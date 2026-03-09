Villar del Río denuncia que la Junta no contesta al Procurador sobre la reapertura de la farmacia

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Aunque ya han pasado más de quince días desde que finalizó el plazo estipulado para que la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León respondiera a la resolución del Procurador del Común en la que le instaba a autorizar la apertura de la farmacia comarcal de Villar del Río, la Plataforma de apoyo para la reapertura de esta farmacia "ha tenido constancia de que dicha comunicación no se ha producido", tal y como indican en un comunicado de prensa.

De ese modo, aseguran en la nota, la Consejería "no solo no cumple con los compromisos adquiridos, tanto en el año 2020 como en su respuesta a la anterior resolución del Procurador del Común (expediente 2338/2019), sino que, además, no contesta al requerimiento de esta institución e incumple así con lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 2/1994 que obliga a todos los afectados por las resoluciones del Procurador del Común a responder por escrito en el plazo de dos meses".

Desde la Plataforma de apoyo para la reapertura de la farmacia comarcal de Villar del Río "consideramos esta situación especialmente grave y más, cuando la Junta de Castilla y León tampoco ha contestado al escrito que enviamos, el día 30 de octubre de 2025, a la Delegada Territorial de la Junta en Soria solicitando una copia del informe emitido por el Colegio Oficial de Farmacéuticos en el que, al parecer, se basaba la decisión de desechar la posibilidad de reabrir la oficina de farmacia de la comarca del Cidacos".

En suma, la Junta de Castilla y León y, en concreto, la Consejería de Sanidad, "muestra una vez más su falta de compromiso y voluntad con el medio rural y con la España vacía, y así, en lugar de atender a la resolución del Procurador del Común y agilizar los trámites para poner de nuevo en marcha la farmacia comarcal del Villar del Río, sigue alargando el proceso en el tiempo mientras adquiere compromisos que luego no cumple".

En este sentido, y teniendo en cuenta que "la inversión anual de la Junta en este servicio apenas superaría los 3.000 euros, nos cuesta mucho entender que la Consejería de Sanidad les esté poniendo trabas a mantener los servicios farmacéuticos en una comarca tan extensa como Tierras Altas", que abarca 65.825 hectáreas y solo cuenta con una oficina de farmacia. Pero, además, concluyen, "no han sabido darnos nunca una explicación seria y rigurosa que justifique las reticencias de la Junta a la hora de tomar las medidas necesarias para atender a una demanda que es justa y beneficiosa para todos".