«La nueva estación de Campo Grande supone una inversión de 210 millones, la mayor de la historia de Valladolid»

La nueva estación de trenes de Valladolid, con un presupuesto de ejecución de 210 millones de euros, será «bastante llamativa», contará un «interior vanguardista y moderno», estará dotada «con todos los medios tecnológicos» y su fachada tendrá un «revestimiento textil». Con estas pinceladas definió ayer el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, el aspecto que lucirá la futura terminal cuando se ejecuten unas obras de reforma encaminadas a adaptar las instalaciones a los cinco millones de viajeros que recibirá en el horizonte del año 2040, al convertirse en un «nodo de comunicaciones».

En los próximos días el departamento que gestiona el que fuera alcalde de la ciudad en las dos anteriores legislaturas dará a conocer las imágenes de la que será «la estación más bonita de España», expuso el responsable de la cartera, con un calendario de trabajo ya sobre la mesa: el proyecto se aprobará antes del 31 de diciembre de este año, las obras se licitarán a primeros de 2025 –pasará por Consejo de Ministros en febrero– y, una vez adjudicadas, calculan que los trabajos arranquen en septiembre. «Será la obra civil más importante de la historia de la ciudad y de la provincia», incidió Puente.

En el Club de Prensa organizado este lunes por Diario de Castilla y León-El Mundo, el responsable de Transportes confesó que ha puesto su «granito de arena» y ha pedido que se «mimara» el proyecto de ampliación y reforma de la estación de trenes de su ciudad –desde el punto de vista de la singularidad, no desde una óptica económica, puntualizó– para que el resultado final sea «singular» y, sobre todo, acorde a los flujos de viajeros que tendrá en los próximos años, sobre todo cuando entre en servicio la Y vasca.

«La estación está colmatada; no hay espacio», expuso el ministro para justificar las obras, al considerar que todo el tráfico ferroviario procedente desde Madrid pasará por Valladolid. «Va a ser un eje de comunicaciones que a la Comunidad le viene muy bien», añadió para alimentar ese argumento de que la ciudad necesita unas instalaciones acordes a los tráficos que se prevén en un futuro próximo.

Eso sí, para ver cómo será su diseño habrá que esperar todavía, pues el Ministerio no dará a conocer las imágenes hasta dos días antes de que se apruebe la licitación de los trabajos, según aclaró Puente en el encuentro ‘Conversaciones Políticas’ dirigido por el director de Diario de Castilla y León-El Mundo, Pablo R. Lago. Mientras, dio algunas pinceladas sobre su apariencia. «La estación es una caja cerrada con cristal por dentro y en la fachada exterior se colocarán unas estructuras metálicas con una malla textil, con una entrada de luz tremenda», avanzó el titular de Transportes, quien destacó que se trata de un «proyecto muy ilusionante para la ciudad y para todo Castilla y León».

La «singular» obra durará 40 meses, es decir, se prolongará durante más de tres años, por lo que si los trabajos arrancan en septiembre de 2025, como calculó el ministro, y no hay retrasos ni dilaciones, estarán concluidas en el primer trimestre de 2029. Aproximadamente un año antes es cuando se procederá a instalar la llamativa fachada que describió Puente.

Será entonces cuando la estación Campo Grande luzca de un renovado aspecto, con unas instalaciones más amplias, pues cabe recordar que se construirá un nuevo edificio, «muy al estilo de Chamartín», con una estructura «peine» porque «vuela sobre las vías», entra la zona centro y el barrio de Delicias. La intervención contempla también anexos al bloque actual para las oficinas de Adif y Renfe, la construcción de un parking con capacidad para aproximadamente 700 vehículos y la renovación de la plaza de entrada, entre los aspectos más significativos.

En total habrá una playa con 16 vías para el tráfico de viajeros –la cifra no incluye líneas de mercancías porque circularán por la variante Este–, por lo que el ministro de Transportes volvió a incidir en que el soterramiento con este volumen resulta «inviable».

El eterno debate entre la opción de enterrar las vías que defiende el actual alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, y el modelo de integración por el que Puente apostó en su etapa como regidor y ahora como ministro, volvió a acaparar minutos de análisis en el foro organizado por este medio de comunicación, en un encuentro celebrado por la mañana en el hotel AC Palacio de Santa Ana de Arroyo de la Encomienda.

