«Los pokémon salen en el centro de Soria, por el río... son zonas donde puedes jugar a gusto»

P. ¿Cuándo y dónde encontró su ultimo Charmander?

R. Me es difícil recordar exactamente cuándo y dónde. Es uno de los primeros que salieron al juego y ha ido perdiendo un poco el interés para mí. Este juego consiste en registrar los pokemon, es un juego de coleccionismo, aunque tiene otras líneas. De lo que se trata es de intentar conseguir todos los pokemon posibles que forman parte de la pokedesk, que se llama, la lista completa de pokemon. Están divididos están divididos por generaciones y el pokemon por el que me has preguntado, el charmander, forma parte de la primera generación de pokemon, de Kanto, la generación se llama así. Los creadores del juego poco a poco van liberando nuevos pokemon, con lo cual charmander fue de los primeros. Por eso a día de hoy no es muy importante para mí.

P. ¿Alguna vez ha soñado con ellos?

R. Creo que no, la verdad.

P. Me llama la atención que esta afición tan particular no entiende de edades y quizá por ello hay personas que no la comprende.

R. A mí me ha pasado, pero también te digo que yendo a los eventos ves a gente de todas las edades. Es verdad que la generación más relacionada con pokemon quizá sea la misma, de los 90, porque coincidió también con la salida de la serie, de los tazos, todas esas cosas... Pero es verdad que cuando el juego empezó hace ya nueve años, el Pokemon Go, fue un boom. Y hubo gente que jugó de todas las edades y a día de hoy siguen jugando. Es un juego muy asequible paa quien lo hace, y que realmente viene bien porque te obliga a salir a la calle a jugar, te pone en relación con más gente; puedes hacer un grupo social a partir del juego.

P. Una vez que son suyos ¿qué hace con ellos?

R. Depende. En el juego una vez que captura un pokemon nuevo ya has hecho el registro. ese pokemon puede o no puede tener evoluciones. Con lo cual, si lo que necesitas son las evoluciones, necesitas capturar más pokemon primarios, de los no evolucionados, para conseguir caramelos y hacer las evoluciones siguientes. Por otra parte, existen lo que se llaman shinys brillantes: son un subtido de pokemon especial. Tienes charmander de color naranja típico y el shinys cambia, es amarillo brillante; es distinto y salen menos. Los pokemon tienen distintos puntos de combate y puntos de salud. La gente que se dedica a las batallas sigue abriendo pokemon porque lo que les interesa es hacerse con el que mejor puntuación tiene para las batallas.

P. Pensé que una vez que les dabas caza, hablabas con ellos, te los podías llevar de vacaciones, te acompañaban al baño...

R. No, no, no. No tiene nada que ver con ello.

P. Ha hablado de socialización, de salir. ¿Importa más el viaje o la captura?

R. Creo que la parte social del juego es muy buena y muy importante. Igual que puedes ir a practicar un deporte y hacerte un círculo social en ese ambiente, con esto pasa lo mismo. Conoces gente interesante.

P. ¿Cómo de reales son los pokemons?

R. Para mí no lo son para nada en absoluto. Primero fueron dibujos creados y luego se ha adaptado a las videoconsolas y ahora mismo a Pokemon G, que es un juego de LLLLL Mor??

P. ¿Cómo lo descubrió usted?

R. A Polemon con la serie cuando era más pequeña. Y al juego cuando decidí instalármelo y probar a ver qué tal. Al final me acabó convenciendo, me gusta y sigo jugando desde el principio.

P. ¿Qué le atrae más?

R. Es un juego de coleccionismo y por una parte eso mismo, porque te picas. Siempre van a seguir ampliándolo y nunca vas a terminar de tener todo lo que te gustaría. Me parece muy interesante que tiene un mapa real: cuando sales a pasear realmente estás jugando sobre el mapa real de la ciudad, con sus paradas de sitios emblemáticos y así. Esto te permite conocer mucho mejor ciudades, a las que puedes ir a jugar. No solo quedarte en la tuya. Además del coleccionismo, es un incentivo para salir y conocer gente y ciudades nuevas. Y además compartir esto con mi pareja, también.

P. ¿El lugar de la ciudad que más les gusta?, ¿la Dehesa, el río, algún parque...?

R. Dependiendo de por dónde te muevas -entiendo que tendrá que ver con la cantidad que se mueve por esos lugares- salen más o menos. Por el centro de Soria sí salen; por el río, por esas zonas sale bastante cantidad para poder jugar a gusto. Sin embargo, vas por los extrarradios y hay menos. Imagino que tendrá que ver con las estadísticas que ellos tienen.

