La Pingada del Mayo de Molinos de Duero en fotos

Como cada 1 de mayo, la localidad pinariega cumple con su tradición.MonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

La tradición, el entusiasmo y la euforia han vuelto a ser los protagonistas esta mañana en Molinos de Duero. Como ocurre cada año desde hace más de dos décadas, los vecinos se han congregado para ser testigos de cómo un nuevo pino de mayo se alzaba imponente en la plaza del pueblo, convirtiéndose ya en el centro de todas las miradas.