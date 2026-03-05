Este es el pueblo de Soria que opta a participar en el concurso televisivo del Gran Prix

Pruebas del Gran Prix que Golmayo celebra todos los años en las fiestas de Camaretas.MONTESEGUROFOTO

Golmayo (Soria) es uno de los pueblos de España que ha resultado preseleccionado para el concurso del Gran Prix que emitirá Televisión Española en verano. Una petición que se cursó desde el Ayuntamiento como así ha explicado el alcalde, Benito Serrano.

Ahora, el pueblo soriano, antes del día 13, tiene que presentar un equipo, formado por 30 personas, que serían los posibles concursantes que competirán en las distintas pruebas del concurso, en el caso de ser seleccionados definitivamente, así como un vídeo promocional en el que se presente el municipio.

Además, Golmayo realizará una selección de cien personas que acudirán como público durante los tres días en los que se grabará el concurso.

En las próximas semanas se dará a conocer los pueblos que acudirán al concurso que saldrán de un sorteo ante notario, del que se quedarán uno por Comunidad Autónoma.

Si Golmayo resulta elegido no será el primer pueblo de Soria que acude a este veterano y conocido concurso, que ha recuperado para su programación después de varios años sin estar en la pantalla. En anteriores ediciones ha participado Ólvega, entre otros.

Lo presenta José Ramón García y el concurso actual, muy similar al de hace años, enfrenta a dos pueblos que tienen que superar diferentes pruebas de destreza y habilidad a las que se les otorga una puntuación para determinar el ganador.

Desde que se ha dado a conocer la preselección de Golmayo para el Gran Prix, la Casa Consistorial se ha colapsado con voluntarios que están dispuestos a ser concursantes, no en vano, el municipio tiene todos los años, en su programa de fiestas de Camaretas, un concurso de Gran Prix que cuenta con una gran aceptación de público.

El alcalde, Benito Serrano, se muestra ilusionado ante la posibilidad de que Golmayo dé el salto a la gran pantalla y pueda participar en un concurso que cuenta con un gran índice de audiencia y que se grabaría en los meses de abril y mayo.