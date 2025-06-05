La Junta instalará 337 paradas de bus inteligentes, 12 en pueblos de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

Cientos de paradas de autobús en Castilla y León darán el salto a la era digital con la instalación de puestos inteligentes. Gracias a ellos será más fácil hacer uso de la tarjeta BUSCyL, que permite desplazamientos gratuitos, pero también consultas como seguir en tiempo real la ruta del vehículo. Una docena de estas paradas inteligentes recalará en pueblos de Soria.

La Junta de Castilla y León sigue avanzando en la modernización del transporte público con la instalación de 377 paradas inteligentes en todo el territorio autonómico.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha presentado hoy en Baltanás (Palencia) una de estas nuevas infraestructuras digitales, que serán clave para la implantación efectiva del transporte gratuito en Castilla y León, gracias a la Tarjeta BUSCyL, informa Europa Press.

La inversión global del proyecto asciende a 12 millones de euros, financiados con Fondos Europeos Next Generation y fondos propios de la Junta, y contempla la implantación de estas paradas en las nueve provincias y más de 300 municipios.

Durante el acto de presentación, el consejero ha destacado que la parada inteligente que ha sido presentada en Baltanás "simboliza el nuevo modelo de movilidad que se está construyendo en Castilla y León: gratuito, digital, cercano y adaptado a cada territorio, desde las grandes ciudades hasta los pueblos".

Sanz Merino ha subrayado también el papel clave de estas infraestructuras en la implantación de la Tarjeta BUSCyL. "La gratuidad del transporte público no sólo es una medida socialmente justa, sino también una apuesta por el equilibrio territorial. Y para que funcione en toda la Comunidad, necesitamos tecnología como esta, que acerca el servicio a cada vecino, sin importar dónde viva", ha añadido.

En ese sentido, ha recordado que las nuevas paradas inteligentes permitirán a los usuarios consultar el saldo, validar recargas y acceder a información en tiempo real sobre las rutas, lo que facilitará enormemente el uso autónomo de la tarjeta BUSCyL. "Estamos garantizando que cualquier ciudadano, incluso en las zonas rurales más alejadas, pueda beneficiarse del transporte público gratuito con las mismas condiciones que quien vive en una capital", ha detallado.

Por último, ha reafirmado el compromiso de la Junta con la sostenibilidad y la innovación. "Las paradas funcionan con energía solar, se autogestionan y están conectadas con nuestro Centro de Control en tiempo real. Castilla y León está liderando un modelo de movilidad del siglo XXI sin dejar a nadie atrás", ha finalizado.

Cada parada inteligente cuenta con una pantalla de tinta electrónica de 32 pulgadas, lectores RFID/NFC compatibles con BUSCyL, información fija sobre rutas, sensores de estado y un sistema de alimentación solar con autonomía de más de 15 días sin luz.

El despliegue incluye 94 paradas en la provincia de León, 60 en Valladolid, 33 en Salamanca, 31 en Burgos, 27 en Segovia, 26 en Palencia, 18 en Ávila, 15 en Zamora y 12 en Soria. A estas se suman 61 ubicaciones adicionales aún por definir por la Junta de Castilla y León, hasta completar un total de 377 paradas inteligentes distribuidas estratégicamente en función del tamaño poblacional y el tipo de red de transporte.

Estas cifras garantizan que todos los municipios de más de 1.000 habitantes -y en muchos casos también menores- cuenten con al menos una parada inteligente, democratizando el acceso a la información y la validación de la tarjeta BUSCyL en todo el territorio.