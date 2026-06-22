San Esteban fija en 2027 las obras del circuito de Aguas Bravas

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

El proyecto del circuito de Aguas Bravas de San Esteban de Gormaz, que arrastra más de un lustro de idas y venidas administrativas, ha entrado en una nueva fase.

El alcalde de la localidad, Daniel García, confirma que la Diputación de Soria ha completado los trámites necesarios para que la empresa Tragsa, junto con su filial tecnológica Tragsatec, asuma el desarrollo del proyecto técnico, la dirección facultativa y la posterior ejecución de las obras.

El encargo se formalizó mediante una encomienda de gestión a medio propio, una fórmula que permite a la Diputación encargar el trabajo directamente a Tragsa sin pasar por un concurso público.

Al acto, recuerda el alcalde, asistieron técnicos de la Diputación, representantes de la Confederación Hidrográfica y personal de Tragsa y Tragsatec y del Ayuntamiento.

La encomienda, aprobada hace ya unos meses por Junta de Gobierno, está dotada con dos millones de euros, una cifra que cubre, según precisa García, «todo lo que era el estudio, el proyecto técnico, la dirección de obra y, por supuesto, también la ejecución de la obra».

Desde entonces, los técnicos de Tragsatec trabajan en el proyecto técnico en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), organismo cuyo visto bueno resulta imprescindible al desarrollarse la actuación dentro del dominio público hidráulico.

El alcalde explica que ambas partes están «analizando diferentes alternativas, opciones viables» y «valorando diferentes escenarios», un análisis en el que ha pesado especialmente el factor de «las inundaciones que también había habido este año». Pese a esta fase de estudio, García insiste en que el proyecto «ya está en marcha, va cogiendo recorrido y va cogiendo vuelo».

El alcalde evita comprometerse con una fecha cerrada y reconoce que todo dependerá de cuánto se tarde en cerrar la solución técnica definitiva y en obtener los permisos de la Confederación.

Aun así, explica que, si esa solución queda aprobada en los próximos meses, «posiblemente las obras pudiesen empezar para eso de segundo semestre del 2027», aunque «dependerá de que la solución que se dé sea la acorde», matiza.

García destaca la buena sintonía con la Confederación «porque al final son los que también tienen que darnos permisos al estar dentro de su zona de dominio», y subraya que el Ayuntamiento colaborará «en lo que sea necesario para que se pueda llevar a cabo».

Para el regidor, el proyecto va más allá de lo deportivo y lo define como una infraestructura «dinamizadora» que permitiría «crecer como comarca» y «combatir la despoblación».

La iniciativa de construir un circuito de aguas bravas en San Esteban de Gormaz se remonta a la legislatura 2015-2019. Desde entonces, el proyecto ha pasado por distintas fases: el encargo en 2022 de una memoria técnica que cifraba la inversión necesaria en 1,4 millones de euros, un levantamiento topográfico que concluyó en la primavera de 2023, una partida de 1,3 millones de euros aprobada por la Diputación en 2024 y, en marzo de 2025, la firma de un convenio de colaboración entre la Diputación, el Ayuntamiento y la Federación de Piragüismo de Castilla y León, que reservó una partida de dos millones de euros dentro del Plan Soria.

Con la encomienda a Tragsa, el proyecto da ahora un paso más allá del papel y entra en la fase de definición técnica con la Confederación Hidrográfica del Duero, último escollo administrativo antes de que el circuito, que según los planes iniciales se ubicaría en un tramo de unos 200 metros entre el puente medieval y la zona de El Sotillo, pueda empezar a tomar forma sobre el terreno.