Según dejó patente Óscar Puente, la próxima reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, que tendrá lugar el 8, 9 o 10 de enero, será clave para aclarar si se finiquita este instrumento –en el que están representados Gobierno central, Junta de Castilla y León y Ayuntamiento– o si continúa vigente con la licitación de tres pasos bajo las vías, entre ellos el de la calle Hípica, que sería fundamental como alternativa al paso de Arco de Ladrillo. «Se dice que el Arco de Ladrillo no se puede demoler hasta que no se encuentre una alternativa de movilidad y claramente el paso de la calle Hípica es la alternativa», incidió.

En palabras del ministro de Transportes, si el equipo de Gobierno municipal que encabeza Jesús Julio Carnero licita las obras, el Ministerio trataría de llegar a un acuerdo con el Consistorio en términos financieros, en referencia a los 11 millones de euros de aportación que el Ayuntamiento aún adeuda. «Lo ha dicho el secretario de Estado y yo lo reitero; en este momento en la caja de la sociedad hay dinero, así que el tema económico no es la clave».

En la práctica significa que si el Ayuntamiento de Valladolid licita las obras de los tres pasos de Ariza, el Gobierno central se abre a negociar. Así, Óscar Puente sostuvo que pese a la negativa de abonar la cuantía que le corresponde, el Ayuntamiento sí ha entregado tres supervisiones de proyectos que dijo que no entregaría, por lo que atisbó voluntad de llevarlos a cabo pese a que, ante los medios de comunicación, el equipo de Carnero se enroque en la negativa a avanzar en la integración.

«En el Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad llevaremos la aprobación de proyectos y licitación de obra y, en función de la decisión que tome ahí el Ayuntamiento, veremos», añadió al respecto el titular de la cartera de Transportes y Movilidad Sostenible en referencia al futuro de dicha sociedad.

Eso sí, dejó claro que será el alcalde el que tenga que «demostrar a las claras si quiere o no quiere continuar». «Yo no voy a aparecer, que es lo que pretende el señor Carnero, como el que disuelve la sociedad y rompe la baraja», sentenció Puente después de explicar que si llegan a un punto muerto definitivo porque no se licite obra y tampoco se efectúe el pago, entonces «no quedará más remedio que disolver».

Más allá de las obras que afectan a la ciudad, el responsable de Transportes y Movilidad Sostenible hizo una radiografía de otras infraestructuras en marcha o pendientes de ejecución en la provincia, entre ellas las relacionadas con la Autovía del Duero, con dos tramos en vías de construcción en Valladolid y otros dos aún a la espera.

Respecto a los intervalos en los que se está trabajando en la actualidad, Puente se acercó a hacer una visita sobre el terreno una vez finalizado el encuentro de ‘Conversaciones políticas’ organizado por Diario de Castilla y León-El Mundo, con el doble objetivo, según él mismo expresó, de «comprobar cómo va evolucionando» y también «de que la constructora sienta el aliento del ministro en el cogote». Así, la previsión es que el tramo entre Tudela y Olivares esté concluido a finales de 2025 y que Olivares-Quintanilla de Onésimo esté listo a principios de 2026. «Estamos sobre los plazos», avaló.

En cuanto a las novedades en la conexión por vía rápida entre la capital vallisoletana y la soriana, el ministro anunció que en los próximos días, antes de que termine el año, sacarán a licitación dos proyectos relacionados con la provincia de Valladolid. El primero de ellos es el que discurre entre Quintanilla de Onésimo y el límite provincial con Burgos, en el que se incluirá la variante de Peñafiel, y el segundo es el que parte del límite provincial de Valladolid y llega hasta la localidad burgalesa de Castrillo de la Vega.

Aunque habrá que esperar a que se adjudiquen ambos proyectos para conocer cuánto costará después ejecutar las obras, Óscar Puente calculó que rondarán, «como mínimo», los 300 millones de euros.

