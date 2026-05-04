El Burgo celebra la Cruz de Mayo con una jornada en torno a la Santa Cruz

Una jornada marcada por la tradición y la alta participación.Sandra Guijarro

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

La Festividad de la Cruz de Mayo volvió a congregar este domingo a numerosos vecinos y cofrades de El Burgo de Osma en una jornada marcada por la tradición y la alta participación. Los actos, organizados por la Cofradía del Santo Cristo de las Agonías y de la Vera Cruz, tuvieron su momento central en la procesión con la Santa Cruz, que recorrió las calles del municipio tras la misa celebrada en la Catedral.

Tras la eucaristía dominical celebrada a las 13:00 horas en la S. Iglesia Catedral, la tradicional subasta de rosquillas reunió a los asistentes en la plaza del templo, dando paso a uno de los ritos más característicos de esta celebración. Acto seguido, la Santa Cruz salió en procesión camino de la ermita de San Antón, acompañada por cofrades, vecinos y numerosos fieles que quisieron sumarse al recorrido. La imagen, adornada con flores y enmarcada por un cielo despejado, avanzó en uno de los actos más representativos de la festividad.

Ya por la tarde, a las 18:00 horas, se llevó a cabo el reparto de rosquillas a los cofrades en la Plaza de Santo Domingo, completando así la programación dominical. La festividad concluirá mañana lunes con la Misa de Difuntos en la Iglesia del Carmen, prevista a las 20:00 horas, que incluirá el rezo de Vísperas de Difuntos.