La Asociación Gaya Nuño, de Tardelcuende, recoge 93 kilos de basura en el monte

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Asociación Cultural Gaya Nuño, de Tardelcuende, ha recogido este fin de semana 93 kilos de residuos del monte. Lo ha hecho en el marco de su colaboración trabajando junto a SEO/BirdLife y Ecoembes, tarea en la que llevan desde hace 10 años. El objetivo de esta labor medioambiental es concienciar, movilizar y sensibilizar a la población y dar soluciones contra la basuraleza.

Ésta era la décima edición de ‘1m2 contra la basuraleza’ en la que han participado "como liberadores" y como parte de este movimiento social de Libera.

Integrantes del grupo de la Asociación Gaya Nuño, de Tardelcuende.HDS

En esta ocasión los voluntarios de esta asociación del Izana han recogido 93 kilos de residuos en el entorno del cordel de merinas de Soria a Berlanga, zona donde centran sus actividades de cara al eclipse solar, el gran evento astronómico del próximo 12 de agosto.

La mayor parte de los restos recogidos han sido botellas de vidrio "con la preocupación añadida de que estos residuos, además de no degradarse en absoluto, son extraordinariamente peligrosos para el medio ambiente, al poder actuar como detonantes de incendios forestales", recalcan desde la asociación. El colectivo se manifiesta muy concienciado después del gran incendio que sufrió la comarca hace ya 25 años.

La iniciativa se lleva a cabo en el marco del Día Mundial del Medioambiente, que se celebra el próximo 5 de junio. La Asociación Gaya Nuño ha trabajado en uno de los más de 800 puntos en los que en toda España más de 12.000 liberadores salen a su zona natural más cercana para liberarla de basuraleza durante esa semana.