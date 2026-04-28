Ayudas Leader: estos son los 9 proyectos de Tierras del Cid con subvención

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Asociación Tierras del Cid de Soria ha cerrado la asignación de fondos Leader, de la convocatoria 2023-2027, con la aprobación de nueve proyectos no productivos a los que se conceden ayudas a 9 proyectos de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro por valor de 206.980,65 euros, lo que conllevará una inversión de 347.233,52 euros.

Los proyectos aprobados dentro de esta convocatoria se desarrollan en diferentes ámbitos, local, municipal y comarcal, y abarcan distintas propuestas relacionadas con temas de gran importancia para el territorio como la escasez de oferta de vivienda de alquiler, la atención a los colectivos desfavorecidos, la preservación y difusión del patrimonio cultural y natural de los pueblos.

Los beneficiarios son la Fundación Llamada Solidaria, de Valdanzo-Langa de Duero, para poner en marcha una red de cercanía para la atención social en el territorio; el Club Deportivo de Golf La Cerrada, de Rioseco, para la modernización del campo de golf rústico; la Asociación Caminos de Frontera-Cycling Zone que engloba varios municipios, para una campaña de promoción ruta de cicloturismo ‘Las murallas del Alto Duero’; la Asociación Cultural Río Pedro, de Pedro-Montejo de Tiermes, para el Festival Luminaria Sound; la Asociación Vecinal Afectados por Agresiones Medioambientales, de San Esteban de Gormaz, para un estudio ambiental y social del pueblo; la Asociación Junta Gestora Monte Baldíos de Valdemaluque para la rehabilitación de una vivienda destinada a alquiler social; la Asociación Cultural Amigos de la Villa de Quintanas Rubias de Arriba, para un salón multifunción de memoria viva;la Asociación Junta Gestora de los Montes de Nafría de Ucero, para un plan de recuperación del patrimonio paisajístico y cultural y la Asociación Tierras Sorianas del Cid para poner en marcha una oficina comarcal de vivienda.

La subvención procede de fondos Leader 2023-2027, procedentes del Fondo Europeo Feader, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, con un máximo por proyecto de 25.000 euros.

Tierras del Cid ha tramitado dos convocatorias para asignar fondos públicos para proyectos de carácter no productivo. Una estuvo dirigida a ayuntamientos y entidades locales y la segunda es la de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, cuyos contratos se firmaron ayer en Valdemaluque.

El pasado mes de enero se firmaron los contratos de ayuda correspondientes a la convocatoria de los ayuntamientos y entidades locales, que sumaron 8 proyectos de otros tantos ayuntamientos con una inversión de 344.000 euros que se ejecutarán durante 2026 y 2027 y que van a permitir recuperar patrimonio histórico, poner en valor los recursos municipales, mejorar los servicios públicos, impulsar la actividad económica local y dinamizar la actividad social y comunitaria a través de la cultura.

Por otro lado, continúa abierta la convocatoria para proyectos de empresas y emprendedores con la que se financian proyectos e iniciativas de creación, ampliación y diversificación de pequeñas y medianas empresas en diferentes sectores de actividad, y que cuenta con una dotación total de 1.155.454,05 euros de fondos públicos de la Unión Europea, la Administración General del Estado y la Junta de Castilla y León. Esta convocatoria que se publicó en julio de 2024 está abierta de manera continuada hasta agotar los fondos disponibles.