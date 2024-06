«Fotografiar la pasión es posible cuando tú tienes pasión y sientes lo que estás viendo»

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Pregunta.– Domingo de Calderas y San Juan. ¿Cómo hay que mirar las fiestas para sacar una buena foto?

R. Es un poco difícil la pregunta que me estás haciendo porque, claro, no es lo mismo la mirada que puede tener un soriano de nuestra fiesta de San Juan que la de un foráneo que viene por primera vez. El Domingo de Calderas evidentemente es uno de los días más señalados, también para para las cuadrillas. Y tiene que ser sobre todo respetuoso, pero también mostrar alegría. Por ejemplo, la que nos muestran muchas veces los bailes de las peñas. Mirada de respeto y a la vez de alegría.

P. ¿Cuál es a su juicio la mejor imagen de las fiestas de Soria?

R. Seguimos con las preguntas difíciles. Para mí, la mejor imagen de Soria es la Saca. Creo que es la esencia de las fiestas. El Miércoles es el pistoletazo, pero realmente el jueves es el primer día. Hay multitud de fotografías impresionantes.

P. ¿Una foto dice un segundo o cuenta un relato?

R. Una foto es difícil que te cuente una historia. Estamos hablando de una imagen. Pero sí hay fotos, evidentemente grandes autores como Frank Capra, que han sabido plasmar una historia aunque ya te digo que eso es difícil. Plasmar una historia con una foto es complicado.

Quieras que no cuando miras por la cámara, ya estás eligiendo tu mirada. Es lo que tú ves por el visor y, en cierta medida, ya estás cortando una realidad que hay, mostrando lo que tú quieres mostrar. Es muy complicado. Yo lo he intentado muchas veces, contar una historia con una fotografía, pero siempre necesito alguna más.

P. ¿Qué pasó el día en que miró por la cámara y no vio nada?

R. Pues que estuve cuatro meses sin hacer fotos. Nada más. Fue un día que, como muchos otros, salí a hacer fotografías y no hice ninguna, ninguna foto. Me llevé un poco de desilusión porque, es verdad, a lo mejor estaba pasando un periodo un poco complicado.

Estuve sin hacer fotos porque no veía. O sea lo que lo que miraba y veía no me llamaba la atención. No ver nada que te llame la atención la verdad es que duele.

P. Dígame, presidente de Afomic, la foto más loca que ha hecho.

R. Una de las fotos más locas que he hecho fue una fotografía nocturna que hice una vez que estaba de vacaciones en la Playa de las Catedrales, con permiso. Loca porque, bueno..., es complicada la bajada, la talla de las catedrales, vas de paso en paso por la noche. Lo pasé bastante mal bajando por el monte y demás. Por la noche todos los gatos son pardos y no se ve igual que por el día. Cuando voy a hacer fotografías nocturnas, primero suelo reconocer el terreno de día para saber por dónde tienes que ir. Pero esa vez no pude y fui un poco a la aventura.

P. ¿Para que una asociación de fotógrafos?

R. Para que sea un lugar de encuentro para los fotógrafos. En Soria hay muchos y no existía una asociación en la cual se pudieran reunir y apoyar, porque realmente una asociación lo que hace es apoyar a sus miembros, con la edición de exposiciones fotográficas o cualquier otra cosa. Tenemos marcos para que puedan exponer que, de otra manera, eso sería un coste quizá muy grande. Con Diputación hemos sacado un libro sobre Tierras de Berlanga entre 13 asociados que, de otra manera, no hubiera salido. Quizás tampoco existiría el festival OnPhoto Soria.

P. Dice que hay muchos fotógrafos en Soria. ¿A que cree que es debido?

R. Sobre todo a ver Soria, a que la provincia tiene una luz impresionante. Hay muchos días de limpieza de cielos que en otros sitios de España no existen. Creo que es el espacio starlight más grande de España, la zona starlight libre de contaminación lumínica. Y eso es un reclamo para los fotógrafos de fotografía nocturna impresionante. Aparte de todo eso, está naturaleza que hay muy rica. El norte es puro paisaje, la zona de la zona de pinares, y la zona sur es más monumental, también con un atractivo del paisaje.

P. ¿Sus ojos son técnica o mirada? ¿Cuánto más?

R. Más mirada al principio y luego más técnica, evidentemente. La técnica es importante, fundamental, pero sobre todo lo importante es la mirada. La mirada resulta fundamental, saber leer la luz, las situaciones. La técnica te ayuda a esa rapidez y que esa toma que estás viendo, y que dura dos segundos, no la pierdas. Pero lo fundamental en las fotografías es la mirada.