También de cara al próximo año está previsto licitar el proyecto correspondiente con los 20 kilómetros que aún están pendientes en la provincia de Soria, en el tramo Los Rábanos-La Mallona. «Con los dos proyectos en redacción en Valladolid, sólo quedaría pendiente este tramo, que no está ni en obras ni en proyecto», explicó el ministro para incidir en que, de los 185 kilómetros del Corredor del Duero, «sólo» quedaría pendiente ese intervalo en Soria. Además, aprovechó para recordar que los trabajos que acaban de arrancar (o que están a punto de ponerse en marcha) entre La Langa y Aranda, con una inversión de 212 millones de euros, representan «la obra más importante de carreteras de toda España». En total estimó que en la actualidad los tramos en marcha de la A-11 suman 450 millones de euros.

En cuanto a la provincia soriana, Puente sostuvo que se trabaja en la conexión por tren entre Soria y Castejón. Esto supondría reabrir la línea hacia el norte y permitir «el acceso a la alta velocidad». De la misma manera, también se apuesta por la electrificación de la línea Soria-Torralba hacia Madrid para conectar la provincia «con todo el corredor AVE tanto hacia el norte como hacia Madrid».

Sin salir de la provincia vallisoletana, Puente viajó también a la A-62 para desgranar en qué estado de tramitación se encuentra la creación de un tercer carril entre Tordesillas (Valladolid) y Dueñas (Palencia), un proyecto pensado para descongestionar una de las principales arterias de comunicación terrestre entre Francia y Portugal que se utiliza en el transporte de mercancías.

Aunque la propuesta inicial fue dividir el corredor en los tramos Tordesillas-Simancas, Simancas-Cigales y Cigales-Dueñas, el ministro de Transportes aclaró que han realizado una modificación para que la integración de Simancas se incluya en el tramo asociado a Tordesillas y explicó que los dos trechos que transcurren íntegramente en la provincia de Valladolid (es decir, excluyendo el de Cigales-Dueñas) ya están en fase de rematar el proyecto, con idea de licitar la obra entre la villa del Tratado y la del Archivo en 2025.

«Cuando tengamos acabados los proyectos empezaremos la construcción del tercer carril entre Tordesillas y Simancas», avanzó el responsable de Transportes para poner el acento en la positiva repercusión que tendrá la creación de un túnel de aproximadamente 250 metros para evitar que la vía rápida atraviese el casco urbano de la localidad. «Se cubrirá con una losa para unir las dos partes del municipio que hoy están separadas por la autovía», subrayó Puente para después explicar que la obra se realizará con pantalla y que, previsiblemente, primero se hará en uno de los sentidos para desviar el tráfico por el otro, y después se continuará por el nuevo a fin de ejecutar el pendiente.

Lo que dejó más en el aire es cómo se abordará ese tercer carril entre Simancas y Cigales, debido a la complejidad de añadir más espacio en un tramo marcado por las vías de servicio, los carriles de incorporación o el desvío al centro comercial Río Shopping. Puesto que se trata de una zona que calificó como «compleja», en referencia sobre todo a los kilómetros que discurren por la capital, el responsable del área de Transportes y Movilidad Sostenible aclaró que ya está estudiando otra alternativa, basada en hacer una conexión entre la ronda exterior, aproximadamente a la altura de La Vega, y la A-60, con Zaratán como referencia en el mapa.

«Si fuéramos capaces de entrelazar la VA-30 con la carretera de León, haciendo el arco que falta aprovechando ese trazado por el páramo, aliviaría mucho el tráfico y nos haría repensar si sería necesario ese tercera carril por Valladolid», sostuvo el Ministro, quien confesó que, después de una «conversación prolija» con el departamento de Carreteras, están «repensando» en esta alternativa en vez de hacer un tercer carril en este trecho, puesto que tendría un impacto similar en términos económicos y de plazos, pero sería menos complejo. De hecho, ya han comenzado los trámites. «Cuando tienes clara una cosa, hay que empezar a dar los pasos, y ya hemos empezado con ese estudio del arco norte».

