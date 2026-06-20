Unas 50 personas asisten al concurso de lanzado de pesca en El Burgo

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

La Asociación de Pescadores Deportivos Río Abión y Ucero ha celebrado su jornada de buenas prácticas y concurso de lanzado, que superó con creces las expectativas de los organizadores. «Ha sido una locura porque ha ido mucha gente, hemos competido 30, la charla ha sido un éxito», resume el presidente de la entidad, Miguel Ángel Lafuente Lázaro.

La actividad, desarrollada en la pasarela de madera junto al río, congregó a «muchos niños, mayores, acompañantes y muchos curiosos», hasta sumar, según las estimaciones de la asociación, más de 50 personas.

Solo tres socios se encargaron de organizarlo todo —el propio Lafuente, Miguel Voces e Israel Martínez—, aunque, matiza el presidente, «al final todo el mundo ha aportado su granito de arena». La afluencia desbordó los planes iniciales y «nos hemos visto superados», admite Lafuente, porque no esperaban tanta gente.

La jornada arrancó con la parte divulgativa. Miguel Voces, agente medioambiental y miembro de la asociación, explicó a los presentes «el tema de las especies exóticas invasoras, autóctonas, las normas a seguir en el río, cómo manipular peces», cuenta el presidente.

Tras la charla, llegó el concurso de lanzado, que se desarrolló, en palabras de Lafuente, «en la pasarela de madera, al lado del río» con competiciones «de buen rollo».

A los participantes no les faltaron recompensas, la asociación repartió «muchos premios y regalos» y, además, sorteó material de pesca entre los socios. El resultado, según el presidente, fue que «ha salido con premios casi todo el mundo» y que «todos han salido muy contentos».

La cantera fue uno de los puntos fuertes de la jornada, por debajo de los 14 años se inscribieron 20 niños, una cifra que el presidente califica de «un éxito».

El calor no dio tregua durante toda la jornada. «Ha sido una paliza y hacía un calor de miedo, pero te lo pasas bien y te diviertes», resume Lafuente, que reconoce que la cita tuvo un punto improvisado. Al tratarse de la primera edición, prefirieron no fijar una hora de finalización.

La experiencia, asegura el presidente, servirá de base para próximas convocatorias, en las que la asociación quiere afinar la clasificación por edades y la distinción entre socios y no socios para hacer estimaciones.