Sánchez a Martínez: "Contigo en la Junta las cosas pintarán muy distintas, Mañueco no representa el futuro"

El presidente del Gobierno de España y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, fue el encargado este sábado de cerrar la inauguración del 15 Congreso del Partido Socialista de Castilla y León, y lo hizo dirigiendo palabras de aliento al nuevo líder de la formación, el soriano Carlos Martínez. "Contigo en la Junta las cosas van a pintar muy distintas de como lo hacen con Mañueco", le avanzó mostrándose convencido de la victoria socialista en las próximas elecciones autonómicas.

"Enhorabuena, Carlos", arrancó Sánchez en esta parte de su intervención, "sabes que tienes a todo el Gobierno, a toda la Comisión Ejecutiva Federal contigo, porque estoy convencido de que el próximo 2026 va a ser un gran año para esta tierra". "El futuro no lo representa Mañueco más quien elija Abascal", apostilló el presidente del Gobierno, aludiendo así tanto al presidente de la Junta como al exvicepresidente Juan García-Gallardo, nombre que a Sánchez le costó recordar y que despertó algunas risas entre los asistentes a la cita.

Una vez más, Pedro Sánchez insistió en que "el futuro para por Carlos Martínez y el Partido Socialista en Castilla y León", aunque no quiso olvidarse del secretario general saliente, Luis Tudanca, a quien le dedicó las primeras palabras de su intervención. "Luis, gracias por tu trabajo y gracias porque si hoy el PSOE de Castilla y León tiene las condiciones de poder ganar y gobernar es gracias al trabajo que has hecho estos años", aseguró.

A lo largo de su intervención, centrada en cuestiones del ámbito nacional e internacional, Sánchez sí deslizó algunas apreciaciones sobre Castilla y León. Al hilo del pacto de Reto Demográfico puesto en marcha por su gobierno, volvió a aludir a Mañueco para señalar que la "tarjeta de presentación" del presidente de la Junta "es 200.000 habitantes menos en sus años de gobierno en Castilla y León". "Eso significaría que supondría la desaparición de una ciudad como Burgos", aclaró.

"Nosotros siempre hemos reivindicado ser un partido ganador", apostilló Sánchez en otro tramo de su intervención, "nosotros queremos ganar para poder y tenemos que decirlo así. Sí, queremos poder", remarcó, para a renglón seguido aclarar que ese "poder" significa "gobernar". "¿Y gobernar para qué?", se preguntó el presidente del Gobierno, "para hacer avanzar a la gente".

"Nuestras victorias", insistió el secretario general del PSOE en este punto, "la del salario mínimo interprofesional, la de las pensiones, la feminista, la ecologista, la pacifista en Ucrania o en Gaza, no son victorias del Partido Socialista, son victorias de la gente de a pie a la que nosotros servimos y que justifican nuestra existencia como organización y también como militantes, afiliados o votantes del Partido Socialista", remarcó.

"Yo quiero que el Partido Socialista gane en todos y cada uno de los territorios, en todos y cada uno de los municipios", reclamó también Sánchez a la formación, "porque si somos más a partir del año 2026 y del año 2027, más alcaldes y alcaldesas como Miriam aquí en Palencia, como Carlos al frente de la Junta de Castilla y León, al frente también de diputaciones en todas y cada una de las provincias de Castilla y León y más allá de vuestro territorio, en toda España, más lejos y antes llegarán los cambios que estamos implementando a nivel nacional", sentenció.

Por su parte, Carlos Martínez comenzó su intervención apelando a la "unidad y la fortaleza" del Partido Socialista de Castilla y León y al que comparó con una "melé capaz de empujar a la derecha a donde le corresponde estar ya después de 40 años", es decir, en la oposición.

Sobre los últimos meses, Martínez volvió a poner de manifiesto que han sido un tiempo de "mucho diálogo y mucha escucha". "Han sido sobre todo unos meses de muchísima responsabilidad con nuestro partido y con nuestra tierra", apostilló, al tiempo que destacó que el objetivo de la acción política de la formación será "la ciudadanía, sus problemas y las políticas públicas con las que hacer frente a lustros de inmovilismo, inacción, desidia y pereza".

"Entiendo la democracia no solo como el instrumento más importante para garantizar nuestros derechos y nuestro estado de derecho, la libertad, la igualdad y la justicia", continuó el nuevo secretario general del PSOECyL, cargo que se hará oficial este domingo. "Entiendo la democracia como una cuestión de confianza, por eso la confianza es también el núcleo y la esencia de la tarea que tenemos por delante", agregó.

En el mismo sentido, Carlos Martínez reiteró que "se trata de defender los intereses de nuestra comunidad". "Se trata de defender que tenemos derecho a quedarnos y de encontrar razones suficientes para que se atrevan a cambiar y a confiar en nosotros", apuntó, lo que que llamó a un "rearme" del partido.

"Rearmarnos ideológicamente para buscar nuevas respuestas a nuevas preguntas y nuevas respuestas a las viejas preguntas. Y hacerlo desde nuestros valores de siempre", explicó Martínez. "Se trata de rearmar y renovar nuestras organizaciones y nuestros equipos. No creo en liderazgos personalistas ni en salvapatrias", afirmó, a lo que añadió que "necesitamos muchos líderes y muchas lideresas, tantos como pueblos y ciudades hay en Castilla y León".

Por otro lado, el secretario general electo del PSOE de Castilla y León apeló a la necesidad de "un proyecto reconocible, socialista, europeo y solvente para no caer en el riesgo de resultar irrelevantes para los castellanos y leoneses". "Hay que decir a la derecha que la propaganda no nos saca de la crisis, que no reconocer nuestros problemas no los resuelve, sino que los agrava, que no podemos hablar de estabilidad sin presupuesto y que no podemos hablar de crecimiento perdiendo nuestro capital más valioso que son nuestros jóvenes", argumentó.

"Necesitamos un proyecto político articulado a través de una agenda territorial que garantice los derechos básicos de la ciudadanía y la competitividad territorial que genere desarrollo económico y social en nuestras comarcas y en nuestras provincias", señaló también Martínez.