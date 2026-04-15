Benito Serrano subraya la «apuesta estratégica» de la alimentaria

Serrano junto a los vicepresidentes en el stands de la Diputación en Salón Gourmets.HDS

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, asegura que la presencia de 21 empresas agroalimentarias de la provincia de Soria en el Salón Gourmets «es una apuesta estratégica por el talento de nuestra tierra y por el futuro del medio rural».

Con motivo de su visita ayer al stand de la Diputación para el pabellón de Ifema de Madrid declaró que detrás detrás de cada producto «hay empleo, hay familias y hay oportunidades para fijar población en nuestros pueblos, destacando también la cantidad de emprendedores jóvenes».

En su visita, Serrano estuvo acompañado por los vicepresidentes , María José Jiménez, y Jesús Peregrina, que realizaron un recorrido por el stand de la feria que se celebrará hasta el día 16 de abril.

La provincia de Soria está presente en el pabellón 4, donde muestra la calidad, variedad e innovación de sus productos a través de sus empresas agroalimentarias, reforzando su posicionamiento en un entorno clave para abrir mercados y generar nuevas oportunidades de negocio.

En esta edición, muchas de las firmas repiten, pero destaca especialmente la incorporación de cuatro nuevas empresas sorianas que participan por primera vez en una feria líder del sector, lo que pone de manifiesto el dinamismo del tejido empresarial de la provincia y su apuesta por crecer y darse a conocer en mercados nacionales e internacionales.

Entre ellas, el presidente ha querido subrayar el ejemplo de Moncayo Ecológico, un proyecto integral, de dos jóvenes emprendedores que vivían en Madrid y que con raíces sorianas decidieron regresar, y arraigarse en su tierra, con este «increíble proyecto». Ahora son doce personas de entre 30 y 40 años, que viven en Noviercas, donde han recuperado la tienda, y ya cuentan con tres ganaderías.

Moncayo Ecológico abarca todo el proceso productivo, desde la ganadería hasta la elaboración y la venta directa, tanto online como en su carnicería de Noviercas, ofreciendo carne 100% de producción propia y apostando por un modelo sostenible y de proximidad y carne de territorio.

Asimismo, esta edición incorpora importantes novedades que reflejan la capacidad innovadora del sector agroalimentario soriano, como Crujientes Montes de Soria, los torreznos congelados, el chanquete de Soria o la firma Five Fish, que vende a través de whatsApp en todo el panorama nacional.

Esta feria ha servido para abrirse paso en el mercado internacional, ampliando así la oferta y adaptándose a nuevas tendencias de consumo.

Benito Serrano recordó el éxito reciente de la participación en Alimentaria, donde las empresas sorianas despertaron un notable interés internacional, y ha avanzado que esta línea de promoción tendrá continuidad con nuevas acciones previstas en Galicia.

Finalmente, aseguró en que Soria «no viene a ocupar un espacio en estas ferias, sino a ganarse su sitio», apostando por la calidad, la autenticidad y la capacidad de competir en los grandes escaparates de la alimentación.