Tragsatec examina los primeros pueblos de Soria para el mapa de amianto

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La empresa Tragsatec ha verificado edificios con cubiertas de amianto en 23 municipios y 73 pueblos. La localización forma parte del trabajo que ha encargado la Diputación Provincial para elaborar un mapa provincial de amianto. En estos estudios preliminares, en los que se está recopilando información, se han examinado ya más de 70 municipios y 160 núcleos de población.

Una vez que se examinen todos los pueblos y se recopile información sobre esta sustancia tóxica se elaborará un documento final donde se listen todas las cubiertas, redes y otros elementos (bajantes u otros) identificados con la presencia de amianto.

Este censo permitirá planificar una campaña de retirada, que por el momento el gobierno regional subvenciona sólo en algunos casos, como la retirada de las cubiertas que contengan amianto en edificios que son centros de trabajo, incluyendo la sustitución de las cubiertas retiradas por nuevas cubiertas resistentes y transitables libres de amianto.

Una vez que finalice la elaboración de este completo mapa del amianto distribuido por toda la provincia se realizará un acto informativo a los medios de comunicación en colaboración con la Consejería de Industria, Comercio y Empleo.

La Diputación provincial de Soria encargó a la empresa Tragsatec la elaboración del censo de instalaciones con amianto en la provincia por un importe de 337.204 euros, cuyo trabajo arrancó a principios de año y se desarrollará a lo largo de 2026.

Por acuerdo de 18 de diciembre de 2025 la Junta de Castilla y León autorizó a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, la concesión directa de una subvención a cada una de las nueve Diputaciones Provinciales de Castilla y León, para financiar las actividades de censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, con un importe de un millón de euros, de los cuales a la Diputación provincial de Soria le correspondió la cuantía de 90.000 euros, por lo que la colaboración del gobierno regional se eleva al 26,69% del total.

El diputado responsable de Asistencia Técnica a Municipios, Jesús Ángel Peregrina, valoró positivamente el apoyo de la Junta de Castilla y León en sufragar una parte importante de la elaboración de este censo, cuya realización asume la institución provincial, a pesar de que estos censos los deberían elaborar los ayuntamientos, incluyendo un calendario de planificación para su retirada, ya que las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028.