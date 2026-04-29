Este es el pueblo de Soria que celebra su feria de caza con 67 expositores y 15.000 visitantes

Uno de los puestos del feria de caza en el edición del año pasado.MONTESEGUROFOTO

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Los restauradores Carlos y Alba de Pablo serán los encargados de inaugurar el día 1, a partir de las 17 horas, la XXII Feria Venalmazán, en Almazán, dedicada a la caza, a los recursos naturales y a su aprovechamiento sostenible.

Tres días en los que los visitantes podrán disfrutar de un programa de actividades relacionadas con este sector y con la actividad cinegética. Un total de 67 expositores, de todo el ámbito nacional, llenarán los tres pabellones e incluso alguno ocupará el paseo central de la Arboleda.

Esta feria, que se encuentra consolidada en el panorama nacional, está organizada por el Ayuntamiento y cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León. Este año ha incorporado algunas novedades sobre el programa de ediciones anteriores y que está relacionado con el mundo de la micología, como es la exposición que desplegará el parque micológico Montes de Soria en el pabellón de madera y el sábado, a partir de las 20 horas, habrá un maridaje de setas con vino que estará dirigido por Cristina Aldavero. Estará limitado a 25 personas y el precio es de 5 euros.

Precisamente este año el Premio Miguel Delibes ha recaído en los conocidos restauradores de Berlanga de Duero, Carlos y Alba de Pablo, padre e hija que también serán los encargados de inaugurar el certamen de Venalmazán, que se desarrollará hasta el día 3 mayo y en que se esperan 15.000 visitantes durante los 3 días, según las estimaciones de la organización.

Otras novedades que se han incorporado al programa de este año son la celebración de un taller de educación canina y una exhibición del servicio cinológico de la Guardia Civil, según explicó el director de la feria y concejal del Ayuntamiento de Almazán, Óscar Pacheco.

El programa de actos se completa con los tradicionales concursos de pesca y de pintura, este último dirigido a los niños, y de fotografía y exposiciones como la de ave rapaces, con suelta incluida, y las exhibiciones de cetrería e iniciación de tiro con arco y los talleres de lanzado de mosca.

Como es habitual, el domingo y último día de la feria, tendrá lugar la concentración y el concurso de rehalas, un clásico para cerrar el certamen.

Junta de seguridad

Por otra parte, ayer el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, y por el concejal de Almazán, Óscar Pacheco, copresidieron la Junta de Seguridad Local para coordinar el dispositivo de seguridad durante las próximas ferias de mayo, la de caza que se celebra este próximo fin de semana y la de Muestras, que tendrá lugar el 15 de mayo.

El objetivo principal es garantizar el normal desarrollo de los actos, con especial atención a las más concurridas, así como de los eventos multitudinarios programados.

Ante el Nivel 4 reforzado de alerta antiterrorista, de una escala de cinco, que se encuentra vigente en la actualidad, se ha acordado reforzar la presencia de la Guardia Civil y la Policía Local y aumentar la vigilancia en los puntos estratégicos. También se fomentará la colaboración ciudadana para detectar cualquier comportamiento sospechoso.

Respecto a las obras en el puente medieval de Almazán, se cerrará al tráfico durante los días de las ferias, permitiéndose únicamente el paso de vehículos de emergencia, se permitirá el tráfico de vehículos agrarios por la variante.

Durante la XXII edición de la feria Venalmazán se habilitará un aparcamiento en la zona de la calle del Henchidero (junto al río, donde se ubica el mercadillo y las ferias) para facilitar el estacionamiento a los visitantes.