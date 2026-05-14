Los mayores de la Residencia Nuestra Señora de Los Milagros de Ágreda disfrutan de una semana llena de actividades
Los residentes del centro han participado esta semana en una excursión a Ólvega y en una jornada de actividades junto a alumnos de Secundaria
La Residencia Nuestra Señora de Los Milagros de Ágreda, dependiente de la Diputación de Soria, ha vivido estos días dos actividades que han dejado muy buen recuerdo entre sus residentes y que forman parte del trabajo diario que realiza el centro para fomentar una vida activa y participativa entre los mayores.
El lunes realizaron una excursión a Ólvega con motivo de las fiestas de la Virgen. Los residentes participaron en una peregrinación hasta la Virgen de Olmacedo, a la que llevaron un centro de flores elaborado por ellos mismos en los talleres de la residencia. Después asistieron a misa en la parroquia y compartieron el tradicional almuerzo de culeca en la ermita.
La mañana acompañó con sol y buen tiempo, lo que permitió disfrutar mucho de la salida. Además, para algunos residentes, naturales de Ólvega, fue una jornada especialmente emotiva al poder reencontrarse con una tradición muy ligada a su pueblo y a sus recuerdos.
Desde la Diputación de Soria destacan la importancia de este tipo de iniciativas para fomentar una vida activa entre los mayores, favoreciendo tanto el bienestar físico y mental como la convivencia y la participación social.