El alcalde de El Burgo confía en contar con la subvención del 2% para completar la rehabilitación de San Agustín

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma (Soria) confía contar en esta convocatoria con la subvención de los fondos 2% cultural para completar la rehabilitación del centro cultural de San Agustín, una actuación valorada en más de tres millones de euros que ya fue presentada sin éxito en una convocatoria anterior.

Según ha explicado el alcalde, Antonio Pardo, el expediente sigue en estudio y recientemente se ha requerido al Consistorio información adicional, lo que interpreta como una señal de que «lo estarán analizando». El regidor se muestra, además, «esperanzado» con esta nueva convocatoria.

El proyecto persigue culminar la transformación del antiguo hospital en un espacio cultural plenamente rehabilitado. En los últimos años ya se han acometido intervenciones como la limpieza e iluminación ornamental de la fachada principal o la reparación de parte de las cubiertas, pero aún quedan zonas pendientes, especialmente en la parte del edificio que da a la calle San Agustín y en la cubierta del propio teatro.

«El edificio quedaría totalmente rematado», señala el alcalde, que insiste en que la actuación permitirá resolver problemas actuales como la exposición del claustro a la climatología, al tiempo que se mejorará la eficiencia energética y la seguridad del conjunto.

La propuesta municipal, que ya fue adelantada el pasado mes de febrero, mantiene un presupuesto superior a los tres millones de euros y el compromiso del Ayuntamiento de asumir el 30% del coste, es decir, más de 900.000 euros, una aportación que busca reforzar las opciones de lograr la subvención estatal.

«Es un esfuerzo importante», reconoce Pardo, quien recuerda que este compromiso económico puntúa en la convocatoria al evidenciar la implicación de la administración local.

No es la primera vez que el Consistorio opta a esta línea de ayudas. El proyecto ya concurrió a la anterior convocatoria del 2% Cultural, en la que no resultó seleccionado.

Según el alcalde, la exclusión se debió a la puntuación obtenida en el proceso competitivo, ya que «el corte estaba por encima y se acabó el dinero antes», explica.

En esta nueva solicitud, el planteamiento se mantiene prácticamente intacto, aunque se han actualizado las cifras para adaptarlas al incremento de costes.

Pardo enmarca esta solicitud dentro de la trayectoria del municipio en este tipo de ayudas estatales, que han permitido financiar actuaciones relevantes como la restauración de la muralla, la reurbanización del entorno de la catedral o la intervención en el propio teatro de San Agustín.

En este sentido, subraya que el edificio reúne los requisitos exigidos por la convocatoria, tanto por su valor patrimonial como por su uso cultural y turístico.

Por el momento, el Consistorio no ha recibido una respuesta definitiva, aunque recientemente el Ministerio ha solicitado información adicional, lo que, según el alcalde, indica que el expediente «continúa en estudio».

En caso de no obtener la ayuda, Pardo asegura que se quedarían «quietos», ya que «no podemos financiar en solitario esta inversión». En ese supuesto, el Ayuntamiento se limitaría a realizar actuaciones puntuales de mantenimiento, sin abordar la rehabilitación integral prevista.

El edificio es propiedad de la Diputación Provincial de Soria y lo ha cedido recientemente al Ayuntamiento por un periodo de 50 años, condición necesaria para concurrir a estas ayudas.