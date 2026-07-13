Dueto de la Diputación de Soria y Andrey Yaroshinsky para ofrecer cinco conciertos de piano gratuitos por la provincia

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La Diputación Provincial de Soria y la academia de verano del pianista Andrey Yaroshinsky se unen en un 'dueto' que permitirá llevar cinco conciertos gratuitos de piano por la provincia. El primero de ellos se celebra este lunes en Soria, donde tendrán lugar otras dos citas musicales.

El Departamento de Cultura de la Diputación Provincial de Soria incorpora este verano 2026 a su programación cultural una colaboración con la Academia de Verano de Andrey Yaroshinsky en Soria, un encuentro formativo y artístico de carácter internacional que reunirá durante una semana a jóvenes pianistas procedentes de España y de distintos países europeos. La iniciativa se completa con un ciclo de cinco conciertos abiertos al público que se celebrarán en Soria, Almazán y Medinaceli.

La incorporación de la Academia a la programación cultural de la Diputación supone un paso más en el compromiso de la institución provincial con la promoción de la música clásica, el apoyo al talento joven y la descentralización de la oferta cultural, acercando propuestas de gran calidad artística a diferentes municipios de la provincia.

Desde su creación en 2017, la Academia de Verano se ha consolidado como un referente en la formación pianística de alto nivel, ofreciendo a jóvenes intérpretes la oportunidad de perfeccionar su técnica y formación artística junto a reconocidos profesionales. Cada edición reúne en Soria a estudiantes procedentes de distintos países, convirtiendo la provincia en un punto de encuentro para el intercambio cultural y el aprendizaje musical.

La dirección artística corre a cargo del pianista Andrey Yaroshinsky (Kiev, 1986), intérprete de reconocido prestigio internacional. Formado en el Conservatorio Estatal Chaikovski de Moscú fue alumno de Vera Gornostaeva. Posteriormente trabajó con el maestro Joaquín Soriano en Madrid y ha sido galardonado en importantes concursos internacionales de piano, entre ellos el Premio Iturbi de Valencia y el Concurso Internacional de Piano de Gabala, además de resultar finalista del prestigioso Concurso Internacional Frédéric Chopin de Varsovia. Artista oficial Steinway desde 2009 y profesor del Centro Superior Katarina Gurska de Madrid, compagina su intensa actividad concertística con la formación de nuevas generaciones de pianistas.

La programación comenzará el lunes 13 de julio, a las 19.30 horas, en el Aula Magna Tirso de Molina de Soria, con el concierto inaugural 'Fiesta del piano', que abrirá oficialmente esta primera edición organizada dentro de la programación cultural de la Diputación Provincial de Soria.

Las actuaciones continuarán el martes 14 de julio, a las 19.30 horas, en el Aula Cultural San Vicente de Almazán, y el miércoles 15 de julio, también a las 19.30 horas, en el Palacio Ducal de Medinaceli, con los recitales 'Jóvenes promesas del pianismo español y europeo', protagonizados por alumnos participantes en la Academia, con la colaboración de la Fundación DEARTE de Medinaceli.

El jueves 16 de julio, a las 20.00 horas, el Círculo de Amistad Numancia (Casino) de Soria acogerá un nuevo concierto a cargo de los jóvenes pianistas participantes, dentro del convenio que esta Diputación mantiene con el Casino Amistad Numancia.

La Academia concluirá el sábado 18 de julio, a las 19.30 horas, en el Aula Magna Tirso de Molina, con el concierto de clausura, en el que actuarán los alumnos más destacados del curso, seleccionados entre los participantes procedentes de Soria, del resto de España y de distintos países europeos.

Todos los conciertos serán de entrada libre hasta completar el aforo, ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar del talento de jóvenes intérpretes que representan el presente y el futuro del panorama pianístico europeo.

Con esta iniciativa, la Diputación Provincial de Soria reafirma su compromiso con la promoción de la cultura, el impulso a la formación musical de excelencia y el apoyo a proyectos de proyección internacional que enriquecen la programación cultural de la provincia y contribuyen a acercar la música clásica a la ciudadanía.