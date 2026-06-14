El IES Gaya Nuño de Almazán crea herramientas en 3D para enfermos de Alzheimer

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El alumnado de cuarto de la ESO de la materia de Tecnología del Ies Gaya Nuño, de Almazán, ha completado un proyecto que consiste en dotar de diferentes objetos de ayuda y apoyo a las personas con Alzheimer y desarrollo cognitivo leve de la localidad de Almazán. Si algo han conseguido los alumnos que han cursado la materia ha sido sacar partido a las impresoras 3D y cortadoras láser, pertenecientes al programa Escuela 4.0.

Todos ellos han participado en una actividad de largo recorrido, pues han invertido gran parte del curso, en investigar primero, idear, diseñar y fabricar diferentes objetos, juegos y elementos de apoyo, para personas de la propia localidad que conviven con el Alzheimer o que cuentan con deterioro cognitivo leve, según explican fuentes del centro.

El proyecto ha mantenido la esencia de los proyectos técnicos clásicos, con una primera parte de contextualización en la que el alumnado ha necesitado realizar diferentes búsquedas de información relacionadas con la causa. Tras ello, los alumnos recibieron formación en herramientas de diseño 3D, completando varias prácticas al respecto, para posteriormente completar los bocetos de las diferentes ideas sobre los objetos a fabricar.

En esta fase, incluso varios alumnos visitaron a Marta, terapeuta ocupacional de la residencia Nuestra Señora de Guadalupe, la cual no solamente asesoró en esta fase a los jóvenes, sino que ya había participado, junto con Itziar, terapeuta de la Residencia Campos de Castilla, en una amenizada y productiva charla que situaba el proyecto en nuestro contexto real.

Con los bocetos ya sobre el papel llegaba uno de los momentos más emocionantes, sacar partido a las nuevas dotaciones, impresoras 3D y cortadoras láser. El centro ya cuenta con una tradición reseñable en este tipo de proyectos, según el instituto.

Los alumnos desarrollaron la habilidad de manejar el software asociado para laminar los diseños en 3D, o 2D los de madera, para concluir fabricando de forma fantástica todos los diseños planteados, cartas memory, juegos matemáticos, laberintos, juegos con cuencos para adivinar en cuál se encuentra el objeto, tangrams, puzles, objetos de ayuda a personas con movilidad reducida para poder beber desde un vaso sin realizar la pinza con los dedos, y otras tantas ideas más, siendo todas ellas un éxito rotundo en el momento de la entrega.

Momento, que sin duda fue el culmen de la actividad. Gratitud en estado puro por parte de los usuarios de la Residencia de Nuestra Señora de Guadalupe, que junto con los jóvenes makers vivieron un rato inolvidable jugando, y usando, los artilugios creados con tanto cariño.

Para cerrar la actividad, los alumnos han completado los apartados correspondientes del diario de trabajo y planificación, incluidos éstos y los ya mencionados en un portfolio digital, página web, creado por cada alumno de forma independiente, para además de todo lo anterior contar con el desarrollo de las TIC como vehículo transversal en la actividad.

El proyecto ha sido liderado por el docente José Luis González, del departamento de Tecnología, que ha tenido el mayor de los privilegios en acompañar a estos curiosos y comprometidos alumnos durante el actual curso académico, trazando toda producción y evidencia con elementos curriculares, y realizando a lo largo del mismo la correspondiente evaluación formativa en beneficio del alumnado, demostrando que una docencia actual, moderna y cercana a nuestra realidad, posicionando al alumnado como motor de su sociedad con todo lo que esto conlleva, es más posible que nunca en nuestro entorno rural.