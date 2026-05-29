La nueva carretera SO-920 de El Burgo a San Leonardo requiere prospección arqueológica

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El proyecto de la nueva carretera SO-920, entre El Burgo de Osma y San Leonardo de Yagüe requiere de prospección arqueológica que ha sido autorizada por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.

Los trabajos previstos consistirán en la realización de una prospección intensiva y de cobertura total de la traza planteada, con una banda de protección de 100 metros, planteando, en caso de detectarse afecciones al patrimonio cultural, la adopción de las medidas correctoras oportunas. El ámbito afectado se localiza en las proximidades del Conjunto Histórico de El Burgo de Osma, la zona arqueológica de Uxama y la villa romana de la Hoz de la Divisa.

Asímismo, Patrimonio ha autorizado el control arqueológico para el proyecto de construcción de la denominada ‘Variante de Yanguas’, de los puntos kilométricos 39 al 40,5 de la carretera SO-615.

El control arqueológico de la obra de construcción de esta variante, dará cumplimiento a las medidas para la protección del Patrimonio Arqueológico contempladas en la Declaración de Impacto Ambiental de 16 de marzo de 2023 que incluía la protección del puente medieval y la realización de la vigilancia arqueológica de la obra.

La intervención consistirá en un seguimiento arqueológico periódico de los movimientos de tierra en las fases de obra con posible afección al subsuelo, incluyendo desbroces, excavaciones, zanjas y cimentaciones, con una periodicidad mínima semanal, ajustada al desarrollo de los trabajos.

En caso de aparición de restos, se prevé la paralización de la obra en el punto afectado, su delimitación, documentación y comunicación a la administración competente para la adopción de las medidas oportunas.

Por otro lado, el proyecto ‘Planta de Biometanización, instalación fotovoltaica de autoconsumo con almacenamiento, línea subterránea de interconexión y ducto de conexión con red de distribución gasista’ en Langa de Duero, promovida por la empresa Enerth Investments S.L., entrará en la fase de prospección arqueológica tras recibir la autorización por parte de la Comisión.

Asímismo, la Comisión ha autorizado la prospección arqueológica vinculada al proyecto ‘Planta de Biometanización, línea subterránea de conexión eléctrica y gasoducto de conexión a la red gasista en Navalcaballo, en Los Rabanos’.

Las intervenciones arqueológicas propuestas incluyen la prospección intensiva y de cobertura total de aquellas parcelas y terrenos no recorridos en la actuación anterior, previendo la adopción de las medidas correctoras oportunas en caso de detectarse afecciones al patrimonio cultural.