José Vicente de los Mozos, CEO de Indra, destacó durante la entrega de los premios Innovadores del periódico El Mundo de Castilla y León que «los proyectos y las soluciones premiadas hacen la vida más fácil a las personas, nos hacen avanzar como sociedad y hacen del planeta un lugar más convivial». Para él, el concepto ‘innovación’ es pensar out of the box y tener la convicción de buscar la excelencia en el trabajo diario.

«La innovación, al igual que la tecnología y las capacidades industriales de alto valor, son factores clave para competir y generar empleo de calidad y riqueza», expuso De los Mozos, quien, además, expresó que es necesario explicar claro y con mayor frecuencia que todo lo que se hace en favor de la investigación, el desarrollo y la innovación beneficia no solo a las empresas, sino también a la sociedad en su conjunto. «No hay que verlo como un gasto, sino una inversión de futuro».

En este sentido, José Vicente de los Mozos, que recibió el premio Personaje Único y se lo dedicó a su primer nieto que cumplió ayer un año, aseguró que innovar es progresar. «En un mundo que cambia tan rápido, no innovar y no cambiar supone quedarse atrás».

Refiriéndose a su trayectoria, relató cómo comenzó como aprendiz en la factoría de Renault de Valladolid y llegó a convertirse en presidente del Grupo Renault en Iberia, director general de Fabricación y Logística y miembro del Comité Ejecutivo de Renault Group. Después de más de 40 años en la industria automotriz, decidió innovar y adentrarse en otro ámbito como es el de la tecnología y la defensa. «Es muy importante no tener miedo a lo desconocido y mirar siempre hacia delante».

Este salto hacia lo desconocido amplió su horizonte y le hizo crecer personal y profesionalmente. «Me hizo progresar», declaró De los Mozos, destacando la importancia de invertir en innovación tanto en Renault como en su actual empresa, Indra. Subrayó que la innovación también se aplica en la vida privada a través de la generosidad y el servicio a la sociedad.

El CEO de Indra enfatizó la importancia de los grandes programas de innovación en Europa, muchos de los cuales provienen del sector de la defensa y tienen un uso dual beneficioso para la sociedad y la soberanía estratégica de España y Europa. «La capacidad de generar ideas frescas, resolver problemas de manera creativa y aplicar conocimientos de manera efectiva es apreciada en todos los ámbitos de la vida», comentó.

Y fue más allá: «En un mundo cada vez más interconectado y competitivo, la innovación es clave para el éxito», afirmó el ingeniero vallisoletano. Destacó que las empresas deben buscar constantemente formas de mejorar sus productos, servicios y procesos con las personas en el centro, en el eje de la innovación. «La inteligencia artificial jugará un papel esencial en esta búsqueda», añadió, comparando la revolución de la IA con la irrupción de la robótica en los años 70.

De los Mozos recordó que, igual que entonces no se cumplieron los augurios catastrofistas, tampoco la inteligencia artificial supondrá una destrucción de empleo, sino una transformación y progreso. «Todos debemos ser conscientes de que todo está en continuo cambio, lo que requiere una constante necesidad de formación y adaptación», dijo antes de añadir que la IA aumentará la productividad y nos hará la vida más fácil. «Sigo siendo un aprendiz de pelo blanco, lo importante es siempre querer saber más».

Para responder a las necesidades de innovación y de implementación de inteligencia artificial, puso de relieve el talento joven. En esta línea, José Vicente de los Mozos destacó el papel tractor de Indra en el ecosistema de innovación, colaborando con universidades, centros de investigación, pymes y startups.

Pidió una mayor implicación de las administraciones públicas en la colaboración público-privada. Eso sí, reconoció el trabajo de la Junta de Castilla y León en impulsar la innovación y situar a la región a la vanguardia en España. No obstante, hizo hincapié en la importancia de la mejora continua. «Siempre se puede hacer más», aseguró, refiriéndose a España y Castilla y León. «La irrupción de nuevas tecnologías y la aceleración tecnológica están transformando el mundo, y no podemos perder el tren de la IA».

De igual forma, presumió de Castilla y León y de «todo lo bueno que hay en esta tierra». Tampoco desaprovechó la ocasión de comentar que en la cima de la transformación de su compañía estará el Indra Technology Hub, un centro tecnológico integrado de última generación, previsto para 2026, que se centrará en la I+D+i de tecnologías de vanguardia para sus negocios de defensa y aeroespacio.