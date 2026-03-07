El secreto que encierra la humilde iglesia de Pedraza, románico rural puro que enamora

Una escondida pero soberbia pieza de románico rural sorianoMARIO TEJEDOR

Un paseo, o incluso una espera, en cualquier punto del medio rural de Soria puede deparar sorpresas inesperadas. Una tarea de trabajo condujo los pasos y la cámara a un pequeño pueblo de Soria de nombre compartido con otro afamado de la provincia de Segovia. El soriano no es Conjunto Histórico como aquel, pero sí encierra un secreto en forma de humilde iglesia. Situada a unos 15 kilómetros de la capital, al norte de la provincia, esta pequeña iglesia, de San Cristóbal, es un regalo a los ojos. Además del titular, el templo muestra las imágenes de San Isidro, San Roque y San Sebastián. Fiesta grande había en esta localidad en la festividad del patrón, el 10 de julio, pero que con el paso del tiempo se trasladaría a comienzos de septiembre. Y así sigue siendo hoy, según sorianos vinculados al lugar.

Nos colamos en la visita de cuatro amantes del patrimonio soriano en general y del románico en particular: Ángel Lorenzo, José Manuel Ruiz, Maribel Zapatero y Elena Jiménez. Reparamos en inscripciones y en un cementerio que hay junto a la iglesia, que está muy bien cuidada. "Si nos damos cuenta, las gentes que vienen a repoblar toda esta zona eran gentes que venían por unos fueros". Procedían de Ayllón, Puebla, Arévalo, Fuentes y otros pueblos de Segovia. La iglesia es del siglo XII o principios del XIII, según la sitúa la Fundación Santa María la Real, en Románico Digital. Y el templo se levantaría a base de mortero, argamasa, cal, arena y agua y la piedra, "específica de la zona", dice Lorenzo. "Son pequeñitas, porque no les salían bloques grandes. Aquí había una espillera que, por lo que fuera, la cegaron. ¿Y en el siglo XVIII qué hicieron? Construir el altar barroco. Al hacerlo, les sobraba, porque era lo que daba luz en el ábside. Podemos ver también que los aleros son simples. Y muchas cosas que hay dentro las han hecho artistas locales que venían y veían grabados de la época. En base a lo que veían, construían tanto los altares como la imaginería", prosigue. Otro dato, los sillares son de una cantera que hay en Renieblas.

Por lo que respecta al artesonado, no es demasiado cargado. "Aquí nunca ha habido grandes fortunas para que hubiese un edificio de mucha fortuna", comentan estos guías en relación a la iglesia de este pueblo, entidad local menor que forma parte del municipio de Fuentelsaz.

Además, se aprecia que el artesonado "no tiene por qué ser del siglo XII", sino que habría bebido de la repoblación, de modo que cuando el material, enlucidos o zonas de techumbre se estropearan, se sustituirían por otros. Desde el punto de vista arquitectónico, el templo sigue la construcción de las iglesias románicas de esta zona de la provincia, con cabecera semicircular, tramo recto y una nave con espadaña a los pies.

Posee el templo una pila bautismal situada a los pies de la iglesia, decorada en la parte superior con un tallo sinuoso del que nacen hojas, según románico digital. A la belleza de esta pieza hay que sumar la particularidad que presenta: una inscripción en la que se puede leer: DOMINICVS ME FECIT. Significa Dominico me hizo. "Desde el punto de vista estilístico y tipológico guarda una gran relación con las pilas de Magaña y Villabuena (San Miguel), labradas seguramente por el mismo artífice", según Románico Digital.