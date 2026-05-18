Descubre Golmayo a través de la pintura

Golmayo lleva todo el mes de mayo viviendo las III Jornadas Culturales, que aún continuarán hasta el 24 de mayo, una variada oferta de actividades que ha incluido talleres, música, teatro, jornadas intergeneracionales, concursos y propuestas literarias en distintos espacios del municipio.

Uno de los más esperados fue el Concurso Nacional de Pintura 'Descubre Golmayo' que se celebró este fin de semana en diferentes puntos de Golmayo y sus pedanías. Los participantes, artistas de distintas partes del país, comenzaron a las 9 de la mañana a realizar sus obras repartidos en los puntos que ellos mismos elegían y pudiendo optar a casi 3.000 € en premios, divididos en dos categorías, menores de edad y adultos.

Entre las obras entregadas, donde era apreciable el alto nivel de sus participantes, se podían encontrar diversas técnicas artísticas y un completo retrato del panorama paisajístico del municipio y sus pedanías. Las obras estuvieron expuestas en el ayuntamiento hasta las 18.30, momento en el que se nombró a los ganadores:

Raúl Gil Cristian Calavia Diego Manuel Fermández

Premio local. Rocío Mendoza

Premio infantil. Ángel Alonso