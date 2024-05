«Repoblando es energía positiva y ganas de mostrar las ventajas que tiene vivir en el mundo rural»

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Verificado por Creado: Actualizado:

P. ¿El futuro es más inquietante en el pueblo o en la city? ¿Por qué?

Él. Diría que en la ciudad y sobre todo si es una ciudad grande. Pienso en Barcelona porque es donde hemos nacido: cada vez más población, más inmigración, más turismo, lo cual influye en el tema de la vivienda y para la gente joven es un poco más complicado vivir allí. (Déjeme que le diga que aquí los pueblos no están para echar cohetes). Ya lo sabemos, desde luego. Pero sigo pensando que el futuro es más inquietante en las ciudades grandes, sobre todo en el tema de la vivienda y para nosotros, las personas jóvenes. En los pueblos las oportunidades son más asequibles. Las oportunidades laborales son más escasas, pero sí se puede encontrar trabajo.

P. ¿Por qué Soria?

Ella. Es el pueblo donde nacieron nuestras bisabuelas y abuelas. (¿Qué os han dicho vuestros familiares?) Al principio se quedaron bastantes sorprendidos y nos aconsejaron que nos lo pensáramos dos veces, porque la decisión era bastante fuerte. Luego nos han visto tan felices que ahora están muy contentos con nuestra decisión. Pero al principio fue duro, sí.

Estamos muy felices de vivir en el pueblo porque al final no valorábamos esta vida con tanta naturaleza, tanto espíritu comunitario. Allí en la ciudad, tanto Gabriel como yo, no conocíamos a nuestros vecinos. La vida en la ciudad es de otra manera, va todo el mundo con prisas y apenas se dedica tiempo. Aquí en el pueblo eso lo hemos valorado mucho.

P. ¿Qué lleva a tomar una decisión de ese calibre?

Él. Siempre veníamos a pasar las vacaciones y estábamos a gusto en el pueblo, así que pensamos que podía ser interesante pasar una temporada aquí o vivir toda la vida. Decidimos probar, quedarnos aquí por lo menos temporalmente. Estamos desde el verano y por ahora vemos que nos está gustando mucho. Y si se dan las circunstancias queremos continuar aquí.

Ella. El hecho de que Gabriel teletrabajara y yo me pudiera dedicar a estudiar este año, porque justo salen las oposiciones en Castilla y León es lo que nos hace tomar la decisión de venirnos a vivir aquí.

P. Los jóvenes se emancipan cada vez más tarde y los hay que ni pueden hacerlo. ¿Cómo están las cosas en el medio rural?

Él. Nosotros vivimos en un pueblo, pero en casa de nuestros familiares. Cualquiera puede entrar en páginas de una inmobiliaria, revisar cuál es el precio en municipios por ejemplo como El Burgo de Osma, o más pequeño, San Esteban, San Leonardo, y sí se pueden encontrar viviendas más asequibles. Es verdad que los precios también son muy bajos, pero para gente joven es relativamente más sencillo independizarse en un pueblo que en una gran ciudad como Madrid o Barcelona.

P. En directa, ¿de qué viven?

Él. Soy programador, desarrollo aplicaciones y trabajo desde casa.

Ella. Yo estoy estudiando oposiciones. En la ciudad estuve trabajando dos o tres años de maestra y tengo ahorros para poder dedicar este tiempo a estudiar al completo la oposición.

P. ¿Quién da más? ¿Ustedes al medio o el medio a ustedes?

Él. Es recíproco. Primero aprendemos, a partir de ahí nos adaptamos y aportamos en base a lo que podamos.

Ella. Quizá ahora estamos aportando un poquito más nosotros porque estamos viendo esa falta de servicios; al final estás pagando los mismos impuestos y no tienes lo mismo que en una ciudad: el coche para todo, el médico ya no viene al pueblo... Te lo ponen un poco difícil, pero desde Repoblando es lo que vamos a intentar cambiar.

