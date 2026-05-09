Parrillada y fiesta solidaria en Vinuesa con regalos de Abel Antón, Luis de la Fuente, Sebastián Castella, Diego Urdiales o Manuel Escribano

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Vinuesa celebra este domingo una nueva edición de su parrillada -y fiesta- solidaria, una iniciativa que destinará lo recaudado a Dando Vida Soria, la iniciativa del Padre Ángel de apoyo a familias y personas necesitadas. Este año viene cargado de regalos y con nombres propios: un polo firmado por el seleccionador nacional Luis de la Fuente; una camiseta rubricada por el bicampeón del mundo de maratón, Abel Antón; un capote de Diego Urdiales; o medias con las firmas de Sebastian Castella o Manuel Escribano.

La cita dará comienzo a las 12.00 horas de este domingo 10 de mayo en Vinuesa. El ticket de comida y bebida tiene un precio de ocho euros e incluye lomo, chorizo, panceta, pan y agua, refresco o cerveza. No faltará la música de una discomóvil o hinchables para los más pequeños como ingredientes para la celebración, organizada por la Parroquia de Nuestra Señora del Pino.

A ello hay que sumar dos sesiones de bingo (dos euros un cartón, cinco tres cartones) y una rifa (cinco euros el boleto) cargados de regalos para todos los gustos. En los bingos hay premios como cosméticos, sesiones de entrenamiento personal, lotes de pastas, una camiseta firmada por Abel Antón, un balón del CD Numancia, un jamón o vino.

La rifa, por su parte, es toda una invitación tanto para aficionados taurinos como para el público en general. Un capote y dos pares de medias firmadas por figuras del toreo, un polo de la Selección Española de fútbol con la rúbrica de Luis de la Fuente, embutidos, vino, un balón de la RFEF o una comida para dos personas conforman una lista de regalos de lo más tentadora. Y más sabiendo que las participaciones se destinan a un proyecto solidario y cercano con el que Vinuesa se compromete en esta cuarta edición de la parrillada solidaria.