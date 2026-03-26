Arcos de Jalón se rebela por el ‘cierre encubierto’ de la oficina de Correos

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La reducción del horario de la oficina de Correos en Arcos de Jalón (Soria) ha puesto el grito en el cielo de los vecinos que temen que sea un «cierre encubierto» con la consiguiente pérdida de servicios en el medio rural.

Los responsables políticos han iniciado movilizaciones para garantizar la prestación del servicio con garantías a los vecinos de la comarca que residen en 35 núcleos de población.

Ante el malestar de los vecinos, Correos ha remitido un comunicado de prensa, en el que dice que garantiza el servicio postal en Arcos de Jalón y que además va a ampliar los servicios mediante dispositivos PDA, que llevarán consigo el personal de reparto.

La solución no convence al alcalde de Arcos de Jalón, Jesús Peregrina, que conoce este recorte desde la semana pasada, a través de una responsable provincial de Correos que se desplazó hasta la localidad arcobrigense.

El plan trazado por el operador postal, según el alcalde, es reducir de tres a una la atención diaria de la oficina de Arcos de Jalón a partir del próximo mes de abril. De esta manera solo estará abierta entre las 13.30 y las 14.30 horas. Hasta ahora era atendida entre las 11 y las 14 horas.

Peregrina considera que reducir en dos tercios la atención al público no puede mejorar el servicio, sino lo contrario y está convencido de que se trata de un «cierre encubierto».

En este sentido considera que esta reducción de horario lleva consigo también una reducción de personal y pone en duda que los carteros con una PDA puedan realizar el mismo servicio que se podía hacer hasta ahora en la oficina, como enviar dinero o mandar un burofax, así como tramitar el certificado digital, entre otras.

Por ese motivo, el alcalde arcobrigense ha movilizado a los alcaldes de los municipios afectados, Monteagudo de las Vicarías, Santa María de Huerta, Almaluez, Medinaceli, Miño de Medinaceli y Yelo para suscribir un manifiesto conjunto en el que se solicitará a Correos que mantenga el servicio, el empleo, el reparto postal y en el horario que sea necesario.

«Parece mentira que Correos tome estas medidas cuando es una empresa pública que siempre ha dicho que acerca el servicio al medio rural».

El grupo socialista en el Ayuntamiento ha dado un paso más y ha convocado dos concentraciones de protesta el lunes y el martes, porque también creen que se trata de un «cierre encubierto», aclara el portavoz, Román Montalvillo.

El representante socialista explicó a este periódico que han mantenido conversaciones con responsables de Correos para pedir explicaciones de este recorte.

Habían convocado una protesta para el viernes 27, pero la han suspendido a la espera de explicaciones por parte de Correos. Montalvillo también mostró dudas y aseguró que los vecinos no están dispuestos a perder servicios.

Recordó que la oficina de Correos de Arcos ya se convirtió en una unidad satélite de la de Almazán con reducción de servicios.

Correos, en un comunicado de prensa, asevera que el servicio postal en la zona de Arcos de Jalón va a estar garantizado y además va a ampliar el servicio con dispositivos PDA que llevarán los carteros rurales, «con el objetivo de garantizar una atención cercana, accesible y eficiente a toda la ciudadanía».

Anunció que tras la finalización de la Semana Santa, se instalarán dos módulos de Citypaq con acceso 24 horas en la oficina de Arcos de Jalón, que permitirán a los usuarios recoger y enviar sus paquetes en cualquier momento del día, ofreciendo así mayor flexibilidad y comodidad.

Además agregó que garantiza el acceso a los servicios esenciales en condiciones de calidad, continuidad y eficiencia en su nuevo horario de atención al público y, por otro lado, explicó que Correos reforzara la atención en el entorno rural a través de sus carteros y carteras rurales, quienes realizan la distribución y atención directa «al paso», utilizando dispositivos móviles PDA.

Este sistema permite ofrecer múltiples servicios en el momento de la visita, como la entrega de envíos, gestión de notificaciones o la realización de determinados trámites, evitando desplazamientos innecesarios a la ciudadanía.

Por último, defiende estos cambios con lo s que dice que «reafirma su compromiso con la modernización del servicio postal y con la vertebración territorial, especialmente en entornos rurales, acercando soluciones innovadoras y accesibles a todos los ciudadanos».