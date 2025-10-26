Cristina Granado: «Para tener luz durante mi día, necesito bailar; me aporta muchísimo el baile»

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Pregunta. Entre artista y economista, ¿qué preferían en casa de usted que fuera?

Respuesta. Economista. Más que economista, yo me dedico a la administración. He trabajado de funcionaria en la UNED, estoy en las oficinas de la UNED, llevo la coordinación académica, doy clases... Por decirlo de alguna manera, siempre me ha encantado. El tema baile es ocio, una forma de pasar el tiempo, me encanta bailar, pero para pasar el tiempo libre. (¿Una pasión tardía). Me ha gustado siempre bailar. Cuando era joven sí bailaba, pero luego lo típico, familia, hijos y demás. Hasta que mis hijas no han sido mayores, en el mundo-baile llevo como unos seis años o así. Me gusta muchísimo, no solo como ejercicio, sino que además te despeja la mente, te olvidas de los problemas, conoces a muchísima gente...

P. Cuénteme, la última vez que le bailaron los números.

R. Ha sido en mi último viaje, a Cabo Verde. Entre los cambios de moneda y demás te bailan los números y no sabes en qué momento vives.

P. ¿Qué hace Soriabaila que no haga una academia?

R. Soriabaila no se dedica a dar clase. Integra a todo el mundo, a gente que baila bien, que baila mal, a gente mayor, joven, de toda la provincia. Es una asociación que organiza eventos en los que todo el mundo es bienvenido. No damos clases, organizamos eventos a los que todo el mundo puede asistir. Viene gente de la provincia y de otros lugares. El último que organizamos en el Casino vino gente de Aranda, de Calatayud, de Madrid, de Tudela, de Logroño. Haces turismo y a la provincia también le viene bien.

P. ¿Qué significa el baile para usted?

R. Para mí el baile es vida, es poder relacionarte, salir. Estuvimos en Cabo Verde y buscamos una academia donde nos dieran clase de kizomba. Para mí bailar es vivir. A mí el baile me ha dado muchísimo.

P. ¿Qué nota le pone a Soria en este arte tan sugerente?

R. Un siete. Soria es una ciudad muy pequeña y es verdad que está limitada, tanto en gente, como en profesorado -hay pocos profesores que den clase-, tanto en eventos que se organizan. En una ciudad grande hay eventos todos los días, cien mi academias donde ir a clase y distintos estilos. Aquí hay lo que hay. Sí que es verdad que Soriabaila se dedica fundamentalmente a salsa bachata y kizomba. El resto de estilos se puede tocar algo, pero mucho menos.

P. ¿Toda expresión del cuerpo hay que llamarla baile?

R. No, yo creo que no. Hay quien hace gimnasia rítmica o nada -yo lo hago- y no es expresión del cuerpo.

P. ¿A quién le recomendaría usted una clase?

R. A mis hijas. Les insisto todos los días en que vayan a clase de baile y que aprendan a bailar, porque es otro mundo. Pero son jóvenes aún y claro...

P. ¿Cómo le salen las cuentas a final de mes?

R. Me salen muy bien. El tema de números lo he llevado siempre muy bien, nunca he tenido problemas.

P. ¿Cómo es un bailar con fondo de tristeza?

R. Bailar con un fondo de tristeza es estar apagado al principio. Después te saca de esa tristeza y consigues olvidarte de todo, que es precisamente lo bueno que tiene el baile.

P. ¿Dónde le han pisado más, en una pista de baile o durante su trayectoria profesional?

R. En una pista de baile. (Ríe). En mi trayectoria profesional nunca me han pisado.

P. ¿Por qué sí o no seríamos más felices si bailásemos todos los días un poco?

R. Deberíamos hacerlo. De hecho yo bailo todos los días. Estoy en casa fregando y tengo música y estoy bailando. No es necesario que sea música... A mí me encanta la música indie y pego botes en el salón. Para mí no bailar es estar apagada. Para tener luz durante mi día necesito bailar. Me aporta muchísimo el baile.

P. ¿Qué movimiento le cuesta más?

R. Las ondas de bachata, el movimiento... sensual, que se llamaba en bachata.

P. La mayor conquista que siente en su fuero interno.

R. Para mí mis hijas son los mejor de este mundo, evidentemente. Y una conquista mía es... tener independencia, ser yo, la persona que soy, haber llegado adonde he llegado por mí misma en todos los aspectos de la vida. En el aspecto familiar, laboral, social... por mí, no porque nadie me haya regalado nada. Es mi conquista personal.

P. ¿Ocurre que tenga que bailar y no tenga ganas?

R. No, no ocurre. Puedo estar cansada un día. Pero mira, te voy a poner un ejemplo: hay días que salgo de trabajar a las 8 de la tarde y estoy destrozada. Y digo 'ir ahora a bailar, que tengo clase'. Y me voy a bailar, llego cansadísima al baile, pero luego salgo despejada, contenta... Llego a casa cansada, pero llego muy bien.

P. El baile que más le mueve y el que más le cuesta.

R. La bachata, en ambos casos. Me gusta la bachata, pero me cuesta.

P. Bailar en discoteca es de antiguos, ¿O no?

R. Las discotecas como tal nunca pasan de moda; quizá ahora como tal no, pero las salas de baile lo que han hecho ha sido evolucionar. Si realmente lo que te gusta es bailar, lo mejor que puedes hacer es usar una buena pista de baile, que nunca será antigua.

P. Un error que repite.

R. Un error que suelo repetir es que a veces confío demasiado en la gente. Y luego me llevo... Soy demasiado confiada.

P. ¿Cómo fue la primera vez que bailó en la calle?

R. ¡Buf! Muchos nervios, muchos. Pero es la primera vez, luego ya después te sueltan y se van los nervios y la vergüenza de que te está mirando todo el mundo. Es lo que hablábamos, estamos en una ciudad pequeña en la que se conoce todo el mundo. Y al día siguiente te encuentras a alguien que te dice ‘te vi el otro día bailando junto kiosco’. Es la primera vez, luego se te pasa. Ahora no tenemos ningún problema en ponernos a bailar en cualquier sitio. Además vamos buscando baile donde vamos. Yo hago turismo y ya te he comentado: busco una clase de baile. Es una forma de conocer a gente en la ciudad y al revés, tienes un evento de baile y vas y haces turismo. Verás que tengo pasión por ello.

P. ¿Qué baile es Soria? Y no me diga que bachata: igual es demasiado...

R. Bachata no, evidentemente. Sería un pasodoble de los de toda la vida, donde todo el mundo se conoce y todo el mundo baila con todo el mundo.

P. No hay mejor lugar para bailar que una verbena de pueblo.

R. Están genial, a mí siempre me ha gustado mucho ir a las verbenas de pueblo. Te permite bailar distintos estilos, desde la ranchera hasta el rock, y lo haces con todo el mundo, desde los niños hasta los abuelos. Las verbenas acaban siendo intergeneracional..