P. ¿Qué es Repoblando?

Ella. Repoblando es un proyecto conjunto que con mucha ilusión hemos forjado Gabriel y yo para que se vea esa ventanita de oportunidad en el medio rural, que es lo que nosotros hemos visto. Queremos mostrar nuestro día a día para que gente como nosotros vea una oportunidad aquí. Es lo que intentamos mediante vídeos, que la gente se venga a los pueblos.

P. ¿Qué les lleva a mostrar sus vivencias en el escaparate de las Redes Sociales e Instagram?

Él. Querer que la gente venga. Por un lado, que otras personas tomen la misma decisión que hemos tomado nosotros si se dan las circunstancias. Y luego visibilizar este estilo de vida, tanto para personas que viven en pueblos, como para personas que residen en ciudades. Nosotros hemos aprendido y visto un montón de cosas que para gente que vive en el pueblo son absolutamente normales. La tradición del mayo, por ejemplo, es normal para gente de aquí, pero para quienes viven en ciudad les parece impactante porque no lo conocen. Hay una distancia grande entre mundo rural y mundo urbano. Nosotros conocemos ambos mundos, tampoco como expertos..., pero lo que queremos es unirlos, romper esa brecha.

Ella. Muchos amigos míos dicen 'en tu pueblo te tienes que aburrir, es que no hay nada'. Y no es verdad. No nos da tiempo a aburrirnos.

P. ¿Qué es lo que más les ha seducido de su estancia en Soria y no esperaban?

Él. A mí personalmente el espíritu comunitario que hay por aquí. Salir a la calle y hablar con todo el mundo, conocer a todas las personas; ir a un pueblo, a otro.

Ella. Lo que comentábamos antes: no te inunda la prisa y cuando vas a comprar, la persona que se encuentra contigo necesita un tiempo; allí es ir por faena, son números, muchísima gente pero no tiene tiempo para ti.

P. De forma directa. ¿Están ustedes empadronados?

Al unísono: Sí, sí. Tampoco cambia mucho, los médicos y poco más... (Bueno, dígale eso alcalde: el dinero que reciben los municipios va por empadronamientos).

P. ¿Qué es lo más sorprendente que les han dicho en el pueblo?

Ella. ¿Nuestros vecinos? La verdad es que nos han acogido con mucha ilusión. Muchos de ellos se tienen que ir a la ciudad para pasar el invierno. Aquí lo que me fascina es que siempre nos miran con cara de alegría y nos preguntan qué hacemos.

P. ¿Más de experiencia o de experimento?, ¿vivencia o búsqueda laboral a través de la monetización de sus vivencias en las redes?

Él. Es el objetivo último. Nos gustaría dedicarnos al cien por cien, porque tenemos muchísimas ideas y proyectos en mente por hacer. Pero claro, si no tenemos tiempo ni los recursos no podemos llevarlos a cabo. Y también, lógicamente, todo esto que estamos aprendiendo nos lo quedamos.

Ella. Yo lo vivo como experiencia. Con todo lo que vivimos en el pueblo se nos va llenando la mochila de experiencias. Y lo bonito es mostrarlo. No solo me lo quedo yo, sino que lo comparto contigo.

P. Tienen más de 50.000 seguidores en Instagram.

Él. 57.000 o así.

P. Imagino que se habrán puesto en contacto con ustedes marcas que trabajan la despoblación.

Él. Sí. Por ahora tenemos un par de contactos, pero de momento no podemos desvelar nada hasta que no lleguemos a algún acuerdo para colaboraciones y demás.

Ella. Sí, sí. Va viento en popa Repoblando.

P. ¿De qué cura vivir en un pueblo así?

Él. A una persona que lleve un estilo de vida en una gran ciudad y que a lo mejor no está satisfecha con ello le puede curar si tiene un trabajo muy estresado. O problemas económicos porque en la ciudad el estilo de vida es caro. Ir al pueblo te puede curar en esos aspectos.