Clara también estaba la comunicación entre Valladolid y León por autovía, pero la realidad es que quedan pendientes de ejecutar más kilómetros de los que se han hecho, si bien parece que 2025 también será un año clave para el impulso de la conexión, al menos en la provincia vallisoletana. Tal y como anunció este lunes el ministro Puente en el encuentro organizado por Diario de Castilla y León-El Mundo, en las próximas semanas se darán a conocer las expropiaciones asociadas a los tramos Villanubla-La Mudarra y La Mudarra-Medina de Rioseco.

Además, calculó que en un máximo de cuatro meses estarán terminados ambos proyectos y, puesto que ya cuentan con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en vigor, avanzó que las obras «se licitarán en breve». Aunque en este caso no puso fecha, sí ironizó con el deseo de que hagan mientras esté él al frente del Ministerio de Transportes.

Dentro del ámbito de las carreteras, Óscar Puente puso el acento en la necesidad de desdoblar la carretera entre Boecillo y Mojados y de habilitar un tercer carril entre Mojados y Olmedo, por razones de «seguridad», ya que se trata de una vía donde se contabiliza un número elevado de accidentes de tráfico, por una cuestión de mejorar la fluidez del tráfico y también con el objetivo de favorecer la economía «en una zona con mucha actividad industrial y empresarial», razonó el responsable de Transportes para justificar la decisión de llevar a cabo esta intervención al sur de la provincia de Valladolid.

«Se trata de una reivindicación histórica pero se fue apagando, no sé por qué, ya que el volumen de tráfico que estudiamos antes de tomar la decisión es muy elevado», valoró Puente. De hecho, en el foro de debate remarcó que se trata de una ratio que «en otros casos» ha servicio para «tomar la decisión del desdoblamiento», mientras que aquí estaba pendiente de abordarse.

«No sé por qué no se había hecho, pero nos hemos puesto manos a la obra y, para que se vea que no vamos a marear la perdiz, vamos ya con el proyecto y, tan pronto esté redactado, lo licitaremos», avanzó el ministro, confiado en que suponga una «alegría» para los municipios del entorno, sobre todo para los vecinos de Olmedo y de Mojados. Según sus cálculos, también sacarán a concurso la redacción del proyecto «antes de fin de año».

Más allá del ámbito de las obras, Óscar Puente se pronunció en términos políticos sobre su intención de seguir como secretario provincial de los socialistas en Valladolid, sobre el fin de ciclo de Luis Tudanca como líder del partido en la Comunidad, sobre la posibilidad de que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se plantee adelantar las elecciones autonómicas o sobre cómo está llevando las riendas de su ciudad su sucesor en el cargo o sobre su faceta como gestor.

En este último punto surgió al hablar de la devastadora DANA de Valencia: «Yo era Valladolid era un gestor, a mí lo que me apasiona es gestionar. En la DANA surge una oportunidad para gestionar una situación muy difícil y tratar de hacerlo con eficiencia». Una gestión en la que se ha apoyado en su equipo: «Siempre he tenido un magnífico equipo, he tratado de rodearme de los mejores. En el Ministerio es espectacular, así es muy fácil gestionar situaciones difíciles», detalló sobre las infraestructuras construidas tras las terribles riadas: «Esto lo hace China y poco más".

En cuanto a su perfil de X, antes Twitter, señaló que la decisión de convertirlo en un canal de comunicación «se va conformando a medidas que ves cómo funciona». «Vi que enganchaba a la gente, que se enganchaba al seguimiento de las obras, ha funcionado esa forma de comunicar», indicó. «He sido un ministro muy insultado, se ha cuestionado mi forma de comunicar en Twitter, quien está detrás para bien o para mal soy yo», indicó sobre su presencia en las redes sociales.

El titular de Transportes aseguró que quiere seguir al frente del partido en la provincia de Valladolid:«Esa es mi intención no veo razones para cambiar. Si hay alguna oferta mejor, no pasa nada». El hoy miembro del Gobierno de España recordó cómo fueron sus inicios en la política hace 24 años. «Mi primer intento de hacer algo en política fue en el año 2000, me presenté a secretario provincial del partido. En aquel momento me costó mucho, gané en avales en la ciudad, pero al final perdí el Congreso Jorge Félix Alonso me ganó sobre todo por los 28 delegados de juventudes Era el candidato de 31 años y me ganó Jorge Félix Alonso que tenía bastantes más que yo gracias sobre todo a los 28 delegados de juventudes», recuerda sobre su primer intento de ponerse al frente del partido.

