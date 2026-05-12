El Premio Provincial de Turismo de Soria recae en Navaleno

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Diputación Provincial de Soria falló ayer el Premio Provincial de Turismo 2026, un reconocimiento que este año ha recaído en el municipio de Navaleno por su firme apuesta por un modelo turístico ligado a la naturaleza, el deporte y la dinamización del medio rural.

«La candidatura de Navaleno ha destacado entre las cinco localidades presentadas por su capacidad para convertir sus recursos naturales en una auténtica seña de identidad, impulsando durante todo el año una programación de actividades que ha logrado situar al municipio como uno de los grandes referentes del turismo activo y de naturaleza en la provincia de Soria», manifestó la diputada de Turismo, Elia Jiménez.

La comisión ha valorado especialmente el impulso que Navaleno ha dado al turismo deportivo y de aventura, promoviendo pruebas y competiciones de todo tipo que han logrado proyectar el nombre del municipio dentro y fuera de la provincia.

Sus jornadas de orientación, el Duatlón de Navaleno, las pruebas de rally o las múltiples rutas de senderismo y bicicleta de montaña son solo algunos ejemplos de una programación consolidada que atrae cada año a cientos de participantes y aficionados. Este compromiso con el deporte en el medio natural se combina con una apuesta por un turismo respetuoso.

Otro de los aspectos destacados por el jurado ha sido la capacidad de Navaleno para complementar su oferta de naturaleza y deporte con una potente programación micológica, gastronómica y cultural. El municipio se ha consolidado como uno de los grandes destinos micológicos de Castilla y León gracias a iniciativas como la Sinfonía de Setas, la Feria del Marzuelo o las jornadas micológicas, que cada otoño reúnen a miles de visitantes.

La gastronomía local ocupa también un lugar destacado dentro de esta estrategia turística, con actividades como catas, maridajes y talleres culinarios de primer nivel en los que han colaborado figuras de referencia como Elena Lucas, del restaurante La Lobita, distinguido con una estrella Michelin.