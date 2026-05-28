El festival Motorbeach analiza las condiciones de Medio Ambiente para poder seguir en Vinuesa

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La tensión entre los organizadores del festival Motorbeach y diversas instituciones de Soria baja de revoluciones con el objetivo de que se celebre un año más en Vinuesa. La organización del evento ha trasladado a través de un comunicado que estudia la lista de requisitos solicitados por Guardia Civil, Subdelegación del Gobierno o Junta de Castilla y León. Atañen principalmente a la seguridad vial y a la protección medioambiental.

Recientemente una carta remitida por Motorbeach señalaba las dificultades que estaba encontrando a pesar de su deseo de permanecer en Vinuesa y del impacto económico que generaba. No obstante la polémica viene de lejos. Ya en 2022 la organización ecologista Asden denunció cuestiones como la libre circulación pro zonas de dominio público hidráulico. En 2025 la CHD sancionó con 2.000 euros a la organización en base al festival de 2024 por ocupación temporal del dominio público hidráulico y desviación temporal de agua sin autorización. Ahora se abre la vía del consenso para no poner en jaque la continuidad de la cita.

Según el comunicado remitido, la organización del festival Motorbeach ha iniciado una nueva etapa de diálogo y entendimiento con las administraciones públicas con el objetivo de garantizar la continuidad del evento en Vinuesa y reforzar su compatibilidad con el entorno natural del embalse de la Cuerda del Pozo.

Tras el intercambio de informes y alegaciones en las últimas semanas y después de conocer las exigencias planteadas por los organismos ambientales de la Junta de Castilla y León, la organización estudia aceptar y aplicar buena parte de las medidas técnicas propuestas para asegurar la viabilidad del festival de cara a la edición de junio de 2026.

Desde Motorbeach reconocen que el crecimiento del evento obliga a evolucionar también en materia de control, prevención y convivencia, defendiendo al mismo tiempo la filosofía de libertad responsable que ha convertido al festival en un referente internacional del mundo de la moto, la música y la cultura alternativa.

“El objetivo es claro: que Motorbeach siga celebrándose en Vinuesa durante muchos años, mejorando todo aquello que sea necesario, colaborando con las administraciones y manteniendo intacta la esencia del festival, porque también así nos lo piden los vecinos”, señalan fuentes de la organización.

La nueva hoja de ruta presentada ante Guardia Civil, Delegación del Gobierno y organismos competentes contempla importantes mejoras respecto a ediciones anteriores:

Incorporación de 20 comisarios de seguridad identificados.

identificados. Limitar velocidad en las zonas concurridas de gente.

en las zonas concurridas de gente. Refuerzo sanitario .

. Retirada inmediata de vehículos peligrosos .

inmediata de . Nuevas zonas familiares y de silencio .

. Señalización reforzada.

reforzada. Control preventivo de accesos .

. Coordinación permanente con Guardia Civil y servicios sanitarios .

permanente con . Medidas específicas para proteger las zonas sensibles del embalse y el Dominio Público Hidráulico.

Además, la organización trabaja junto a Confederación Hidrográfica del Duero en nuevos sistemas de información y balizamiento para evitar accesos indebidos a zonas protegidas y mejorar la concienciación ambiental entre los asistentes.

Motorbeach recuerda también el fuerte impacto económico y turístico que genera en la comarca de Pinares, con una repercusión estimada superior a los tres millones de euros entre alojamientos, hostelería, comercios, empleo temporal y promoción turística internacional.