Javier Ruiz, miembro de una saga de comerciantes en Soria: «Soy de una generación en que somos agradecidos a los padres y muy de deberes»

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

P. Relojería, joyería, droguería, juguetería, perfumería, estanco... ¿Qué no ha sido esta tienda?

R. Ha sido todo. En El Burgo de Osma, desde 1881, ha sido todo. Empezó ya Lucas Cabrerizo en la Plaza Mayor, que no estaba donde está ahora mismo, con una joyería, una relojería. También reparaba órganos, tanto los particulares como los de iglesias. Luego ha habido cantidad de diversificación En Comercial Ruiz porque es la única forma, en sitios tan pequeños. O te diversificas y te adaptas a la necesidad del mercado o adiós.

P. ¿En qué están volcados después de cuatro generaciones?

R. Estamos volcados en la necesidad que tenemos. Mantenemos el estanco, aunque ahora ya el estanco no es como antes. Yo siempre le oía a mi padre que el estanco era simplemente un reclamo, pero el negocio no estaba en el estanco sino en otros productos. Fundamentalmente droguería, perfumería, carretes de fotografía. Ahora mismo estamos más en el estanco, dentro de la legislación del del comisionado del Tabacos, con lo cual estamos perdiendo bastante oportunidad de negocio, por ejemplo, en juguetes. Antes éramos un referente total en El Burgo y ahora ya no podemos venderlos porque nos tienen prohibido. Librería y papelería si las potenciamos. Y seguimos vendiendo prensa. Creo que nos adaptamos a las necesidades del municipio, de la comarca y del turismo.

P. ¿Qué queda de vena comerciante en el ingeniero aeronáutico que es?

R. La vena comerciante la tengo y es lo que yo he vivido en mis padres. Por eso quiero mantener un negocio que lleva vivo desde 1881, aunque en el sitio actual desde 1893. Soy de una generación en que somos muy agradecidos a la familia, sobre todo a los padres. Y ahora a los hijos. Agradecidos a mis padres y muy de deberes. Y por esto que te digo quiero mantener la tienda, por el nombre de mis padres y de la familia.

P. Habla de deberes...

R. El primer deber es el reconocer a la familia y decir que la familia es el pilar de la sociedad. Eso es lo que les debemos. También la educación que me han dado.

P. ¿A quién dedica la Mención Especial 2025 concedida por FOES?

R. Pues mira, primero a FOES porque si no, no la tendría. Me ha sorprendido mucho y además me ha dado una moral tremenda. Estoy a punto ya de jubilarme y esto me da una inyección de por lo menos un par de años. También me acordaré de la familia y de Josefina, Pepa, que es quien está conmigo desde 1990 y lleva la tienda. Sin ella esto no hubiera salido; ella me ha dado toda la confianza, haciéndome ver que aunque yo no estuviera, ella tiraba del teléfono cada dos minutos y no había ningún problema.

P. Primero fue de Lucas, luego de Cayo, después de Marcelino y ahora de Pepa. Hablo de esta emblemática tienda en la calle Mayor de El Burgo.

R. Sí. Incluso mi hija decía hace años que la tienda era 'la tienda de Pepa'. Para mí es un orgullo que piensen que es la tienda de Pepa porque la implicación que tiene es muy elevada. Para mí, como empresario, también es bueno. Me gusta mucho delegar.

P. Si usted se pusieras detrás del mostrador, ¿quién vendería mejor?

R. Pues creo que ella. Lo que pasa que yo tengo algunas otras virtudes. Por mi empresa, y por la vida, tengo más soltura. Pero, vamos, vender ella. Lo que pasa que yo no puedo vender.

P. Su trabajo es como ingeniero aeronáutico.

R. Ahora se llama ingeniero aeroespacial y también soy gestor aeronáutico. Mi trabajo siempre ha estado en el mundo aeroportuario, en dirección, en seguridad operacional, fundamentalmente. Ahora mismo estoy en seguridad operacional de los aeropuertos.

P. Cuénteme la historia de como un relojero apellidado Monreal comenzó a trabajar para el relojero Ruiz.

R. Sí, mira. En 1893 ya en la misma calle Mayor, donde está actualmente, se crea la joyería relojería que venía de la plaza Mayor, con Lucas Cabrerizo. Y entonces viene un chaval muy jovencito a aprender allí, porque con Lucas Cabrerizo ya tenía bastante nombre. De hecho tuvo un premio en la Exposición Universal de Barcelona y era conocido. Entonces vino un tal Ramón Monreal, quien estuvo de aprendiz con mi bisabuelo.

Después de casarse mi tío Juan, que era el hijo de Lucas, montaron una relojería en Soria, en la calle del Collado, y se llevó a Ramón Monreal. Estuvieron allí los dos unos años hasta que en 1929 mi tío Juan traspasa la relojería joyería a Ramón Monreal. De hecho, en el libro de Miguel Moreno, en el de los relojes de Soria, referenciaba que el reloj de la Audiencia era de Monreal.

