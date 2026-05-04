Nuevos itinerarios para bicicleta de montaña en Soria

Responsables de la Diputación de Soria y de la Junta de Castilla y León en una de las áreas acondicionadasHDS

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León, a través de la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León, ha publicado la adjudicación de las obras de ampliación y mejora de la red de itinerarios del proyecto ‘Soria, paraíso del deporte’ a la empresa Indesfor Soria, S.L., en un importe de 436.812,53 euros, con cargo a los Fondos FEDER, ascendiendo el plazo de ejecución a 12 meses.

‘Soria, paraíso del deporte’, que vincula la naturaleza con el deporte, ha supuesto el acondicionamiento y señalización de cerca de 2.000 kilómetros de itinerarios dedicados a la práctica de la bicicleta de montaña, bicicleta gravel, descenso, carreras pedestres en montaña (trail running) y carrera (running).

Estos itinerarios, sumados a los ya existentes en el territorio hacen un total de 2.400 kilómetros y 83 rutas, que abarcan una buena parte de la provincia de Soria.

Tras la puesta en marcha de ‘Soria, paraíso del deporte’ hace algo más de dos años, se van a incorporar, gracias a este nuevo proyecto adjudicado, otras zonas de la provincia que poseen un elevado interés para la práctica de deporte en contacto con el medio natural.

Ahora, se van a acondicionar y señalizar tres nuevos itinerarios para la práctica de la bicicleta de montaña (MTB) en la Zona Soria Occidental, en concreto: ‘Sendas de mi pueblo’, en el entorno de la localidad de Zayas de Torre, con 70 kilómetros de recorridos; la ruta MTB de ‘Espejón’, que une esta localidad con el Cañón del Río Lobos, con una longitud de 43 kilómetros; y el itinerario ‘Deza Resiste’, en la zona oriental de la provincia, en Deza, con 45 kilómetros.

Además, se van a acondicionar dos senderos de bajada, también para bicicleta de montaña, en dos localizaciones: en Tierras Altas, entre las localidades de Fuentes de Magaña y Cerbón, y en Cabeza Alta, entre Duruelo de la Sierra y Navaleno, ambas de 3-4 kilómetros de longitud.

Finalmente, en Beratón se van a acondicionar, señalizar y dotar de infraestructuras básicas a los itinerarios senderistas locales existentes para convertirlos en recursos convergentes con el futuro parque natural de la zona del Moncayo.

Tras estos dos años de funcionamiento de los primeros itinerarios acondicionados, se hace necesaria una mejora en algunos de ellos, consistente sobre todo en correcciones de algunos tramos.