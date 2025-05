«Mi corazón es italiano, pero ahora no sabría vivir sin Soria: es mi hogar, mi casa»

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

P. Si le pregunto quién es Genaro en una respuesta en dos frases...

R. Soy una persona muy sencilla, que es feliz con poco, que disfruta con lo que tiene, con poco. No busca lo imposible y por eso es feliz. Un persona, un obrero. Intento ser justo y ya está.

P. Arbitrando al billar lo debe de hacer muy bien para ser elegido por la Federación Española de Billar estos últimos años.

R. Según los demás, sí. Pero a veces me pregunto por qué yo siendo árbitro desde hace solo tres años, cuando hay gente que lleva 30 años de carrera arbitral. En todos los torneos me han dejado arbitrar siempre que yo he querido. Veo a árbitros que lo hacen igual o mejor que yo y por eso me pregunto por qué yo. No sé...

P. ¿Se hace la misma pregunta en otras áreas de su vida?

R. A veces sí, pero en este ámbito es donde estoy destacando. A mis ojos veo gente igual de válida. En el último mes y medio o dos meses he arbitrado un europeo sub 21 en Murcia, y dos semanas después he arbitrado el Campeonato de España en Valladolid, con selecciones autonómicas, con lo mejor de cada selección autonómica. Y estaba quien me dio el curso de árbitro, otros dos árbitros internacionales con titulación, y casi todas las mesas con los números uno jugando me las asignaron a mí.

P. El billar gana adeptos en Soria. ¿Por qué arbitra?

R. Porque Soria tiene un equipo de carambola a tres bandas bastante bueno. Juega en primera división y normalmente en primera división el que se encarga de los arbitrajes es el equipo de casa. (No me diga lo que ya sé). Si tengo que decir por qué y buscar una explicación realmente no la sé. Es una cosa que he empezado a hacer por necesidad del equipo, que necesitaba árbitros y dije 'sí, yo lo hago'. Hice el curso, empecé, vi que me estaba gustando y cuanto más te dicen que eres bueno, más te creces, quieres hacerlo mejor y participas en las labores de organización del equipo.

No lo sé... Me gusta, intento ser justo. Es más difícil no ser justo en el billar. En el billar no hay lugar para interpretaciones. Si hay una falta se ve. Es simplemente estar atento.

P. ¿Me está diciendo que es más fácil ser justo en el billar que en cualquier cuestión cotidiana?

R. No, quería compararlo con el fútbol, que es el deporte rey y siempre hay polémica con los árbitros. Aunque hay polémica también polémica con los árbitros en el billar, porque a veces hay pequeñas cosas..., pero es mucho más difícil. (Repito, ¿es fácil entonces ser justo ante una mesa de billar?). No quiero ser cursi, pero si tienes un corazón justo y eres una persona limpia, eres justo tanto en la vida como en el deporte. A mí siempre me dicen que soy demasiado bueno, igual por eso intento ser justo igual en la vida que en el deporte. Quizá es algo que va en paralelo.

P. ¿Por qué el billar siempre me recuerda al efecto mariposa: hasta una caricia de golpe tiene consecuencias?

R. No lo sé. En mi vida igual sí está teniendo repercusiones. Por casualidad empecé con esto. En Murcia, por ejemplo, estaba el actual presidente de la Federación Española, que ya me conocía de otras veces, me voy a despedir de él dándole la mano, me la quinta y y me da un abrazo. Lo que sí hago es intentar colaborar, si hace falta limpiar las la mesa, limpio la mesa. Lo mismo con las bolsas. No me limito solo a arbitrar. Por eso decía antes lo de ayudar a la organización en el club, a parte del arbitraje.

P. ¿Ser ítalo-español es un sintagma sin más o tiene algo de sentimiento?

R. Aquí voy a ser sincero. Tengo un hijo, él se siente español y ahora nota las dos partes. Yo tengo sangre italiana: he vivido mis primeros 24 o 25 años en Italia y me siento italiano. Mi corazón es italiano. Ahora, si me preguntas si yo podría vivir sin España, sin Soria, te diría que no. España ahora es mi hogar, es mi casa. Y Soria sobre todo, Soria para mí es España. Aquí llevo casi 20 años. Aun echando en falta la playa, porque yo soy del sur de Italia y allí tengo mar, estoy enamorado de Soria.

