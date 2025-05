Las Opas de Castilla y León plantean aranceles al cereal de Ucrania y urgen políticas de consumo local

Publicado por Laura G. Estrada Soria Creado: Actualizado:

El sector primario resulta «imprescindible y estratégico» en Castilla y León, pues tiene un importante peso en la economía regional, está unido al desarrollo tecnológico, es sinónimo de productos de calidad y, además, representa el principal apoyo sobre el que se sustenta la demografía rural pero, a pesar de los beneficios y oportunidades, arrastra problemas casi endémicos y tiene que enfrentarse a retos internacionales que hacen tambalear su estabilidad, por lo que las organizaciones agrarias urgieron soluciones «rápidas» y «valientes» que garanticen el futuro del sector.

En el Club de Prensa ‘La fuerza del sector agrario en Castilla y León’ que organizó este martes en Ponferrada Diario de Castilla y León-El Mundo, tanto los representes de las principales Opas como el presidente del Consejo Económico y Social se alinearon en defensa de la rentabilidad, es decir, de que se garantice que no se pueda vender por debajo del coste de producción, y pidieron a las administraciones que apuesten por el consumo local y rebajen la dependencia exterior, con el foco puesto sobre todo en la importación de cereales de Ucrania.

Al respecto, el presidente de Asaja, Donaciano Dujo, criticó que España esté comprando «tremendamente barato» al país de Zelenski, porque eso impide que los agricultores de aquí puedan competir, teniendo en cuenta, además, la subida en los precios de los fertilizantes o de los combustibles. «Si tenemos unos costes de producción de 700 euros y se vende a 200, está claro que unos vamos a cosechar y otros van a hacer el verano», ironizó para poner de relieve las dimensiones del problema.

También el coordinador de la Unión de Campesinos en Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín, consideró «injusto» que la cantidad de cereal que llega desde Ucrania esté «saturando nuestro mercado». Aunque consciente de que «consumimos más de lo que producimos» y de que es necesario acudir al mercado externo, Palacín defendió que España, como ya han hecho Polonia y Hungría, imponga aranceles a Ucrania para no seguir dañando el mercado nacional. «Esto era difícil de entender hace cinco años, pero cada vez menos; el problema es que Europa es un elefante demasiado lento y se nos pasa el arroz», sostuvo para pedir agilidad ante cambios que se producen «muy deprisa».

Dentro del capítulo de negociaciones, también solicitaron a Europa que afronte la nueva PAC (Política Agraria Común) desde la óptica de la profesionalidad, lo que beneficiaría a Castilla y León porque es una comunidad que cuenta con mayor proporción de trabajadores dedicados en exclusiva a labores agrícolas y ganaderas que otras autonomías. «Tenemos que repensar qué modelo queremos, si el de los que invierten y buscan oportunidades o el de los que tienen otros empleos y luego hacen las labores con el tractor viejo de su padre, porque cobran la misma PAC y es injusto», razonó Palacín.

El portavoz de la Alianza por la Unidad del Campo de Castilla y León (UPA-COAG), Aurelio González, consideró que la PAC es «la única política común de verdad» en Europa y pidió a las autoridades públicas que defiendan el consumo propio en vez de apostar por comprar fuera por una cuestión de precios. «Garantizar la soberanía alimentaria es fundamental; esa PAC tiene que seguir garantizando la supervivencia del sector», expuso antes de añadir que «el último beneficiario» de esta política es el consumir. «La PAC está para que lleguen productos de calidad a precios asequibles».

Inmersos ya en las negociaciones del próximo periodo para los años 2028-2034, los representantes de las organizaciones agrarias que participaron en el Club de Prensa pusieron el acento en que Castilla y León debe ser valiente en la negociación. «Castilla y León tiene un potencial tremendo; podemos aprovecharlo mucho más pero tenemos que ser más valientes», defendió Palacín.

Sobre todo porque las cifras evidencian que se trata de un sector con importante peso en la economía regional, según destacaron los ponentes de la mesa de debate. Baste significar que la agricultura y la ganadería representan entre el 5 y el 6% del PIB, la agroindustria entre el 7 y el 8% y los 6.500 ocupados del sector representan el 7% del empleo de la Comunidad, como datos destacados durante el foro.

