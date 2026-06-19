La Junta tumba la autorización ambiental de la granja de cerdos de Cidones

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El proyecto de la construcción de la granja de cerdos en Cidones (Soria), en las proximidades del embalse de la Cuerda del Pozo, se frena de nuevo. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha denegado la autorización ambiental.

Los informes desfavorables de la Confederación Hidrográfica del Duero, que concluyen que hay «riesgo extremo de contaminación de las aguas» ha sido determinante para echar para atrás este proyecto ganadero que contaba con la aprobación de la declaración ambiental.

En esta fase de tramitación ambiental, el promotor había modificado el proyecto para reducir la cabaña ganadera de las 4.368 a las 3.614 plazas de cebo.

La CHD ha emitido dos informes en el último año sobre el proyecto de esta granja, en el marco de la tramitación de la evaluación ambiental.

En el primero se recoge que el emplazamiento propuesto para la granja se encuentra en la cuenca de escorrentía directo del embalse de la Cuerda del Pozo, «lo que constituye un riesgo crítico para la calidad de esta masa de agua, que, además, se encuentra protegida de acuerdo al Plan Hidrológico por ser una zona de captación de agua para el consumo humano y de baño.

En el segundo informe, el más reciente emitido hace unas semanas, el organismo de la cuenca se ratifica en su postura contraria, que la hizo patente en el Consejo Regional de Medio Ambiente, pero ahora, precisa que los informes emitidos anteriormente «son antiguos» y no tienen vigencia en el marco del Plan Hidrológico del Duero (2022-2027) dentro del cual se encuentran las aguas del embalse.

Ante estos informes, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático ha informado desfavorablemente de la autorización ambiental solicitada, que conlleva la denegación por parte de la Consejería.

En esta tramitación se ha dado audiencia pública a los interesados en la que se han recogido alegaciones de los ayuntamientos de Soria y Cidones, así como de diversos colectivos como Asden, Asohtur y la Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Herreros. También se ha dado la posibilidad de contestar al promotor de la granja que expresó su disconformidad con el informe desfavorable de la CHD, indicando que anteriormente se habían emitido hasta tres informes favorables al proyecto, por lo que dice no entender su negativa ahora.

Contra esta resolución se pone fin a la vía administrativa y se puede interponer un recurso potestativo de reposición o contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El proyecto de la granja de Cidones despertó un fuerte rechazo social desde el inicio, cuando se conoció en el año 2017. Desde entonces el proyecto ha pasado ya por los tribunales porque la Delegación de Soria frenó la evaluación ambiental y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dio la razón al promotor y ordenó a la Junta que se tramitara.