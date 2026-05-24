El Burgo promueve construir un pequeño helipuerto junto al centro de salud

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma promueve la construcción de un pequeño helipuerto para dar servicio a la localidad. El alcalde, Antonio Pardo, considera que este proyecto es aconsejable para reforzar las labores sanitarias y para también ofrecer mayor seguridad a los vecinos puesto que ahora el aterrizaje se realiza en el campo de fútbol.

Las nuevas instalaciones se ubicarán en unos terrenos próximos al futuro centro de salud al final de la Avenida de la Constitución.

El consistorio encargará de forma inmediata los estudios para poder ejecutar cuanto antes el helipuerto en una zona controlada y segura tanto para el aterrizaje como el despegue.

La idea es incluirlo en la parcela que se destinará a aparcamientos disuasorios; el Ayuntamiento posee 5.000 metros en el entorno entre el nuevo centro de salud y los paseos del polivalente de los que aproximadamente 100 se pavimentarán y prepararán para ejercer la labor de helipuerto. En el entorno está el parque de bomberos que también podría hacer uso de las instalaciones.

En estos momentos, cuando se plantea cualquier tipo de urgencia, los helicópteros aterrizan en el campo de fútbol. En algunas ocasiones, ha sido necesario parar las competiciones deportivas con el riesgo que conlleva el aterrizaje para los usuarios que suelen ser gente joven y niños.

Además, el campo de fútbol, aunque próximo, no está junto al centro de salud que, tras su traslado en los próximos meses, aún quedará más retirado.

Como el proyecto del nuevo centro de salud que se construye al final de la Avenida de la Constitución, no parece incluir un helipuerto, el Ayuntamiento avanza en este proyecto para poder asegurar la cercanía y la seguridad de las instalaciones junto a los servicios sanitarios.

Las obras del nuevo centro de salud ya han comenzado y con ellas se dotará a la localidad de un edificio sanitario moderno y adaptado a las necesidades de la población local y comarcal. Con ello se prevé que supongan un salto cualitativo en la atención primaria en la zona.

La construcción del nuevo centro implica una inversión total superior a los 7 millones de euros, que acomete la Junta de Castilla y León, en la que se incluye obra, proyecto, dirección y equipamiento tecnológico. Está diseñado para atender a unas 5.700 personas de los 15 municipios y 42 localidades que dependen de ella.

La infraestructura contará con unos 2.600 metros cuadrados de superficie construida, desarrollados en una sola planta para facilitar accesos, movilidad interna y organización de servicios.

Entre los principales logros de este proyecto está la ampliación significativa de consultas y unidades especializadas.

El centro dispondrá de nueve consultas de Medicina de Familia, ocho de Enfermería, consulta de Pediatría y otra de Enfermería Pediátrica, además de una consulta polivalente.

Estos espacios están diseñados para mejorar la capacidad diagnóstica y de atención y organizar de forma más eficiente los circuitos de pacientes.