P. Imagino que tiene que estar que trina, usted y muchos otros. Hablo de ese ser tan seductor que se llama inteligencia artificial.

R. Vamos a ver... Creo que también estamos un poco confundidos en cierta medida porque la inteligencia artificial es como todas las herramientas, bien usadas, bienvenidas sean. Otra cosa es que se usen mal. En el caso de la imagen, la inteligencia artificial puede ser un instrumento para poder revelar tus fotografías de una manera más fácil y mejor.

P. ¿Cómo fotografía el futuro?

R. Pues con optimismo, dentro lo que cabe y a pesar de la época que estamos estamos viviendo con la guerra de Israel, la de Ucrania, la crisis económica. Tengo dos hijos y mucha fe en la juventud y la veo con optimismo. Creo que ellos van a sacar todo esto adelante, pero también es nuestra responsabilidad dejarles un mundo lo mejor posible. Me gusta y quiero ser optimista.

P. ¿Por qué gusta o no de la palabra viral?

R. No me gusta la palabra viral. No, no me gusta.

P. ¿Cómo es posible fotografiar algo tan abstracto y vital como es la pasión?

R. ¿Cómo es posible fotografiar la pasión? Fotografiar la pasión es posible cuando tú tienes pasión, cuando tú la sientes y sientes lo que estás viendo; si no, no lo puedes transmitir, serías incapaz. En cierta medida también el fotógrafo tiene que llenarse del mundo que le rodea. Si no es así, es imposible que tú puedas retratar la pasión.

P. ¿Qué rostro tiene Soria para fotografiar?, ¿cuál elegiría usted?

R. ¿Un rostro para fotografíar en Soria? Yo fotografiaría -pero ahora es ya imposible- a Jesús Bárez. Una gran persona. A nosotros nos apoyó muchísimo siendo concejal de Cultura. Ha traído la cultura sorial y apoyado a la cultura en todas sus vertientes, música, teatro, imagen, sonido... Cualquier proyecto cultural siempre siempre lo apoyaba y apostaba por él.

P. Hay gremios bastante pixelados, oiga ¿Qué tal ve al que pertenece?

R. Vamos a ver, los egos son difíciles de gestionar. En nuestra asociación hay gente que a lo mejor es más profesional que otra y los hay más aficionados. Pero en Afomic lo de los egos como que los hemos dejado un poquito aparte. Nos llevamos bastante bien, nos respetamos mutuamente todos, nos vamos apoyando. Aquí nadie es más que nadie. En nuestro caso es así. En otros es algo contra lo que no se puede luchar. Y hay muchos evidentemente que se lo tienen muy, muy, muy creído, siendo claramente buenos.

P. ¡Quién quiere un revelado si existe la memoria del móvil y del ordenador!

R. No es lo mismo. No tiene nada que ver. De hecho, la imagen que vemos en el ordenador está en una pantalla retro iluminada y no es lo mismo que ver la foto impresa. Yo tengo álbumes de fotos y sí que los veo. Las fotos que no tengo reveladas prácticamente ni las miro. Están el ordenador, en el disco duro. Sin embargo, lo que está revelado e impreso sí lo veo. Soy un gran consumidor de libros de fotografía, porque la fotografía está para verla, para incluso olerla en el papel, son algo que hay que tocar, palpar. No mirarlo a través de una pantalla. Por decirte una cifra, yo podré tener reveladas ¿cuántas? ¿1.000 fotos,? Pues esas son las que veo.

P. Hay fotos malas que pueden hundir una vida, ¿verdad?

R. Evidentemente. Una foto mala o una imagen que no se debe muchas veces realizar, sí que puede hundir una vida, por supuesto. Y de hecho está sucediendo hoy en día. Lo estamos viendo también en las redes sociales, imágenes que hacen mucho daño a la gente.

P. ¿Qué tal se llevan su cámara de fotos y su móvil?

R. Mi cámara de fotos y mi móvil se llevan muy bien. De hecho comparten bluetooth. Me paso las fotos al móvil y puedo verlas mucho mejor, si está bien hecha, si se me ha ido el enfoque o muchas otras cosas. Utilizo bastante el móvil también para hacer fotos. Una buena imagen, una imagen impactante, da igual que la hagas con una cámara o con un móvil.

P. ¿Qué se niegan a fotografiar sus ojos?

R. No me lo he planteado, pero evidentemente yo me negaría a fotografiar la muerte y la desgracia. No valdría, no podría. Lo respeto, pero no.