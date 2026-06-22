Sucesos
Sofocado un incendio en Deza que obliga a movilizar a 10 medios
Por la mañana se había producido una falsa alarma en Borobia a la que acudieron un agente medioambiental y una motobomba para cerciorarse
Un incendio forestal en Deza (Soria), ha obligado a movilizar 10 medios incluido un helicóptero en la tarde de este lunes. Ya estaba extinguido a las 19.10 horas aunque aún permanecían en la zona servicios de extinción por seguridad.
El fuego se ha declarado a las 16.16 horas al este de la localidad, muy cerca del límite con Aragón según recoge el mapa del servicio de información de la Junta Inforcyl. A las 18.04 horas ya se había controlado y una hora después se daba por apagado. Como causa probable se barajaba la "accidental", siempre según esta fuente. En total han ardido 9,79 hectáreas de superficie agrícola.
Castilla y León
Castilla y León en alerta: el riesgo meteorológico de incendios forestales llega hasta el martes
Heraldo-Diario de Soria
En las labores estaban participando tres agentes y celadores medioambientales, dos cuadrillas terrestres, tres autobombas, una brigada de especialistas y un helicóptero.
No ha sido el único suceso en materia de incendios forestales de este lunes, aunque por suerte el otro aviso ha quedado en un susto. A las 8.56 horas se avisaba de un posible fuego en Borobia, pero finalmente quedó en una falsa alarma. No obstante se desplazaron un agente medioambiental y una autobomba para cerciorarse de que no había peligro. También en este caso estaba muy cerca del límite con la provincia de Zaragoza.
Cabe recordar que toda Castilla y León y por tanto Soria están en alerta de incendios forestales por las condiciones meteorológicas actuales. Fuerte calor, un ambiente seco y alguna racha de viento moderada invitan a mantener todas las precauciones y de hecho se han restringido fogatas y barbacoas y los permisos concedidos para determinadas actividades están suspendidos al menos hasta este martes.
A las 18.30 horas la situación en la Comunidad incluía un incendio activo que había llegado a nivel 1 en Valdepiélago (León) por la previsión de tardar más de 12 horas en estabilizarlo, aunque ha bajado a cero a media tarde; otro fuego activo en nivel cero en San Ciprián (Zamora); cinco incendios forestales controlados, entre ellos el de Deza; ocho que habían sido sofocados en la propia jornada del lunes; y dos falsas alarmas.