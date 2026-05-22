Rutas turísticas en Gómara de la mano de escolares

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Los alumnos del Colegio Rural Agrupado (CRA) Campos de Gómara presentaron su proyecto turístico ‘Explora los encantos de Soria a pie’, una innovadora iniciativa educativa y de promoción del medio rural, en la Diputación Provincial.

Los escolares que han participado tienen entre 8 y 12 años han sido recibidos por el presidente de la Diputación, Benito Serrano, la vicepresidenta, María José Jiménez, y la diputada de Turismo, Elia Jiménez.

El trabajo ha permitido crear rutas turísticas por diferentes localidades de la comarca mediante el uso de códigos QR, vídeos y audios explicativos elaborados por los propios niños.

Lo han desarrollado en colaboración con Proynerso. Incluye rutas en municipios como Gómara, Deza, Borobia, Almenar o Serón de Nágima, y tiene como objetivo poner en valor el patrimonio, la historia y el entorno natural de los pueblos sorianos utilizando herramientas digitales accesibles para visitantes y vecinos.

Durante la recepción, los alumnos explicaron cómo surgió la idea y el proceso de investigación y creación llevado a cabo durante el curso escolar. Para ello, recopilaron información sobre los lugares más emblemáticos de sus municipios, diseñaron materiales divulgativos y grabaron contenidos audiovisuales que permiten descubrir la riqueza cultural y paisajística de la zona de una forma dinámica y cercana.

Desde la Diputación Provincial se destacó el enorme valor de una propuesta que une educación, innovación, turismo y arraigo al territorio, demostrando además la capacidad de los más jóvenes para implicarse en la promoción y conservación de sus pueblos.

La Institución provincial estudiará nuevas vías de colaboración con el CRA Campos de Gómara para seguir desarrollando iniciativas vinculadas a la divulgación turística, el patrimonio y la promoción de los municipios de la provincia, contando con el talento y la participación activa de los escolares.

Por último, el presidente, Benito Serrano, puso en valor "la ilusión, creatividad y compromiso de estos niños y niñas con su tierra", subrayando que iniciativas como ésta "encajan perfectamente en la estrategia de dinamización turística y promoción del medio rural que impulsa la Diputación".