«Yo nunca pensé que acabaría siendo secretario general del partido en Valladolid por aclamación. La vez que hicimos el último congreso, no es que hubiera un candidato alternativo, se votó a mano alzada», recordó.

«Ser secretario provincial, ser secretario general del PSOE, no es un cargo. Es una responsabilidad. Es más, diría que es una carga. Tiene que asumirse en unas circunstancias muy concretas, yo no me plantearía ser secretario provincial del PSOE si realmente no creyera que concito el máximo apoyo y que soy la persona que está en mejores condiciones para liderar el partido. Si realmente llegado ese momento pensara que hay otra persona mejor preparada, yo puedo seguir siendo ministro, tengo mi carrera, tengo mi vida, pero creo que donde mejor estoy ahora es al frente del partido en Valladolid. Creo que es un liderazgo claro, que la gente entiende y estoy al servicio del partido y por eso voy a continuar, si mis compañeros quieren», indicó sobre la situación actual del partido y su liderazgo.

Una vez asegurado que se mantendrá al frente del PSOE en Valladolid, Pablo R. Lago le preguntó por las primerias del partido en Castilla y León del mes que viene. Unas elecciones que en las que todavía no hay ningún candidato oficial, ni siquiera el actual secretario autonómico, Luis Tudanca, se ha pronunciado. El ministro de Transportes fue claro en su respuesta y apostó por un nuevo ciclo al frente del PSOECyL: «Yo soy de no escurrir el bulto. Yo creo que en Castilla y León abrir una nueva etapa es necesario».

«No tengo nada en contra de Luis, ganó unas elecciones, ha sido un buen referente, ha unido al partido, es querido dentro de la organización», señaló sobre los 10 años del político burgalés al frente del PSOE de Castilla y León, pero apostó por una nueva figura: «Todo tiene un momento, un principio y un fin y ahora lo más procedente es abrir una nueva etapa».

El ministro se mostró claro ante las primarias que afronta su partido en la Comunidad:«Es necesario que quien se ponga al frente sea un líder, hombre o mujer, que tenga esa impronta. Si tiene alguna experiencia de Gobierno, estupendo. Y que no sea de Valladolid, que sea de la periferia y humilde, que encaje en la idiosincrasia de Castilla y León».

Tres características que no cumple mucha gente dentro del partido y a lo que el director de El Mundo-Diario de Castilla y León le respondió con dos opciones: el alcalde de León, José Antonio Díez, o el alcalde de Soria, Carlos Martínez. «El alcalde de León quiere una autonomía leonesa, así que tiene que creer en la autonomía», respondió Puente. «Está hecho el perfil», sentenció, pero sin señalar directamente al alcalde soriano como relevo de Tudanca.

En términos autonómicos del Partido Socialista también se pronunció sobre las recientes declaraciones del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en las que aseguraba que Valladolid actúa «de capital política y económica». «¡Menudo sacrilegio! Es la realidad, no hay por qué enfadarse», aseguró el ministro.

Dejando a un lado su partido, Óscar Puente también valoró la posibilidad de un posible adelanto electoral del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Una posibilidad que a día de hoy no ve factible: «El gato escaldado, del agua huye. Ya anticipó una vez y no le salió bien, ¿para qué va a correr el mismo riesgo? No veo grandes incentivos para un adelanto electoral, pero igual ahora piensa que está en otras circunstancias y ve más agua en la piscina. Recuerdo cuando convocó aquella vez, le daban las encuestas mayoría absoluta y no sé si le ganó por 13.00o votos a Tudanca».

En esta misma línea, Puente recordó que el Gobierno de la Junta hasta hace unos meses era de coalición: «Ímaginate que a nosotros se nos marchara Sumar del Gobierno, eso es lo que le ha pasado a Mañueco, que se le ha marchado Vox. Tendrá que decidir él, si él se considera con capacidad para continuar en el Gobierno aún no teniendo presupuestos y prorrogando los que tiene, pues ya está».