P. Por el reloj le iba a preguntar. Cuénteme.

R. Hay gente que no sabe que en realidad el reloj es el reloj de Cabrerizo. Aunque luego ya Monreal sí que puso el reloj en la Calle Collado, el que tiene las dos caras. Pero el reloj de la Audiencia era el reloj Cabrerizo. Siempre hemos tenido muy buena relación con la familia Monreal, de toda la vida. Ahora ya se va perdiendo. Pero mi abuela, la hija de Lucas, tenía muy buena relación con ellos, tanto con Pilar como con Ramón.

P. También fueron imprenta.

R. Como imprenta el comercio estuvo hasta los años 70. Imprenta Ruiz, que era un referente también en El Burgo. Hacían algún periódico allí y se han editado muchos ha editado libros. Luego un tío mío la trasladó a a Valladolid y allí ya se perdió. Hemos tocado de todo, somos el perejil de El Burgo.

P. Habla antes de la jubilación. ¿Qué ocurre cuando no hay relevo generacional?

R. Pues es lo que me estoy yo planteando. Ese es el problema que estoy viendo y una de las cosas que quería poner en valor con FOES. Hoy día no sé si la generación venidera está dispuesta a prescindir de tantas cosas como hemos prescindido nosotros.

Estoy intentando mentalizar a una hija, pero no sé si podré. Es una pena, sobre todo para mí, porque quedaría como un hándicap decir que he sido yo el quien ha cerrado el negocio. Después de tres, cuatro generaciones, decir 'esto se acabó cuando se fue Javier'.

P. ¿Cómo se dirige un comercio a 200 kilómetros de distancia?

R. Con preocupación aun sabiendo que está todo muy controlado. Me puedo equivocar en un 10% de lo que se ha vendido. Quiero decir que tengo tanto dominio del negocio que es muy sencillo mantenerlo desde la distancia.

P. ¿Cuánto teme que todo el mundo deje de fumar de golpe?

R. Nada, porque yo soy consciente de que el tabaco es malo. A lo mejor me harían un favor. No estaría, pero para mí la satisfacción es mantenerlo.

P. Dígame una dificultad que haya cogido de frente.

R. Una dificultad es que me tuve que hacer cargo de todo cuando el Covid. Fue tremendo; incluso me llegó a decir la Policía que no podía estar en El Burgo.

P. ¿Por qué El Burgo es o no el mejor lugar para vivir?

R. Así es. Lo que ocurre es que los del Burgo no tenemos abuela. Está claro que sí. Cuando vamos por ahí, nosotros los de El Burgo sabemos perfectamente que somos españoles, sabemos perfectamente que somos sorianos, pero siempre decimos que "somos del Burgo". Así. Es un lugar muy bonito, precioso y muy limpio, a pesar de los inviernos tan duros que hay en Soria.

P. ¿Volverá a hacerlo Javier Ruiz algún día?

R. Sí. Eso es seguro. Lo que pasa que, eso sí, alternando viajes y fines de semana. Pero sí, lo de volver a El Burgo lo tengo clarísimo, aunque me da muchísima pena cada vez que voy porque me acuerdo mucho de mis padres.

P. ¿Qué recuerda haberle vendido al actual alcalde, Antonio Pardo?

R. Yo nada. Con el actual alcalde desde jóvenes éramos amigos, de la pandilla. Quizá más con su hermana, pero el alcalde se lleva conmigo un año. Lo que sí es verdad es lo que me comentaba mi madre. Ella era muy observadora y decía que Antonio Pardo "qué de revistas" nos compraba. Venía a por muchas revistas de política y se las leía todas. Te hablo de hace años. Yo soy del 61 y creo que él es un año mayor que yo. Compraba Cambio 16, Época... Él, con 17 ó 18 años se las compraba todas.

P. ¿Qué tiene el Ucero que no lleve el Arga?

R. Truchas. Eso primero. Para todos los que hemos nacido allí, y sabemos lo que es, El Burgo es irreemplazable. En Navarra (ahora reside en Pamplona) también se vive muy bien, por lo menos se vivía. Ahora creo que hay más calidad de vida en El Burgo.

P. ¿Por dónde aterrizaría en el aeródromo de Garray?

R. Hablé hace años con el entonces presidente de la Diputación, hace ya bastantes años. Entonces recuerdo que había unas instalaciones maravillosas. Ahora mismo, creo que se debería fomentar el tema de los drones y de pequeñas compañías. La aviación comercial de aeropuertos es a través de subvenciones. Es complicado que vengan compañías aéreas a Soria. A mí no me importaría ayudar y trabajar aquí, para que las instalaciones cumplieran la normativa y una seguridad operacional.