Heraldo-Diario de Soria

La Pingada del Mayo de Molinos de Duero en fotos

La localidad cumple con la tradición y alza con éxito su pino de mayo

Como cada 1 de mayo, la localidad pinariega cumple con su tradición.

Como cada 1 de mayo, la localidad pinariega cumple con su tradición.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

Actualizado:

La tradición, el entusiasmo y la euforia han vuelto a ser los protagonistas esta mañana en Molinos de Duero. Como ocurre cada año desde hace más de dos décadas, los vecinos se han congregado para ser testigos de cómo un nuevo pino de mayo se alzaba imponente en la plaza del pueblo, convirtiéndose ya en el centro de todas las miradas.

Como cada 1 de mayo, la localidad pinariega cumple con su tradición.

Como cada 1 de mayo, la localidad pinariega cumple con su tradición.MonteseguroFoto

El Mayo de Molinos de Duero

Como cada 1 de mayo, la localidad pinariega cumple con su tradición.

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El Mayo de Molinos de Duero

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