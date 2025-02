El turismo enológico español revoluciona el sector con más de 240 experiencias únicas en la ribera del Duero

Publicado por Redacción Soria Creado: Actualizado:

El enoturismo en España continúa transformando el panorama turístico nacional, especialmente en la zona de la Ribera del Duero, donde el consorcio turístico local ha alcanzado cifras históricas con 242 servicios distribuidos en 101 municipios. Este crecimiento sostenido durante 2024 confirma no solo su posición como líder en el sector, sino también las perspectivas optimistas que se vislumbran para el próximo año.

Durante este 2024, la Ruta del Vino Ribera del Duero ha experimentado una notable expansión con la incorporación de tres nuevos ayuntamientos: Pardilla y San Juan del Monte en la provincia de Burgos, y Miño de San Esteban en Soria. Este crecimiento territorial va acompañado de la adhesión de siete nuevas empresas que aportan nueve servicios adicionales al catálogo ya existente.

Entre las nuevas incorporaciones destacan tres bodegas vallisoletanas: Viñas del Jaro (Pesquera de Duero), Bodegas y Viñedos Casa Rojo (Curiel de Duero) y Pago de los Estares (Fompedraza). Esta última, además, ha puesto en marcha un Museo del Juguete, ampliando así la oferta cultural y de ocio disponible para los visitantes.

La experiencia gastronómica también se ve enriquecida con la incorporación de dos nuevos restaurantes: La Casita de la Planta, perteneciente a Bodegas Arzuaga Navarro en Quintanilla de Onésimo (Valladolid), y La Posada de Pradorey, ubicada en Gumiel de Mercado (Burgos). Ambos establecimientos prometen elevar la propuesta culinaria de la ruta, combinando la gastronomía local con los vinos de la denominación.

El alojamiento, pilar fundamental para potenciar las pernoctaciones en la zona, suma dos nuevas opciones: los Apartamentos Turísticos Celia en Roa de Duero (Burgos) y el hotel rural de cuatro estrellas La Casita de la Planta en Valladolid. Completa las nuevas adhesiones la Vinoteca Agropal en Peñafiel, que refuerza la experiencia enológica disponible.

Calidad certificada como valor diferencial

La Ruta del Vino Ribera del Duero no solo crece en cantidad sino que apuesta decididamente por la excelencia en sus servicios. Prueba de ello son los 42 Distintivos de Calidad SICTED otorgados el pasado noviembre a diversos establecimientos adheridos, incluyendo bodegas, alojamientos y restaurantes.

Esta certificación, avalada por la Secretaría de Estado de Turismo de España, representa un reconocimiento al esfuerzo continuo de los empresarios por ofrecer experiencias memorables a los visitantes. La distinción no solo mejora la percepción de calidad del destino, sino que también refuerza su posicionamiento en el competitivo mercado del turismo enológico nacional e internacional.

Proyección internacional y estrategia de futuro

Con 351 asociados y adheridos en total, este consorcio turístico se ha consolidado como el tercer itinerario enoturístico más visitado de España, abarcando territorios de cuatro provincias castellanoleonesas: Burgos, Segovia, Soria y Valladolid. Su reconocimiento traspasa fronteras, habiendo sido recomendado por prestigiosas publicaciones internacionales como The New York Times, The Washington Post y Traveler's Food National Geographic UK.

Las perspectivas para 2025 son especialmente prometedoras, con un Plan de Sostenibilidad en ejecución que pretende ampliar su proyección nacional e internacional. La campaña 'Imposible de Embotellar' se perfila como la punta de lanza de esta estrategia, buscando transmitir que la experiencia en la Ribera del Duero va mucho más allá de sus reconocidos vinos.

Los números hablan por sí solos: 101 pueblos, siete asociaciones, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen y 242 establecimientos turísticos conforman un ecosistema enológico único en España. Este crecimiento sostenido refleja la vitalidad de un sector que combina tradición vitivinícola con innovación turística, generando oportunidades económicas en zonas rurales.

Impacto económico en el entorno rural

El desarrollo del enoturismo en la Ribera del Duero está teniendo un impacto significativo en la economía local. La diversificación de servicios —desde visitas a bodegas hasta alojamientos especializados y propuestas gastronómicas— genera un efecto multiplicador que beneficia a diversos sectores productivos de la zona.

Este modelo de turismo sostenible contribuye a fijar población en entornos rurales, creando empleo de calidad y promoviendo la conservación del patrimonio cultural y medioambiental. La suma de pequeñas iniciativas empresariales está transformando gradualmente el paisaje socioeconómico de una región tradicionalmente vinculada a la producción vinícola, pero que ahora diversifica su oferta hacia experiencias inmersivas completas.

El fenómeno del enoturismo en España continúa en expansión, con rutas como la Ribera del Duero marcando tendencia en cuanto a diversificación y calidad de servicios. Con más de 240 opciones diferentes para disfrutar de la cultura del vino, este destino se posiciona como un referente nacional cuyo modelo de crecimiento sostenido podría servir de inspiración para otras regiones vitivinícolas del país.