A renglón seguido Óscar Puente recordó su pasó por la Alcaldía de Valladolid en la que aprobó presupuestos en todos los cursos: «Yo cuando estuve de alcalde aprobé en ocho años, ocho presupuestos. Ocho de ocho». Un pleno en este sentido que se fraguó en dos etapas, la primera de ellas sin mayoría absoluta: «Yo empecé con una coalición de dos partidos que sumaban, si no recuerdo mal 12 concejales, entonces era 15 la mayoría absoluta, y con otro fuera del Gobierno que sumaban los tres que nos faltaban. Tuve que acordar para hacer los presupuestos y los hice los cuatro primeros años, luego ya sí tuve un Gobierno que entre los dos sumaba mayoría absoluta y presentamos presupuestos cuatro años. ¿Es lo deseable? Sin ninguna duda. ¿Es lo mejor? Sin ninguna duda. Ahora, ¿es condición sine qua non para gobernar? No lo creo. Yo creo que se puede gobernar, se pueden hacer modificaciones puntuales y sobre todo, lo relevante es cómo se traduce la acción de Gobierno en la sociedad, un país que crece al 3% no está mal gobernado», reflexionó sobre la situación actual del Gobierno autonómico.

De la misma manera, rechazó una crisis en el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez y cambios en los ministerios: «No lo creo, ha habido una vicepresidenta que ha salido camino de la Unión Europea y ha sido sustituida. No, no creo que vaya a haber crisis de Gobierno, es una mera opinión, pero eso el que lo sabe es el presidente del Gobierno y nadie más y no tiene por costumbre comentar esas cosas con nadie. Hay un gabinete que lleva más de un año y se ha producido un cambio por la salida de un ministro al Banco de España y otro por la salida de una vicepresidenta a la Unión Europea. Antes salió también al Banco Europeo de Inversiones Nadia Calviño y entró Carlos Cuerpo, no está mal, un Gobierno que exporta talento a Europa», reflexionó sobre los cambios que se han producido en este Ejecutivo.

En términos de política nacional continuó el Club de Prensa ‘Conversaciones Políticas’ con la reciente celebración de la Conferencia de Presidentes en Santander: «Que los presidentes autonómicos del Partido Popular se hayan marchado de la Conferencia de Presidentes diciendo que no salen satisfechos ya se sabía antes de que empezara la Conferencia de Presidentes. Lo raro es que hubieran salido diciendo que había salido bien todo. Fíjate si se anticipaba que la presidenta de Cantabria convoca al presidente del Gobierno, y a todos los demás presidentes, a una cena el día antes de la Conferencia y la tiene que cancelar porque en su partido la tiran de las orejas y le dicen ‘¿dónde vas?’. Es difícil esperar un resultado positivo de un encuentro entre personas que piensan diferente cuando el punto de partida es que una parte está decidida a que a la otra ni agua», indicó sobre la posición de los ‘populares’. «Engañarnos ahora en estas cosas está fuera de lugar», sentenció.

Una vez dejadas a un lado las reacciones de los presidentes del PP, Puente ahondó en alguna de los cuatro temas que se trataron:«En materia de vivienda lo primero es que el Partido Popular aclare cuál es su propuesta. La que tiene el Gobierno progresista está clara. La que tiene el Partido Popular la desconocemos, no sabemos si tiene una, una en cada una de las comunidades que gobierna o si no tiene ninguna. Desde luego, la desconocemos, para que haya un acuerdo debe haber una propuesta».

Tras hablar de vivienda, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible dio paso a la materia fiscal: «Tenemos a una presidenta de la comunidad que no se condone la deuda, tenemos a otros presidentes diciendo que sí se les con done. Madrid y Valencia, por ejemplo, piensan de manera completamente distinta. Creo que el problema lo tiene el Partido Popular».

Tratados dos puntos de la Conferencia de Presidentes, Puente habló de un tercero, de la política migratoria: «El PP está involucrado en un Gobierno autonómico en Canarias en el que está apoyando a un presidente de Coalición Canaria, que por cierto no ganó las elecciones, y en el resto de España no quiere hacerse cargo de la cuota migratoria que le correspondería a cada comunidad autónoma. Lo deja todo en manos de Canarias, Ceuta y Melilla. No hay una alternativa, no hay una idea, ni una propuesta y así es muy difícil, aparte de no haber voluntad».