P. ¿Por qué persigues... me dice un sinónimo de pokemons?

P. Cuénteme la incursión más extraña.

R. No te voy a hablar de una incursión en concreto. Te voy a hablar de un modo que existía antes de la pandemia, que con el juego ha cambiado. Hubo un tiempo en el que había incursiones especiales, en que solo un dia se abrían incursiones eskPPPPPPPPP y había que juntarse con más gente para poder capturar lo que iba a salir. Ahora eso lo han adaptado un poco porque aquello desapareció. No es tanto como entonces. Sí hay búsquedas en grupo, pero no tan importantes. Ahora han creado la merienda legendaria, una hora que hay los miércoles en la que sabes que todo el mundo se va a juntar. Esto antes eran días concretos. Ahora es un poco más anárquico.

Aquí por ejemplo en Soria, el grupo de gente está establecido de gente, hay varios grupos y suele haber un grupo de gente que suele ser la dehesa. Se cree o no grupo en el Telegram, sabes que si vas allí vas a tener a gente. Antes era necesario que esa gente se registrara y creara un equipo.

P. ¿Le han deparado sorpresas esos grupos'

R. Encuestras gente de todo tipo, sí. Pokemon tiene frikismo y te encuetras gente de todo tipo, normal y con gorritos, arreglos...

P. ¿Qué dicen en su familia de esta afición?

R. Mis padres para nada la entienden. '¿Ya estás otra vez mirando el móvil?, ¿otra vez cazando?, ¿aquí en casa también hay pokemon?'. Preguntas de ésas, porque después de tantos años no lo entienden. Si al final es como estar jugando a la Nintendo, que estés donde tú estés el juego está ahí. Y arrastrar, a mi pareja, sobre todo. La friki de esto soy soy. Él comparte la afición porque la tiene junto conmigo, pero la que más le da al juego soy yo.

P. Hace poco estuvo en París en un evento mundial y allí que fueron los dos. Les tiene que gustar mucho para ir a cazar pokemon al país vecino.

R. Es la excusa para hacer un viaje tambien. Tiene que gustarte el juego y también viajar. Realmente no te desplazas hasta allí únicamente paa el juego. Aprovechas para conocer la ciudad y hacer cosas. El juego es la guinda del pastel. Pero está tan bien montado, que te obliga a hacer el recorrido más emblemático para conocer la ciudad a la que te desplazas. No solo es irte a jugar sino ver otros lugares.

P. Encuentre el lado humano de estos variopintos seres de variopintos colores. ?P. Me dicen que socializar y hacher ejercicio físico son dos de los beneficios de esta tarea...

R. Me resulta muy difícil contestar a esta pregunta, porque como ya hemos hablado antes tengo muy identificado que realmente son seres creados. Es como si me preguntas encuéntrale un lado humano a este juego de coches de la Play Station.

P. ¿Qué tienen de reto?

R. Hay pokemon que son fáciles de encontrar y hay otros que es más complicado porque su ratio de aparición es menor. Los hay más especiales que cuesta más encontrar y otros que, simplemente, están de forma frecuente.

P. El lugar más raro en que se le han aparecido.

R. Te la voy a responder, pero no conmigo. Hay pokemon regionales, es decir, que solo aparecen en ciertos lugares del mundo. DCuando mi marido se marchó de viaje con un amigo a Egipto le pedí que, por favor, me trajera uno en concreto que solamente salía allí. Yo no viví la situación, pero así me la han contado. Había una zona acordonada cuando estaban viendo a busenbel o así. Y el pokemon le salía en el radar, porque cuando no los tienes registrados salen como que estaba allí cercano. entonces para poder conseguirlo tuvo que acercarse tanto, tanto, tanto al cordón de seguridad de la zona cerrada, que hasta el amigo le dijo 'por favor, no te acerques tanto a por el pokemon que al final vamos a tener problemas'. Es la situación más curiosa. Mianticccccc puso una alerta hace años para que la gente no se metiera en parcelas privadas para coger pokemon, porque había gente que lo hacía.

P. A ver, ¿quién maneja los hilos?

R. Hasta hace poquito era aniankic. Ahora sé que han cambiado el nombre pero no me acuerdo de la nueva. La han cambiado hace poequito.