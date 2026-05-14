Los mayores de la Residencia Nuestra Señora de Los Milagros de Ágreda disfrutan de una semana llena de actividades

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Residencia Nuestra Señora de Los Milagros de Ágreda, dependiente de la Diputación de Soria, ha vivido estos días dos actividades que han dejado muy buen recuerdo entre sus residentes y que forman parte del trabajo diario que realiza el centro para fomentar una vida activa y participativa entre los mayores.

El lunes realizaron una excursión a Ólvega con motivo de las fiestas de la Virgen. Los residentes participaron en una peregrinación hasta la Virgen de Olmacedo, a la que llevaron un centro de flores elaborado por ellos mismos en los talleres de la residencia. Después asistieron a misa en la parroquia y compartieron el tradicional almuerzo de culeca en la ermita.

Foto de familia de los excursionistas a Ólvega.HDS

La mañana acompañó con sol y buen tiempo, lo que permitió disfrutar mucho de la salida. Además, para algunos residentes, naturales de Ólvega, fue una jornada especialmente emotiva al poder reencontrarse con una tradición muy ligada a su pueblo y a sus recuerdos.

Desde la Diputación de Soria destacan la importancia de este tipo de iniciativas para fomentar una vida activa entre los mayores, favoreciendo tanto el bienestar físico y mental como la convivencia y la participación social.