El ministro también se pronunció sobre la ruptura de los Gobiernos autonómicos entre PP y VOX. Afirmó que «la realidad política ahora es tan fluctuante». «Me pareció una mala decisión para Vox porque creo que estar fuera de los Gobiernos es mala cosa. Vivimos en un momento en general, no ya en España, de una actitud de partida muy irresponsable hacia la cosa común, parece que es mejor estar fuera, protestar, prometer lo imposible, alzar la voz que gobernar, tomar decisiones. Parece que el paso del tiempo le ha dado a Vox la oportunidad de estar en esa línea, estar fuera y prometer lo imposible da rentabilidad política. Veremos cuando haya elecciones, pero sí da la sensación de que a Vox no le está viniendo mal, y luego como tampoco el Partido Popular, el partido de la derecha en teoría más moderada en nuestro país está en la idea de marca una diferencia clara con Vox, si todos juegan a lo mismo, la gente prefiere el original a la copia».

Una vez hecho un repaso por la política nacional, el titular de la cartera de Transportes habló sobre los aeropuertos, donde Castilla y León tiene cuatro (Valladolid, Salamanca, León y Burgos). «Lo primero que hizo el Gobierno fue aprobar una política de tasas que rebajara la tasa por pasajero en los aeropuertos de menos de un millón de pasajeros al año, en los que obviamente y por desgracia está Valladolid y los otros tres aeropuertos de la Comunidad», detalló. «Los resultados no están siendo realmente espectaculares, se está produciendo algún incremento en algunos aeropuertos, pero no el que nosotros esperábamos», reconoció.

Pese a que estas políticas no han surtido el efecto esperado, Puente señaló que hay «un crecimiento muy grande» del tráfico por avión con 307 millones, previstos para este año, «récord absoluto, histórico». «No está pasando en todos los países, hay países que todavía no han recuperado el tráfico prepandemia, pero nosotros sí. Nos encontramos con compañías que tienen planes de expansión, pero no les llegan los aviones. Ryanair tiene un problema de suministro», ejemplificó, por lo que razonó que «es difícil conseguir una apuesta de expansión en aeropuertos más pequeños por parte de compañías que están volando muy bien desde Barajas, el Prat, Sevilla, Alicante, Valencia».

Pese a que las circunstancias para este aterrizaje en aeropuertos más pequeños, todavía no se dan, el ministro no tira la toalla:«He puesto el ojo en cuatro, cinco aeropuertos de la España vaciada en los que habría que intentar incrementar el número de vuelos, internacionalizarlos. Veremos a ver si conseguimos que las compañías se decidan y nos pongan encima de la mesa un plan que sea asumible».

En lo que a Castilla y León se refiere, mostró su deseo de conseguir vuelos internacionales para la Comunidad: «Me encantaría recuperar para un Valladolid, para un aeropuerto de la Comunidad, los vuelos que teníamos a Londres, París. Charleroi, Bergamo, Düsseldorf, sería lo deseable».

Tras mostrar su intención de que Valladolid vuelva a tener vuelos internacionales, Puente explicó el razonamiento de Ryanair: «Plantean la posibilidad de hacer alguna nueva base, de trasladar algunos aviones a aeropuertos que ellos denomina regionales y hacer vuelos desde esos aeropuertos. Valladolid es uno de los candidatos, pero no acabamos de ponernos de acuerdo».

Sobre otro tema referente a su departamento, las medidas de apoyo al transporte, el ministro informó que el 23 de diciembre se aprobará un paquete de apoyo «similar» al actual, pero «no exactamente igual». Explicó que están negociando con los grupos porque el Real Decreto tendrá que recabar el «apoyo mayoritario» de la cámara. «Va a seguir habiendo un apoyo importante, pero no exactamente igual», indicó.

