La Hoguera y Olga Galilea elaboran el Mejor Chorizo del Mundo, en cular y en delgado

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La empresa Embutidos La Hoguera, fundada en San Pedro Manrique, se ha llevado el premio al Mejor Chorizo del Mundo en categoría cular, la más importante del concurso, y cuyo fallo ha tenido lugar este domingo en el marco de la décima edición de la Feria del Chorizo de Covaleda.

El municipio soriano celebró este fin de semana la undécima edición de esta cita que ya se ha consolidado como un referente gastronómico a nivel nacional reuniendo a cientos de profesionales del sector con el doble objetivo de preservar la tradición gastronómica local y dar visibilidad al trabajo de productores y artesanos.

En la categoría de chorizo delgado, La Rioja acaparó la clasificación con sus dos empresas a la cabeza, Embutidos Olga Galilea, que revalida victoria y, en segundo lugar Carnicería Inma; el tercer premio fue para Embutidos De Pablo, una empresa familiar soriana ubicada en el noroeste de la provincia, en el pequeño pueblo de Oncala, también en Tierras Altas, como La Hoguera.

El jurado destacó la gran calidad de los embutidos presentados a concurso yagradeció a los participantes su trabajo, el cual «demuestra que la pasión por el buen producto no tiene límites», han celebrado los jueces.

En categoría de chorizo especial, el jurado reconoció la labor de Carniceros Alonso y, en categoría chorizo ibérico, el premio recayó en la empresa Sánchez Tudero, de Salamanca.

Por último, el premio al mejor chorizo artesano fue para Javier De Pablo San Miguel.

El concurso de esta edición contó con una novedad importante y es que se decidió limitar la participación a un solo chorizo por empresa en cada una de las categorías.

El objetivo de esta medida es, según explicó el alcalde de Covaleda, José Llorente, era «favorecer una mayor diversidad de productores y garantizar una competición más equilibrada» entre los participantes.

Hasta ahora, las empresas podían presentar varias muestras dentro de la misma categoría, lo que en ocasiones hacía que un mismo productor tuviera mayor presencia en el certamen pero, con la nueva norma, la organización ha intentado reforzar el protagonismo de pequeños elaboradores y fomentar una mayor variedad de propuestas.

Además, desde el Consistorio insistieron en que, esta medida, ha permitido agilizar el proceso de evaluación del jurado y, al mismo tiempo, favorecer un análisis más detallado de aspectos como el sabor, la textura, el aroma o el equilibrio de las especias, «elementos fundamentales en la valoración de un chorizo artesanal», han apostillado.