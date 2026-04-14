La Caja de Crédito de la Diputación dispone de un saldo de 2,2 millones para nuevas peticiones de pueblos

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Caja de Crédito y Cooperación de la Diputación de Soria dispone de un saldo de 2.210.704 euros que está disponible para afrontar nuevas peticiones de préstamos de los ayuntamientos de la provincia. Esta cantidad, junto a 1.308.623,21 euros, que son los créditos ya comprometidos pendientes de abonar hacen una cifra total de 3.519.327,96 euros en caja.

Actualmente los créditos que se conceden a los ayuntamientos dependen de la duración: a ocho años tienen un interés del 1,69; y de cuatro años tienen un interés del 0,77.

Los préstamos pendientes de devolver se elevan a 2.102.434,06 euros, por ser amortizaciones correspondientes a ejercicios futuros.

La cuenta de contratación de 1.308.623,21 euros, es el importe de préstamos pendientes de disponer que corresponden al ayuntamiento de Almazán 800.000 euros, San Esteban de Gormaz 471.632,05 euros, Tardelcuende 28.508,34 euros y por último Salduero 8.482.82 euros. Actualmente tienen préstamos en vigor de la Caja de Crédito y Cooperación los ayuntamientos de Alcubilla de Avellaneda que solicitó 25.000, Almajano 45.000, Almazán 1.200.000, Cubo de la Solana 100.000, Salduero 30.382,82, San Esteban de Gormaz 600.000, y dos a Tardelcuende por valor de 121.000 y 36.443 euros respectivamente.

Por otra parte, la Junta de Gobierno de la Diputación adjudicó ayer a la empresa Inforest Medio Ambiente por el importe de 228.194 euros, el contrato de adecuación del sendero GR86 con el objeto de favorecer la conexión entre los recursos del patrimonio natural y cultural de la celtiberia soriana, financiados con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de la Unión Europea, fondos Next Generation.

Además, la Junta de Gobierno aprobó el expediente de contratación de suministro de contenedores de recogida de residuos domésticos y aprobar el gasto por un importe de 100.000 euros y proceder a la licitación del contrato mediante procedimiento abierto, donde se prevé la compra de 38 contenedores que servirán de refuerzo para los meses de verano.

También se dio el visto buena a las bases de la convocatoria para ayudar a los ayuntamientos a gestionar las colonias felinas y promover su control poblacional.

Las acciones subvencionables son los programas de gestión ética de colonias felinas, incluyendo proyectos de captura, esterilización y retorno. Se incluyen actuaciones de sensibilización a la población local, la formación de personal encargado de la gestión de las colonias, las campañas de concienciación e información, la esterilización por parte de un veterinario, la identificación con microchip y la adquisición de un lector. Igualmente, son subvencionables los elementos para la captura de gatos como comida específica, jaulas o instrumentos de captura.