Ya en materia local, analizó el tiempo que lleva en el cargo su sucesor en la Alcaldía, Jesús Julio Carnero: «Ha sido un año muy flojo con una pérdida de cosas que se habían conseguido y sin avances significativos». Aprovechó la situación para cargar contra el actual regidor:«Hay un pecado original que a la vez está más a la vista de todo el mundo, quien está al frente no quería. Cuando en la vida te encuentras con algo que no quieres hay dos actitudes, tratar de interiorizarlo y decir ‘vamos a hacer de la necesidad una virtud’ y la otra es mantener la prevención que ya tenías que es ‘esto no me gusta y no estoy dispuesto a hacer un esfuerzo por hacerlo’. En términos de actitud y liderazgo hay una falta de pulso, de ganas, de ideas». De la misma manera apuntó que «no existe» proyecto para la ciudad:«Tengo la sensación de que hay un Gobierno para que yo no siguiera, y veo que no se compran autobuses, se revierte las medidas de movilidad, se pierden cosas como el turismo deportivo, no hay una sola cosa en la que se haya mejorado. Se va muy lento con todo, hablé con empresarios y me decían que las licencias se han parado».

Puente habló sobre una de sus pasiones, el Real Valladolid, del que es un reconocido aficionado:«Ronaldo se parece a Carnero porque ha prometido cosas que no ha cumplido». Con esta pequeña frase el ministro recriminó al presidente del Real Valladolid y al alcalde de la ciudad lo que a su juicio es inacción o promesas incumplidas de ambos.

El titular de Transportes lamentó la promesa de Ronaldo de tener al pucela jugando en Europa y estar actualmente en puestos de descenso, a la par que también cargó contra la remodelación del estadio José Zorrilla del alcalde: «Íbamos a estar en Europa en cinco años y yo creo que estaremos en Europa cuando veamos el Bernabéu por 25 millones», señaló.

Puente aseguró sentirse dolido por la situación actual del club: «Como aficionado me duele». En este punto aseguró que el Real Valladolid que nunca ha contado con un aliento de la afición como este: «El equipo no ha contado con un apoyo social como este en la historia. Solo recuerdo la época de Cantatore en la que subiera tanta gente al estadio. No había tanto mérito porque subías a gozar. Jugaban los los ángeles, ganó la Copa de la Liga, llegó a una final de Copa del Rey. Ahora es cuando tiene mérito, ahora vas a sufrir y a ver poco fútbol».

Durante su participación en este Club de Prensa también desgranó la situación del convenio con el club para la construcción de la Ciudad Deportiva. Puente recordó que cuando era alcalde en funciones decidió «no firmar» y en el último partido de liga le «sentaron más abajo». «La otra parte quería firmar ese convenio», aseguró. «No ha movido un papel del convenio que yo le dejé listo para firmar por pulcritud democrática. Yo tenía ese convenio para firmar estando en funciones y dije ‘yo esto no lo firmo’», recuerda Puente sobre el motivo por el que no firmó el convenio.

«No ha movido ni un papel del convenio que le dejé», lamentó Puente sobre las decisiones en esta materia del actual alcalde de Valladolid: «La otra parte (por el Real Valladolid) quería firmar ese convenio. Ese convenio llevaba inversiones por parte de la ciudad muy cuantiosas. Conllevaba solucionar accesos, se tardó tres años en cuajar. La ciudad accede a cederle el aparcamiento para hacer la ciudad deportiva. La ciudad accede a invertir 4,5 millones en el túnel de acceso, nueve millones en todo el entorno, dos millones en la parcela de la feria gastronómica».

«En la administración cuando se trabaja en algo serio hay papeles, que alguien me saque un papel hoy de este año y medio en el que se haya trabajado en una alternativa al proyecto de ciudad deportiva que Real Valladolid y Ayuntamiento tenían acordado «, señaló sobre este convenio. «No hay un solo papel, no hay más que preguntar a los funcionarios, yo sigo teniendo relación con ellos. ‘¿Habéis hecho algo?’ No se ha movido un papel, no se ha hecho nada. Se está jugando con el engaño. El presidente del Real Valladolid en enero dijo que en una semanas tendremos la firma del nuevo convenio. Han pasado 54 semanas y ahí sigue el tema sin firmar», lamentó.