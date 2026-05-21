Barcones no tiene cobertura para llamar al 1-1-2 y el internet por satélite en las casas funciona «muy mal»

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Los problemas de conectividad vuelven a Barcones (Soria), aunque en esta pequeña localidad estos problemas nunca se han ido. «Aquí nos pasa algo y nos comen los buitres», manifiesta Pablo Muñoz, teniente alcalde y vecino del pueblo que recuerda que en el pueblo y en la zona no hay cobertura, ni para el 1-1-2.

La veintena de vecinos que residen de manera habitual en el pueblo han tenido que buscar soluciones para garantizarse la conectividad en sus domicilios (la comunicación por teléfono y la conexión a internet).

Barcones tenía conexión telefónica por la línea convencional de cobre hasta el año pasado se ofreció a los vecinos a implantar antenas en cada casa para tener el servicio de internet a través de vía satélite (Hispasat), «pero funciona muy mal», explica Pablo Muñoz, «cuando nieva, hay niebla o viento ya no funciona y además el servicio técnico de la compañía tarda en venir o no viene», agrega.

De esta manera, el último año, los vecinos viven con intermitencias en la conectividad telefónica y con un servicio que no garantiza estabilidad porque falla con frecuencia.

Unas veces este problema dura dos días y otras veces una semana. El responsable municipal recuerda que se les había comentado que se iba a instalar fibra óptica, pero no ha llegado.

La instalación de estas antenas fue gratuita para los vecinos que pensaron que iban a ser una solución temporal a la espera de la llegada de la fibra óptica, pero no ha funcionado como se esperaba.

El Ayuntamiento ha quitado la conexión vía satélite que ofrece Movistar y ha implantado el servicio de de internet satelital desarrollado por SpaceX, la compañía de Elon Musk, que proporciona conectividad de alta velocidad a nivel global, especialmente en áreas remotas y de difícil acceso y «parece que nos funciona», indica Muñoz, por lo que se ha dejado el wifi abierto para que los vecinos puedan hacer uso de él en la plaza, ya que en el pueblo no hay cobertura y los vecinos sin conexión en sus domicilios se tienen que desplazar medio kilómetro para tener conexión y en la zona tampoco hay cobertura.

Mencionó que recientemente una persona accidentada con su camión tuvo problemas para ser atendida porque no llega ni para el 1-1-2. Algunos vecinos han comenzado a contratar internet con la compañía de Elon Musk.

Plataforma Soria Ya

La Plataforma Soria Ya se hizo eco de los problemas de teléfono y conexión que tiene Barcones, después de desplazarse hasta el municipio y hablar con los vecinos.

El presidente de Soria Ya, Juan Antonio Palomar, criticó a los gobiernos de España y de Castilla y León, que venían anunciando que en el año 2025 el medio rural iba a disponer de conectividad para el 100% de la población incidiendo directamente en la eliminación de la brecha digital de las zonas rurales como Barcones.

«Dicho despliegue se iba a financiar mediante fondos Europeos Next Generation UE, sin embargo seguimos esperando la anunciada conectividad en muchos pueblos de la provincia de Soria», recordó el responsable de la plataforma.

Palomar también lamentó la falta de compromiso de la Diputación de Soria. «Ya en 2014, la Diputación anunció el primer estudio para llevar cobertura móvil de internet a los 513 pueblos de la provincia de Soria.

Recordó que Antonio Pardo, presidente dijo entonces que «una vez tengamos el documento buscaremos financiación para conseguirlo». "Pues bien, estamos en mayo del 2026, 12 años después", expone Palomar, "y todavía hay muchos pueblos de la provincia que no tienen cobertura". Algo que la plataforma considera «inadmisible» y desde Soria Ya critican el «abandono» del medio rural.