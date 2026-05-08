Vox pide la "prioridad nacional" en la Diputación de Soria y PP y PSOE contestan con un contundente rechazo

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Vox se ha quedado en su petición de aplicar la prioridad nacional para el reparto de ayudas sociales en la Diputación Provincial de Soria. El diputado provincial, Eduardo Álvarez, solicitó, a través de una moción de urgencia, que se ha debatido en el pleno, que la institución soriana adopte “el modelo Extremadura” para que en las bases que rigen el reparto de estas ayudas tengan como destinatarios prioritarios la población nacida en España frente a los inmigrantes.

Álvarez apeló con esta petición, que Vox está introduciendo en sus acuerdo de gobierno en las comunidades autónomas, a la “empatía” y al “sentido común” porque dijo que la población española y también la soriana “se siente discriminada porque las ayudas para los libros en los colegios son para los inmigrantes en primer lugar” y aseveró que las ayudas sociales se reparten entre los inmigrantes de origen africano.

PP y PSOE no respaldaron esta moción. El PSOE la ha tachado de “racista” y el PP argumenta que no entra en el marco de las competencias de la Institución. Vox también ha pedido que la Diputación soriana instase al Gobierno a “la inmediata expulsión” de los inmigrantes ilegales y a paralizar el actual proceso de “regularización masiva” de extranjeros.

Vox con su moción quería que la Diputación solicitase a la Junta y al Gobierno a que el Ingreso Mínimo Vital y las ayudas al transporte público se reservasen solo para ciudadanos españoles y que con el presupuesto provincial se “priorice” la reducción de espera de las listas de sanidad y de la dependencia de “los compatriotas”.

La diputada de Servicios Sociales, Laura Prieto, defendió la postura en contra del PP con un argumento conciso: “El contenido jurídico de la moción no es el adecuado y no forma parte de las competencias de la Diputación”. Prieto recordó, en su intervención, que la Institución provincial trabaja como respaldo y ayuda a los ayuntamientos y no tiene competencias en materia de inmigración y sanidad.

Prieto ofreció datos sobre la aportación económica de la Diputación a líneas de subvención para ayudas a necesidades básicas a personas que en 2025 fue de 142.000 euros, una cantidad menor que la de años anteriores y también por debajo de la presupuestado, “por lo que tenemos capacidad apoyar a colectivos desfavorecidos”, matizó.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Esther Pérez, reprochó a la popular de ponerse de perfil en este debate y “escudarse” en cuestiones de competencia para no posicionarse políticamente. Pérez defendió con vehemencia la regularización actual de inmigrantes porque dijo que “ordena” la residencia de un colectivo que vive y trabaja en España y que “saca de la economía sumergida” a los inmigrantes que son “clave”, a su juicio, para el desarrollo económico de España y Castilla y León, dado que trabajan en sectores donde hay demanda de mano de obra y también aportan a las arcas del Estado con sus cotizaciones.

La portavoz socialista tachó la moción de “racista” y criticó duramente a Vox por querer “confrontar” y “dividir a los de aquí y a los de allí, haciendo ciudadanos de primera y de segunda”, concluyó.