de Soria

Un agente ante una de las viviendas de Barahona en la que destrozaron la puerta de entrada.HDS

Nueva oleada de robos en viviendas en el medio rural soriano. En los dos últimos meses los ladrones accedieron a 10 casas en Barahona y Romanillos de Medinaceli, que se encontraban vacías en ese momento en las que ocasionaron graves daños y de las que sustrajeron objetos de poco valor, pero que han preocupado a los vecinos de estas localidades del sur de la provincia.

Los más recientes se han producido esta semana en Barahona, posiblemente en la madrugada del domingo al lunes, según explicaron fuentes vecinales. En este pueblo descerrajaron las puertas de entrada de cuatro viviendas, ubicadas a la salida del casco urbano. Todas ellas eran segundas residencias y eran contiguas.

Los ladrones consiguieron acceder al interior de tres de ellas de las que sustrajeron algunos objetos como televisores, colchones y herramienta. En la cuarta casa destrozaron la puerta de entrada pero, al parecer, los delincuentes no entraron dentro, ya que en ésta los enseres domésticos no estaban revueltos como ocurrió en las otras tres.

Los afectados interpusieron las denuncias ante la Guardia Civil que investiga estos ataques que se realizaron con inmunidad en un pueblo que cuenta en la actualidad con pocos residentes, al ser invierno.

Los robos en Barahona es el segundo ataque que ha sucedido en la zona en un breve periodo de tiempo. El pasado 27 de diciembre robaron otras seis viviendas en Romanillos de Medinaceli. Los ladrones también forzaron la entrada a los domicilios para acceder al interior.

El modus operandi fue similar a lo ocurrido en Barahona, tras abrir las puertas los ladrones accedieron al interior, revolvieron los efectos personales y sus trajeron objetos de escaso valor. L os propietarios tampoco se encontraban en el interior.

Según explicaron las mismas fuentes, el año pasado también hubo un intento de robo en una nave en Jodra de Cardos, otro pueblo de la zona. Al parecer, en esta ocasión los delincuentes accedieron al interior pero no se llevaron nada porque no había objetos de valor.

Estos robos se han localizado en pequeños municipios al sur de la provincia, ubicados entre las carretera CL-101, que tiene salida hacia la provincia de Guadalajara y la autovía A-15. Las viviendas atacadas en Barahona se encontraban precisamente cerca de la carretera.

Según ha podido saber este periódico, estos robos han generado inquietud entre los residentes de los pueblos, escasamente poblados durante los meses de invierno.

Este tipo de robos han sucedido en otros pueblos. Hace año y medio, Monteagudo de las Vicarías vivió un suceso similar, con robos en cuatro viviendas donde sustrajeron objetos de escaso valor.

Las investigaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se han cerrado con éxito en algunas ocasiones.

A finales del año pasado detuvieron a dos personas en Almazán a quienes se imputan robos en Alcubilla de las Peñas, Adradas, Almazán y Ontalvilla de Almazán. Se recuperaron herramientas, joyas y equipos electrónicos denunciados por las víctimas.