P. ¿Dónde mide más las palabras en Soria o en Italia?

R. Creo que en Italia; en Soria me siento quizá más libre. Soy una persona comedida, pero no creo que aquí me mida casi nunca.

P. Lo peor, o más ingrato, a lo que se ha tenido que enfrentar en su estancia en Soria.

R. Le he echo frente a todo, pero me agobia mucho la situación económica. Cuando he tenido problemas económicos, me pongo nervioso. Y tuve una circunstancia así al comprarnos una casa.

P. ¿En qué es más combativo?

R. Trabajo mucho y cuando más problemas hay, más me encaro a ellos en el trabajo. En la vida no lo sé: o no me he dado cuenta de los problemas o no los he tenido. No he sentido que tuviera que luchar tanto. Creo que en los años que llevo aquí la única vez que he levantado la voz fue al director.

P. La última vez que soñó con un palo y unas bolsas.

R. Últimamente no recuerdo los sueños, pero hace un par de meses participé en un campeonato como jugador. Y ahí temblaba. Me enfrenté al primero, Carlos Cortés, de Soria, y conseguí empatarle. Pero creo que la noche anterior tuve pesadillas.

P. ¿Y a quién persigue más en sueños, al jugador irrespetuoso o al cliente que se va sin pagar?

R. Hay mucha caballerosidad entre jugadores de billar. ¿Se dice así?. (Sí, sí). Hay mucha, son muy nobles todos. Hay muy pocos casos de tener que perseguir a un jugador irrespetuoso, pero más en la hostelería.

P. Le vi de camarero en El Barrio, de buen rollo con los clientes. Al otro lado de la mesa (de billar), al otro lado de la barra (del bar)... Siempre al otro lado.

R. No sé por qué siempre estoy al otro lado. Pocas veces, pero también estoy en éste. Como te he dicho antes de empezar, soy una persona introvertida y tímida y me cierro mucho en mí. Pero me he dado cuenta de que en el 90% de mi trabajo en hostelería, que antes era mi trabajo principal y ahora lo tengo de extra, pues esta vergüenza desaparecía, con humor. Cosa que fuera del trabajo no conseguía. En el billar me pasó lo mismo. Cuando estás jugando es una cosa; luego, unos abrazos y cañas juntos. El ambiente me encanta, porque el juego se queda en la mesa. Y así por este ambiente me enganché al billar.

P. Como colegiado, lo peor a que se enfrenta arbitrando.

R. Hace falta mucha concentración. Me ha pasado una vez y he sufrido equivocarme, hasta el punto de pensar en dejarlo todo. Fue un fallo mío, que no cambió el resultado de la partida pero a mí me dolió mucho. Fue entre dos equipos del Numancia, uno de Burgos, Carlos Camarero, y Carlos Cortes, de Soria. Los dos muy buenos y que casi nunca se equivocan. Esa semana estuve sin levantar cabeza, me dolió muchísimo el fallo y estuve pensando en dejarlo. Ellos me animaron mucho. Errar es humano. Todos fallamos, pero cuando falla un árbitro es muy evidente.

P. ¿Cómo se aficionó al billar como jugador?

R. Nunca fui jugador de billar. Lo que pasa es que en mi infancia, en Italia y me imagino que aquí igual, había salas de juego con mesas y cuando se hacían novillos era lo lógico allí. Tenía buen recuerdo y cuando un día veo en los paneles del Ayuntamiento billar, pensé en apuntarme. Con la suerte que tuve de que mi primer profesor fuera Carlos Cortes. Además de ser muy buen jugador es un entusiasta del billar y me transmitió tanto... que empecé a ir a más y más. Y ellos mismos empezaron considerarme miembro del club sin ser nadie. Ahí empezó todo. Luego hicieron falta árbitros y allá fui.

P. ¿Qué golpearía con un palo de billar hasta romperlo?

R. No soy violento. No te sabría decir qué. A veces me da rabia, mucha, la gente irrespetuosa. Pero sería delito. Me molestan las faltas de respeto.

P. Meter la negra y perder...

R. Es la regla. Es así. Se entrena mucho para meterla en el momento justo. Es injusto, pero es así.

P. ¿Y qué hace cuando pierde?

R. Felicitar al adversario y luego enfadarme conmigo si he jugado mal. Si no, decir 'lo he dado todo y el otro ha sido mejor', que casi siempre es así.