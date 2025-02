Carlos Martínez arenga a los socialistas a huir de "cuitas internas" y "dejar a un lado la camiseta provincial"

Publicado por Ricardo García Soria Creado: Actualizado:

Sonaba la canción 'I was made for lovin' you' de la banda estadounidense Kiss cuando el cine Ortega de Palencia, escenario principal del XV Congreso Autonómico del PSOE de Castilla y León, recibía con una cerrada ovación a los 38 miembros de la Comisión Ejecutiva Autonómica elegida por el ya ratificado como nuevo secretario general de la formación, el soriano Carlos Martínez. Un Martínez que durante el discurso con el que clausuró la cita encomendó a su equipo la importante tarea de huir de "cuitas internas". "Intentemos dejar a un lado, al menos en algunos momentos, la camiseta provincial", pidió el soriano, "tenemos que intentar querer a nuestro territorio desde nuestra nueva responsabilidad autonómica".

Las de Martínez fueron unas palabras cargadas de mensaje durante la clausura de un Congreso que estuvo marcado en algunos momentos por la autonomía leonesa hasta tal punto que esta cuestión forma parte de la Ponencia Marco. Así, el secretario general del PSOECyL reclamó ese esfuerzo a los suyos reconociendo que a él también le ha "costado". "Solamente si somos capaces de entender el proyectos global seremos capaces de trabajar en equipo y formar esa melé capaz de derrocar esa barrera que está planteando y en la que tan cómodo está el Partido Popular", aseveró.

Carlos Martínez pronunció estas palabras después de que su Comisión Ejecutiva Autonómica recibiera un 93,94% de los votos favorables y tras reconocer que ya tiene la mirada puesta en la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Precedido por la intervención del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, recordó que también fue el leonés quien le acompañó durante su primer acto público en Soria, lo que interpretó como una buena señal. "Si hace 25 años fuimos capaces de torcer el brazo de los que decían que Soria era una provincia de derechas, ¿por qué no vamos a poder ahora con los que dicen que Castilla y León es de derechas?", se preguntó.

Desgranando ya el que será su proyecto político y por tanto el del Partido Socialista de Castilla y León para los próximos años, Carlos Martínez apuntó a una "secuencia para trabajar de forma responsable: proyecto, equipo y liderazgo". Asimismo, desgranó los que serán los tres pilares fundamentales de ese proyecto que, como recordó, "se ha consensuado de una forma importantísima igual que el equipo".

En este sentido, Martínez mencionó en primer lugar que las "personas tienen que englobar a los jóvenes, a las mujeres y a los mayores", mientras que insistió también en "la protección de un planeta que nos alberga y que nos ofrece las oportunidades de crecimiento". Como tercer pilar, el secretario general de los socialistas autonómicos remarcó que "es fundamental atender la democracia". "Estamos en un periodo convulso, en un contexto político internacional muy difícil", apuntó, y recordó que "toda la 'fachiparty' se reúne en Madrid para intentar derrocar ese bastión que hoy por hoy supone el socialismo español para Europa y para todo el ámbito internacional".

"Nosotros también queremos ser ese bastión socialista que proteja a los más débiles", continuó Martínez, quien advirtió que "Castilla y León tiene una de las mayores desigualdades". "Tenemos que reconocer que las desigualdades estructurales se tienen entre las distintas provincias y dentro de cada una de las provincias de esta Comunidad", apostilló.

En la misma línea, el soriano matizó que "esas desigualdades no solo se están dando a la hora de dar cobertura a unos derechos de ciudadanía, sino que estamos hablando de que necesitamos generar una foto fija de cuál es la situación de cada una de esas provincias para diseñar un plan de desarrollo para cada una de las comarcas". "No podemos seguir despilfarrando fondos europeos", reprochó al Ejecutivo autonómico, al que acusó que los "aplica de forma arbitraria en lugar de usarlos para luchar contra las desigualdades de las comarcas".

Por otro lado, Carlos Martínez volvió a insistir, como ya hizo en su intervención durante la inauguración del Congreso en que entre "aquellos colectivos olvidados y los colectivos que se sienten desatendidos está arraigando un alejamiento de la política, una desconfianza de las instituciones y un deterioro de la democracia que es el mejor caldo de cultivo para la extrema derecha y los populismos". "Están esperando una respuesta y esa respuesta se la va a dar el Partido Socialista de Castilla y León", aseguró.

En otra parte de su discurso, el nuevo secretario general del PSOE autonómico también señaló que "los proyectos a medio plazo no pueden ser pensados únicamente dentro del partido". "Hay que abrirse", invitó a los suyos, "para salir nosotros y estar en contacto con quien tiene el conocimiento, las universidades, con los territorios y con los agentes de la sociedad civil".

En su intervención, Martínez reconoció que el PSOE de Castilla y León tiene "mucho trabajo por delante", aunque celebró igualmente que ya hay parte del camino recorrido. "No partimos de cero, partimos del trabajo desarrollado durante muchísimo tiempo y partimos de la herencia de muchas horas de desvelos, de muchas propuestas rechazas por el rodillo y las mayorías".

Tampoco quiso olvidarse de su Ejecutiva, un equipo con 38 nombres que, entre risas, Martínez aseguró que se le ha quedado "un poco escasa". No obstante, afirmó que "no están todos los que son, pero sí son todos los que están" y celebró "la representatividad territorial y la paridad."

Para terminar, el secretario general del PSOE de Castilla y León lanzó una última arenga a los suyos. "Necesitamos un proyecto y configurar un equipo sólido y unido, que golpee al unísono en todas y cada una de las provincias", aseveró para, a renglón seguido y con el puño izquierdo en alto, desear a todos "salud y república" antes de entonar junto a todos los asistentes la Internacional Socialista.