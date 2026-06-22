Sofocado un incendio en Deza que obliga a movilizar a 10 medios

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un incendio forestal en Deza (Soria), ha obligado a movilizar 10 medios incluido un helicóptero en la tarde de este lunes. Ya estaba extinguido a las 19.10 horas aunque aún permanecían en la zona servicios de extinción por seguridad.

El fuego se ha declarado a las 16.16 horas al este de la localidad, muy cerca del límite con Aragón según recoge el mapa del servicio de información de la Junta Inforcyl. A las 18.04 horas ya se había controlado y una hora después se daba por apagado. Como causa probable se barajaba la "accidental", siempre según esta fuente. En total han ardido 9,79 hectáreas de superficie agrícola.

En las labores estaban participando tres agentes y celadores medioambientales, dos cuadrillas terrestres, tres autobombas, una brigada de especialistas y un helicóptero.

No ha sido el único suceso en materia de incendios forestales de este lunes, aunque por suerte el otro aviso ha quedado en un susto. A las 8.56 horas se avisaba de un posible fuego en Borobia, pero finalmente quedó en una falsa alarma. No obstante se desplazaron un agente medioambiental y una autobomba para cerciorarse de que no había peligro. También en este caso estaba muy cerca del límite con la provincia de Zaragoza.

Cabe recordar que toda Castilla y León y por tanto Soria están en alerta de incendios forestales por las condiciones meteorológicas actuales. Fuerte calor, un ambiente seco y alguna racha de viento moderada invitan a mantener todas las precauciones y de hecho se han restringido fogatas y barbacoas y los permisos concedidos para determinadas actividades están suspendidos al menos hasta este martes.

A las 18.30 horas la situación en la Comunidad incluía un incendio activo que había llegado a nivel 1 en Valdepiélago (León) por la previsión de tardar más de 12 horas en estabilizarlo, aunque ha bajado a cero a media tarde; otro fuego activo en nivel cero en San Ciprián (Zamora); cinco incendios forestales controlados, entre ellos el de Deza; ocho que habían sido sofocados en la propia jornada del lunes; y dos falsas alarmas.