En sus análisis no olvidaron remarcar la «dimensión social» que juega el sector primario para «afrontar el reto demográfico», expuso el presidente del CES, Enrique Cabero, y pidieron el impulso de iniciativas que ayuden a fijar habitantes en los pequeños enclaves aprovechando las nuevas oportunidades que ofrece, por ejemplo, el teletrabajo. «Sin agricultores y ganaderos muchísimos pueblos de 100, 200 o 300 habitantes estarían cerrados», añadió González, de UPA-COAG antes de lanzar una reflexión: «Tenemos que hacer sentir esa fuerza social para mantenerlos abiertos».

Cabero: «El sector es rentable si se cumplen las premisas lógicas y se trabaja de manera libre y con calidad»

Ningún negocio se plantearía su continuidad si su relación de gastos es mayor que la de ingresos y, bajo esta razonable premisa debería también regirse el funcionamiento del sector primario, destacó el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, bajo la firme defensa del importante papel que la agricultura y la ganadería desempeñan en la Comunidad.

En su intervención para comenzar la mesa de debate del Club de Prensa titulado ‘La fuerza del sector agrario en Castilla y León’ que Diario de Castilla y León-El Mundo organizó en Ponferrada, Cabero se mostró contundente respecto a la rentabilidad: «No se puede trabajar a pérdidas, ningún sector se plantearía su pervivencia así porque no tiene sentido». Y la reflexión, evidentemente, la extendió al campo: «Es un sector rentable si se cumplen las premisas lógicas y se compite, y se trabaja de manera libre y con calidad», sostuvo para reclamar que se cumpla la cadena de valor.

A juicio del presidente del CES, hay que evitar que «aspectos» del comercio internacional repercutan en la rentabilidad de las producciones propias y se refirió a los negativos efectos que puede tener la imposición de aranceles en Estados Unidos a productos llegados desde fuera de sus fronteras. Ante este panorama, Cabero pidió a las administraciones que adopten decisiones para compensar las consecuencias de estas subidas arancelarias y, además, incidió en la necesidad de aplicar estándares de calidad a los productos llegados de fuera. «Hay que exigir que aquellos productos que puedan venir de otros países cumplan los estándares de calidad que se piden a los productos españoles en general y de Castilla y León en particular», enfatizó.

En su análisis sobre la importancia del sector primario en la economía de la Comunidad, Enrique Cabero aplaudió la «relevancia» dentro del ámbito económico, con una «participación en el PIB extraordinaria, con más de un 10% de aportación y doblando la media de España», pues se trata de datos que repercuten «en la economía y el empleo». Baste significar que «90.000 personas trabajan en el sector».

En este sentido, el portavoz del CES recordó que la institución que preside elaboró hace dos años un informe a iniciativa propia donde analizó las «implicaciones transversales» que tienen la agricultura y la ganadería en otros sectores. «Afecta a la propia imagen de Comunidad, que es muy valiosa desde el punto de vista de la economía porque la hace atractiva desde punto de vista turístico, cultural o patrimonial», consideró.

Puesto que se trata de un sector «estratégico» que «irradia» efectos positivos en otras áreas económicas, pidió a los «poderes públicos» que lo respalden, sobre todo teniendo en cuenta que más allá de las fortalezas, existen debilidades.

Así, insistió en la necesidad de realizar inversiones en infraestructuras, de manera especial en los regadíos, porque «Castilla y León está todavía por debajo de la media que existe a nivel estatal» a pesar de que se sabe que la «la productividad y la producción» están «muy condicionadas» por la existencia de una menor superficie de cultivos de regadío.

Entre los ‘deberes’ pendientes, Cabero también se refirió a que se garantice el relevo generacional porque, «como cualquier sector, necesita un rejuvenecimiento». «Tenemos que hacer que sea atractivo, porque se trata de un sector fuerte, rentable, de futuro, de calidad, con una imagen sobresaliente que repercute en otros sectores y que crece en innovación».

Sobre la innovación, en su intervención destacó que aunque a veces no se conozca lo suficiente, el sector primario es el que más ha cambiado en los últimos años desde la perspectiva tecnológica. «El que no lo conoce bien no sabe la profunda transformación que ha experimentado, y eso también requiere de un respaldo institucional».

En esta misma línea también recordó el importante papel que juegan los centros de investigación, el Itacyl o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas porque, a su juicio, «están permitiendo que nos desarrollemos mucho y deprisa».