P. ¿Qué se pierde aquí y qué se gana?

Él. Aquí en Soria tenemos que hacer kilómetros, la gasolina es más cara que ir en transporte público o coger el metro en Barcelona y luego hay que conducir que, en invierno, con el hielo, puede ser más peligroso.

Ella. Se pierde tiempo en desplazarte a los servicios que al final no los tienes en tu pueblo, sino en otros cercanos y no tan cercanos. Y lo que se gana es sobre todo seguridad. Salir a la calle a la hora que quieras sin el temor a que te pase nada. Luego, ganas mucho en poder mirar lejos. Yo no estaba acostumbrada a mirar lejos, cuando lo hacía solo veía un piso... No sé si me entiendes. Es poder mirar lejos.

P. ¿Cómo es sentirse solo en un pueblo con diez vecinos?

Él. Yo me sentía casi más solo en Barcelona que aquí. Allí hay más población, pero te relacionas con menos personas.

Ella. Sí, somos muchísimos más, pero no te tienes por qué sentir acompañado.

P. ¿Qué aconsejaríais a quien quisiera embarcarse en una aventura así?

Él. Si se dan las circunstancias y puede, que pruebe vivir en un pueblo. Cuando lo pruebes, ya ves si te gusta o no y, si te gusta, a continuar con ello.

P. Hay vivencias o sensaciones que te agarran y no te sueltan. ¿Cuál es la suya?

Él. A mí me parece algo tierno cuando llega agosto, y somos muchas personas, vamos a ver las estrellas y es un momento de filosofear, hablar de lo hecho en el pasado y lo que queremos hacer..

Ella. Cuando veníamos a veranear, de pequeños, ya entonces, junto con nuestros amigos y familiares decíamos que por qué no quedarnos a vivir aquí. Lo decíamos cada verano. '¿Os imagináis que viviéramos todos juntos en el pueblo?'. Nosotros nos hemos quedado con haberlo conseguido y ahora a incitar a que todos los demás se unan.

P. ¿Qué huella dejó en usted el día de ayer?

Ella. Ahora mismo estoy dedicando 24 horas al estudio para mejorar en el sentido educativo. Pero mi objetivo último es Repoblando. Me encantaría vivir explicando nuestra experiencia por aquí, hablando con gente, aprendiendo cada día más, de pastores... Ése es el objetivo. Cada día tengo un pensamiento nuevo. El otro día fuimos a un CRA, un Colegio Rural Agrupado, cerca de Berlanga, y se llena el corazoncito de ilusión. Es mi profesión y me encantó ir.

P. Lo más peligroso de embarcarse en esta aventura.

Él. Ir con mucha ilusión y que no te guste. Mucha gente idealiza el pueblo y luego te puedes llevar un hachazo a nivel emocional.

Ella. Yo eso no lo veo. Creo que hemos sido valientes. Hay que ser valientes para ser este cambio.

P. Pongan palabras a este proyecto que es Repoblando.

Él. Repoblando es una visión alternativa. En lugar de hablar de España vaciada, preferimos hablar de España llena de futuro; Repoblando es ilusión, es esperanza, es energía positiva y ganas de mostrar las ventajas que tiene el mundo rural y de seguir combatiendo clichés y acercar el mundo rural y el mundo urbano.

Ella. De momento tenemos resultados bastante positivos. Nos escribe muchísima gente con esas ganas de intentarlo o que les hablemos un poquito más para tomar una decisión.

P. Piense en Repoblando dentro de cinco años y radiografíe el proyecto.

Él. El objetivo de Repoblando es, a largo plazo, ser un equipo, una organización más profesional. Me gustaría seguir mostrando en redes sociales no solo nuestro día a día cosas del mundo rural, profesiones, personas que trabajan en el mundo del pino, en la agricultura, con la nieve... Tenemos muchos proyectos en mente y nos gustaría no solo hacer vídeos cortos, sino en un formato más profesional, enfocado a YouTube. Y al mismo tiempo facilitar a otras personas que se puedan ir a vivir a un pueblo con vivienda y con trabajo. Las ideas que tenemos son bastante ambiciosas.