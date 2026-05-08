La fábrica de Ólvega Lácteos incrementa su producción de queso en la planta de Soria

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La empresa Ólvega Lácteos Naturales, dedicada a la elaboración de quesos, aumentará su producción en la planta que tiene en el polígono Los Caños.

Así lo anuncia en la documentación técnica que ha presentado ante la Junta de Castilla y León para tramitar la autorización ambiental necesaria para este incremento de producción, para la que necesita tratar y transformar más de 200 toneladas de leche al día.

Con esta cantidad de materia prima, la planta requiere de autorización ambiental, para lo que ha sometido a información pública el proyecto, según publicó ayer el Bocyl.

La empresa contaba con licencia ambiental, aprobada por el Ayuntamiento de Ólvega, desde que inició su actividad en el año 2017 y entonces no fue necesaria la autorización ambiental porque el volumen de tratamiento de leches no superaba las 200 toneladas diarias y ahora con la modificación sustancial de la producción sí se requiere.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha sometido a información pública el proyecto durante el plazo de 15 días para recoger alegaciones.

La documentación técnica que Ólvega Lácteos somete a esta exposición pública hace referencia a consumos de agua, energía, vertidos, emisiones atmosféricas y gestión de aguas residuales, entre otros aspectos.

En la misma, la empresa se compromete a realizar una «buena gestión» de las emisiones de aguas y residuos, así como de «velar por el cumplimiento de la seguridad ambiental y de las personas, disponiendo de instalaciones para minimizar al máximo la contaminación ambiental».

Ólvega Lácteos pertenece en la actualidad al grupo TGT, fundado por Teodoro García Trabadelo, que se dedica a la fabricación, venta y distribución de quesos. Es un grupo líder dentro de la industria láctea española con 12 fábricas y dos integradas en un centro de transformado. Una de ellas es la fábrica de Ólvega.

El grupo es propietario de este fábrica desde el año 2020. Anteriormente pertenecía a la Sociedad Cooperativa Saiona que inició su actividad en 2017.

En la actualidad cuenta con una plantilla de 60 trabajadores y se dedica ala fabricación principal de queso, con una producción anual de 3.100 toneladas, pero cuenta con una capacidad de 10.000 toneladas. También produce en menor cantidad otros productos lácteos como requesón (182 toneladas) y nata (147 toneladas).

Se estima una recepción diaria de 327 toneladas de leche al día que se deposita en los tanques de la fábrica para pasar al proceso de tratamiento y elaboración de quesos, que concluye en las salas de maduración y oreo.