Medinaceli licita las obras de su muralla romana por 444.000 euros

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Medinaceli ha licitado, por un importe de 444.808,77 euros (impuestos incluidos), las obras de consolidación del tramo norte de su muralla romana: Puerta Atienza-Castillo, tal y como publicó este lunes la Plataforma de Contratación del Estado. Los interesados en ejecutar la obra disponen hasta el próximo día 11 de abril para presentar sus ofertas. El plazo de ejecución de las obras se establece en ocho meses, sin posibilidad de prórrogas.

Con esta actuación se pretende la rehabilitación de la muralla de Medinaceli desde la Puerta de Atienza hasta el Castillo, y la consolidación de los elementos deteriorados y que amenazan ruina, de forma que se permita y posibilite el conocimiento del monumento por todo tipo de usuarios, garantizando la accesibilidad del mismo.

Esta actuación se realiza bajo el paraguas del Programa 2% Cultural del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que ha concedido al Ayuntamiento de Medinaceli una subvención que asciende a 287.030,93 euros. A esta partida hay que sumar los 157.777,84 euros aportados por el Consistorio de la villa con fondos propios. A ambas cifras hay que sumar el IVA correspondiente. No se trata de una actuación financiada con fondos de la Unión Europea.

En los trabajos se ha dado prioridad a la conservación del monumento, antes que a su reconstrucción, planteándose esta, únicamente en los casos en que de no llevarse a acabo se pone en peligro la propia estabilidad del mismo. Todos los trabajos se realizarán con las correspondientes supervisiones arqueológicas, contando con las correspondientes aprobaciones de la comisión de Patrimonio Cultural de Soria.