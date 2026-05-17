El alcalde de Arcos de Jalón denuncia que el cuartel está «bajo mínimos»

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El alcalde del Ayuntamiento de Arcos de Jalón, Jesús Ángel Peregrina, ha denunciado públicamente la situación actual del cuartel de la Guardia Civil de localidad que, según su propias palabras, se encuentra «bajo mínimos». Según explica el regidor, las carencias operativas de la casa cuartel se han disparado notablemente tras la marcha, a principios de este año, de un mando del cuerpo. Una plaza que «se ha amortizado en Arcos y se ha creado en El Burgo», explica. El problema se incrementa ya que este mando «llevaba asignadas cinco plazas de agentes» dentro de la dotación local que ahora mismo han desaparecido, lamenta.

Peregrina quiso entender la situación y conocer de primera mano el escenario actual del cuartel de Arcos. Por ello, el pasado 11 de marzo remitió al subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, una carta pidiendo «información sobre esta amortización del mando y sobre las plazas cubiertas y vacantes».

Sin embargo, apunta el regidor, «me contestaron a finales de marzo indicándome que habían dado traslado de mi petición a la Comandancia de la Guardia Civil de Soria. Y hasta hoy». Un silencio que Peregrina lamenta: «Espero que el subdelegado se digne a contestar algún día porque esta situación afecta a la comarca en todos los planos».

Y es que el regidor arcobrigense destaca que esta carencia de agentes en la localidad y la comarca afecta, en primer lugar, a la seguridad, pero también afecta, sin lugar a dudas, a la vida diaria en el pueblo. «Estas plazas suponen niños en el colegio, en la guardería, gente comprando en los comercios...», apunta Peregrina que hace hincapié que «el pueblo lo nota, por tanto, en la parte social y económica».

A pesar de este escenario que no deja de crear serias incógnitas, el alcalde habla de la recientes informaciones sobre que el acuartelamiento de la Guardia Civil de Arcos de Jalón había logrado su inclusión definitiva en el programa de ayudas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En concreto, «se habla de inversiones en los pabellones de la Guardia Civil» con la mejora de la eficiencia energética del acuartelamiento, dependiente del Ministerio del Interior, que contempla un volumen de costes elegibles de 2.796.271 euros. En este caso, el plazo de ejecución se concreta en siete meses. La horquilla de ayuda asociada a este proyecto arcobrigense oscila entre 1,3 y 1,6 millones de euros.

Entre los guardias rurales y los agentes de tráfico el cuartel de la Guardia Civil de Arcos ha llegado a contar con una treintena de efectivos «siendo unos 10 o 12 rurales y el resto, unos 20, de trafico» que es precisamente, donde se ha debido amortizar la plaza que se ha creado en El Burgo. Y es que, recuerda Peregrina, en Medinaceli hay otro cuartel de seguridad ciudadana pero destacamento de tráfico únicamente existe en Soria capital, El Burgo y Arcos de Jalón.