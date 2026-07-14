Soria se convierte en un extenso estudio de pintura al aire libre

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Diputación Provincial de Soria colabora con el proyecto artístico ‘Parajes de Soria’, una iniciativa que une arte, naturaleza y patrimonio a través de un curso de pintura al aire libre que recorrerá algunos de los enclaves más representativos de la provincia.

El proyecto contempla la realización de una exposición itinerante con las obras creadas durante la experiencia y la edición de un catálogo que recogerá tanto los trabajos como los paisajes que los inspiran, tal y como apunta la institución provincial con esta iniciativa que plasma su apuesta por la cultura y su divulgación en el entorno rural.

En esta primera edición participan alrededor de diez personas, que durante varios días trabajarán sobre el terreno acompañadas por el impulsor de la actividad, el artista y profesor José Luis Ceña Ruiz, con una amplia trayectoria internacional y muy ligado a Soria, concretamente al municipio de Almarza. El objetivo es fomentar la creación artística desde la observación directa del paisaje y contribuir a la promoción cultural y turística de la provincia, destacan.

La colaboración de la Diputación se materializa en la disposición de una guía turística para acercar a los participantes al patrimonio soriano, el apoyo a la organización de una exposición itinerante que permitirá mostrar las obras en distintos espacios de la provincia y la impresión del catálogo que documentará esta primera edición del proyecto.

La actividad comenzó este martes con una jornada de pintura que se desarrolló en Taniñe, localidad enclavada en la comarca de Tierras Altas. La previsión es continuar el miércoles y el jueves en Almarza, mientras que el viernes, e incluso el sábado si las condiciones meteorológicas lo permitiesen, las sesiones se trasladarán a la zona de Sotoplaya, junto a la ribera del Duero en la capital soriana.

‘Parajes de Soria’ «nace con vocación de continuidad y pretende consolidarse como un encuentro anual que combine formación artística, promoción del patrimonio natural y difusión cultural, reforzando el vínculo entre el territorio soriano y la creación contemporánea», destacan fuentes de la Diputación en la nota de prensa.