Presentación del producto de turismo activo en torno al patrimonio celtíbero

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Trabajadores y responsables de empresas turísticas, operadores de actividades, alojamientos, guías turísticos, agencias de viaje y asociaciones del sector turístico participan en una jornada de presentación de experiencias turísticas y al lanzamiento del producto de turismo activo y naturaleza Patrimonio Celtíbero, organizado por la Diputación Provincial.

Se trata de una oportunidad para conocer las nuevas experiencias turísticas del territorio, informarse sobre los Clubes de Producto y generar nuevas oportunidades de colaboración entre empresas y agentes del sector.

Con esta jornada se lanza oficialmente los Clubes de Producto para la puesta en valor de experiencias turísticas innovadoras vinculadas al territorio celtíbero provincial, que tiene como objetivo general fortalecer la Celtiberia soriana a través de la creación y puesta en mercado de experiencias turísticas sostenibles y respetuosas con el medio que favorezcan la cohesión territorial y el desarrollo económico local.

Para ello se han creado clubes de producto que cohesionan las diferentes tipologías de producto del que nacerán las respectivas experiencias.

Esta jornada está enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Celtiberia Soriana, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, NextGeneration-EU.

La Diputación pilota este proyecto, con un presupuesto de más de 3 millones de euros, que cuenta con distintas líneas de actuación en las que se contempla la intervención en los principales yacimientos celtíberos, como Numancia, Tiermes y Uxama.