Palacín: «Trump ha dinamitado las reglas del juego y hay que aprovecharlo»

Palacín: "Trump ha dinamitado las reglas del juego y hay que aprovecharlo"

La política arancelaria del presidente de Estados Unidos para gravar más a productos llegados desde fuera de las fronteras del país americano ha desequilibrado la balanza de intercambios comerciales, pero la búsqueda de alternativas para afrontar sus consecuencias debe servir para generar nuevas oportunidades, según expuso el coordinador de la Unión de Campesinos en Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín.

«Trump ha dinamitado las reglas de juego internacionales de la OMC (Organización Mundial del Comercio), pero es una situación distinta que también ofrece oportunidades y hay que saber aprovecharlas», razonó como punto de partida para defender que, ante este «contexto internacional convulso», se aproveche para impulsar una «reserva estratégica de cereal», similar al antiguo SENPA, a fin de regular los precios de las producciones y su distribución. «Es una forma de intervención que en la lógica de hace cinco años nos parecía impensable, pero ahora no», defendió Palacín después de recordar que hace tres años el trigo estaba a 360 euros la tonelada y, como consecuencia de esa «barbaridad de precios», se perdió «un montón de ganadería», mientras que ahora el precio no llega a los 200 euros. Si existiera una reserva estratégica, insistió, habría una regulación y se evitarían estos vaivenes.

En este sentido, además, avanzó que Castilla y León está «a las puertas de una grandísima cosecha» pero «la vamos a hacer mala por los precios», y eso, «no tiene ninguna lógica».

González: "Tiene que haber un observatorio para saber lo que cuesta producir"

La Ley de la Cadena Alimentaria ya se está aplicando en otros sectores pero no llega al área de los cereales y eso implica que los agricultores siguen sufriendo la imposición de precios por parte de los operadores comerciales, por lo que el portavoz de la Alianza por la Unidad del Campo de Castilla y León UPA-COAG, Aurelio González, defendió su inmediata puesta en marcha.

A su juicio, existe «una manera muy sencilla», que pasa por la creación de un órgano que se encargue de velar por el cumplimiento de la normativa. «Tiene que haber un observatorio de los costes de producción para saber lo que cuesta producir y tener claro que por debajo de ellos no se puede vender», incidió para añadir después que también deben regir las mismas normas de producción en los productos que llegan de fuera «para no hundir nuestros mercados» y no estar «en desventaja competitiva».

Durante su intervención en el club de prensa ‘La fuerza del sector agrario en Castilla y León’, Aurelio González puso el acento en la importancia de que los agricultores y los ganaderos no cedan a las «presiones» que ejercen los mercados con el propósito de que abandonen el campo, porque si no, «conseguirán hacer lo que quieran».

«¿Quién va a desempeñar este trabajo? ¿Los agricultores y ganaderos de explotaciones familiares o las empresas de servicios pagadas por fondos de inversión? Ese es el problema general al que nos enfrentamos», reflexionó dejando claro que la «fuerza del sector» debe ser «reivindicar» la «importancia social» de la alimentación.

Dujo: "La Unión Europea lleva mucho tiempo dejándose comer la merienda"

El incremento de aranceles por parte de Estados Unidos se coló en varias ocasiones en el foro de debate promovido por Diario de Castilla y León-El Mundo y, al respecto, el presidente de Asaja en la Comunidad, Donaciano Dujo, se mostró tajante en cuanto a la necesidad de que en Europa se defiendan los intereses propios para evitar el fuerte impacto que tengan para la economía las decisiones tomadas en otros países.

«La Unión Europea tiene que recapacitar sobre los vaivenes», expresó Dujo en referencia a los continuos cambios en el panorama internacional, sobre todo en los últimos años, antes de dejar clara su postura: «El problema es que la Unión Europea se lleva dejando comer la merienda mucho tiempo; ha querido ser el eje del mundo y no se puede ser el eje del mundo si no hay producción». Por eso, consideró que para tener empleo y riqueza la clave es vender fuera y no comprar fuera.

«Los aranceles de Estados Unidos nos están volviendo locos, pero si se llegan a aplicar y la UE y España tuvieran contundencia, El Bierzo podría hasta salir beneficiado», consideró poniendo un ejemplo con productos locales de esta comarca, puesto que el Club de Prensa se celebró en Ponferrada. «Si Estados Unidos nos vende nueces y castañas y nos pone aranceles, no le permitamos la entrada a esos productos y consumamos los nuestros», zanjó.

A su juicio, Castilla y León es «santo y seña de calidad, de bienestar animal y de sanidad» y «sólo hace falta» que los gobiernos ayuden a los profesionales del campo para «trabajar dignamente».